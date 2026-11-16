Földre vetette magát Vilmos herceg, hogy ne lássák ruha nélkül a turisták

Vilmos herceg számára Károly király Highgrove-háza egy privát családi menedék volt, ahol elmenekülhetett a királyi élet követelményei elől. Azonban a gloucestershire-i rezidenciát nem csak ő kedveli, hanem a turisták is, ami okozott pár kínos helyzetet.

Majdnem ruha nélkül látták Vilmos herceget a turisták. Fotó: Anadolu via AFP

Vilmos hercegnek meggyűlt a baja a turistákkal

A 44 éves walesi herceg a Country Life magazin 2026. novemberi számának vendégszerkesztőjeként megosztott egy humoros történetét, miszerint néhány kihívással jár az, hogy otthona, Highgrove kertjei évente mintegy 40 000 látogatót vonzanak.

Egy olyan magánházban élni, amelyet egy működő nyilvános kert vesz körül – amelyet az édesapám folyamatosan fejlesztett és gondozott, emellett nyitva állt a nagyközönség előtt, így meglehetősen forgalmas volt –, olykor elég nehéz tudott lenni. Emlékszem, többször is előfordult, hogy felébredtem, elhúztam a függönyt, majd a padlóra kellett vetnem magam, és sietve visszahúznom azt, mert még nem voltam teljesen felöltözve, kint pedig emberek voltak, akik egyenesen beláttak a hálószobám ablakán.

- idézte fel a trónörökös.

A Highgrove hétvégi és nyaralóhely volt Vilmos és Harry herceg számára, akik szüleikkel, Károly herceggel és a néhai Diana hercegnővel töltötték itt az idejüket. A rezidencia négy nappalival, kilenc hálószobával és egy önálló gyerekszobával büszkélkedhet, a híres kertek mellett.

2023-as memoárjában Harry elárulta, hogy Vilmossal egy Highgrove alatti földalatti óvóhelyet titkos tinédzser búvóhellyé alakítottak át, amelyet Club H-nak neveztek el.

Amikor magányra vágytam, mi lehetett volna jobb, mint egy óvóhely a brit vidék közepén? Willy is ugyanezt érezte. Gyakran gondoltam arra, hogy ott lent békésebbnek tűnt, mint bárhol máshol a világon.

- írta Sussex hercege.

A nyár folyamán a Highgrove Ház adott otthont Károly király találkozásának Meghan Markle-lal, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Az uralkodó ekkor négy év után először láthatta személyesen a triót - írta a People.