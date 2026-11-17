Majoros Pétert, vagyis Majkát másfél millió forint pénzbüntetéssel és 10 hónap vezetéstől eltiltással sújtotta a bíróság. A rapper a tárgyaláson ismét elismerte, hogy minden a vádiratban foglaltak szerint történt 2025 decemberében, amikor is egy koccintás után autóba ült, majd beleszaladt a IV. kerületi rendőrökbe, akik igazoltatták és szondát is fújattak vele. Vesztére… Majka a hírek szerint nagyon közvetlenül viselkedett a bíróság dolgozóival, akikkel még pár közös képet is készített, mielőtt megkezdődött a tárgyalása, ahol megerősítette, korábban tett vallomását, melyen nem kívánt módosítani. Az ügyben már korábban született egy büntetővégzés, ami a mai ítélettel megegyező büntetéssel zárult. A vádhatóság akkor nem értett egyet a döntéssel, mely szerint a bíróság beszámított az eltiltásba a vezetői engedélyének korábbi szüneteltetésének időtartamát, ezért kérték a tárgyalást.
A bírónő korábban meghozott határozat ismertetése után megkezdte Majka meghallgatását, melynek során a rapper először lemondott a tárgyalás jogáról, majd személyi körülményeiről nyilatkozott és elmondta, hogy az autó elengedhetetlen eszköze a munkájának, hiszen hetente többször is nyakába veszi az országot, hogy eleget tudjon tenni a felkéréseinek. Hozzátette, jelenleg sofőrt alkalmaz, hogy mindenhol ott tudjon lenni és ne okozzon csalódást a koncertjeit váró rajongóinak. Majd kitért arra is, hogy a családját is hátrányosan érinti, a vezetéstől való eltiltása. „Az a legnagyobb szívfájdalmam, hogy a családomat nem tudom vinni. Két gyerek, két suli, edzések, és most már 11 hónapja nem tudok ebben részt venni. Ez a hangulat pedig nem olyan jó otthon, hogy mindent a feleségemnek kell csinálnia. Az elmúlt 11 hónapban kaptam kiképzést, hogy milyen jogsi nélkül.”
De tanultam is belőle, nem lehet soha többet az életben ilyet csinálni.
Érzem a tettem súlyát, ennyi idős koromra megjött annyira az eszem, hogy tudom, ilyet nem lehet csinálni” – ostorozta magát a tárgyaláson Majoros. A vádhatóság álláspontja szerint ugyanakkor a korábbi büntető végzés törvénysértő volt, ezért csak abban áll a vita, hogy Majka mikor kaphatja vissza vezetői engedélyét.
Majka ugyanakkor a pénzbüntetés összegét jogosnak tartja, de az eltiltás kapcsán azért akadnak fenntartásai. „Annak, hogy itt vagyok, én vagyok az oka. Azt nem értem, miért jó, ha túlbüntetnek valamiért, amiért már megkaptam a büntetést.”
Miért volt akkora szerepe annak, hogy nem jelentettem le, hogy elhagytam a jogosítványomat?
„Persze vállalom, én rontottam el, hogy nem tettem, de a mai világban már nem is kell, hogy nálunk legyen a jogosítvány. Azt hittem, hogy azzal, hogy a rendőrségen közölték, hogy nem vezethetek, és be is jegyezték, ezzel meg van oldva, és onnan számolják. Nem értem, hogy mégis miért júniustól akarják számolni az eltiltást, erre szeretnék egyszer racionális választ kapni” – fogalmazta meg aggályát Majka, akinek szavai értő fülekre találtak a bírónőnél, így a rapper hamarosan vissza is kaphatja jogosítványát, számolt be a tárgyalásról a Blikk.
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