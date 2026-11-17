Majoros Pétert, vagyis Majkát másfél millió forint pénzbüntetéssel és 10 hónap vezetéstől eltiltással sújtotta a bíróság. A rapper a tárgyaláson ismét elismerte, hogy minden a vádiratban foglaltak szerint történt 2025 decemberében, amikor is egy koccintás után autóba ült, majd beleszaladt a IV. kerületi rendőrökbe, akik igazoltatták és szondát is fújattak vele. Vesztére… Majka a hírek szerint nagyon közvetlenül viselkedett a bíróság dolgozóival, akikkel még pár közös képet is készített, mielőtt megkezdődött a tárgyalása, ahol megerősítette, korábban tett vallomását, melyen nem kívánt módosítani. Az ügyben már korábban született egy büntetővégzés, ami a mai ítélettel megegyező büntetéssel zárult. A vádhatóság akkor nem értett egyet a döntéssel, mely szerint a bíróság beszámított az eltiltásba a vezetői engedélyének korábbi szüneteltetésének időtartamát, ezért kérték a tárgyalást.

Majka egész családjának nehezítést jelent, hogy a rapper nem vezethet (Fotó: Hajdú-Bihari Napló)

Majka: „Az a legnagyobb szívfájdalmam, hogy a családomat nem tudom vinni”

A bírónő korábban meghozott határozat ismertetése után megkezdte Majka meghallgatását, melynek során a rapper először lemondott a tárgyalás jogáról, majd személyi körülményeiről nyilatkozott és elmondta, hogy az autó elengedhetetlen eszköze a munkájának, hiszen hetente többször is nyakába veszi az országot, hogy eleget tudjon tenni a felkéréseinek. Hozzátette, jelenleg sofőrt alkalmaz, hogy mindenhol ott tudjon lenni és ne okozzon csalódást a koncertjeit váró rajongóinak. Majd kitért arra is, hogy a családját is hátrányosan érinti, a vezetéstől való eltiltása. „Az a legnagyobb szívfájdalmam, hogy a családomat nem tudom vinni. Két gyerek, két suli, edzések, és most már 11 hónapja nem tudok ebben részt venni. Ez a hangulat pedig nem olyan jó otthon, hogy mindent a feleségemnek kell csinálnia. Az elmúlt 11 hónapban kaptam kiképzést, hogy milyen jogsi nélkül.”

De tanultam is belőle, nem lehet soha többet az életben ilyet csinálni.

Érzem a tettem súlyát, ennyi idős koromra megjött annyira az eszem, hogy tudom, ilyet nem lehet csinálni” – ostorozta magát a tárgyaláson Majoros. A vádhatóság álláspontja szerint ugyanakkor a korábbi büntető végzés törvénysértő volt, ezért csak abban áll a vita, hogy Majka mikor kaphatja vissza vezetői engedélyét.