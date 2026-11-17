Vilmos herceg és Katalin hercegné igazán stílusosan kezdte indiai látogatásának második napját: a walesi hercegi pár egy elektromos riksával érkezett, amelyet maga Vilmos vezetett.
A hercegi pár a mumbai Worli Sea Link hídnál található Skyline kilátópontnál kezdte a napot, ahol az idei Earthshot-díjátadó gála előtt találkoztak a környezetvédelmi díj döntőseivel.
Vilmos herceg és Katalin hercegné hétfőn érkezett a városba, ahol háromnapos programsorozaton vesznek részt. Látogatásuk középpontjában elsősorban az Earthshot-díj áll, de az utazás célja Nagy-Britannia térségbeli kereskedelmi kapcsolatainak és érdekeinek erősítése is.
A hercegi pár az indiai krikettlegendával, Sachin Tendulkarral egy utcai krikettmeccs erejéig is kipróbálta magát, emellett a mumbai metrón is utaztak.
A mai nap azonban teljes egészében Vilmos herceg globális környezetvédelmi kezdeményezéséről szól, amely a világ minden tájáról olyan újítókat hoz össze, akik megoldásaikkal hozzájárulnak bolygónk legsürgetőbb problémáinak kezeléséhez.
A Bandra–Worli Sea Link hídra néző Skyline kilátópontnál Vilmos egy zöld, Earthshot-logóval ellátott elektromos Mahindra-riksa volánja mögé ült. A háromkerekű kis jármű rendkívül népszerű közlekedési eszköz India legforgalmasabb városaiban. A Mahindra Last Mile Mobility az idei Earthshot-díj egyik döntőse: a vállalat úgy alakította át ellátási láncát, hogy mára több elektromos háromkerekű járművet értékesít, mint bármely más cég Indiában – írja a Daily Mail.
Vilmos herceg és Katalin hercegné láthatóan remekül érezte magát indiai látogatásuk második napján. Úgy látszik, hogy a walesi hercegi párnak a hivatalos programok közepette is jutott idő az önfeledt szórakozásra, a mosoly pedig egy pillanatra sem tűnt el az arcukról. Az erről készült felvételek magukért beszélnek – mutatjuk is a hercegi pár legvidámabb pillanatait galériánkban!
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