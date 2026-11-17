Egy királyi fotós, aki a tévében szerepelve elárulta a nézőknek, hogy Harry herceg kopaszodik, felfedte, hogyan állt bosszút rajta a herceg egy különösen kínos módon.

Kigúnyolták Harry herceg kopaszodását - így torolta meg. (Képünk illusztráció) Fotó: PA

Harry herceg: "Kopaszodom, mint az apám"

Arthur Edwards MBE, aki öt évtizedet szentelt a királyi család fényképezésének, visszatekintett a herceggel ápolt hosszú kapcsolatára, és elárulta, hogy számos tengerentúli útra elkísérte Harryt - írja a Mirror.

A Cup of Tea, Arthur? My Extraordinary 50 Years Photographing the Royal Family című könyvében a fotós elárulta, hogy egy 2015-ös tengerentúli út során Harry úgy döntött, hogy személyes elégtételt vesz a rajta. Miközben az aucklandi repülőtér közelében található Māngere egyik ifjúsági fejlesztési központjába látogatott, herceg csatlakozott egy csapat fiatalhoz, akik éppen kézfestéssel foglalkoztak. Arthur felidézte, ahogy a herceg hirtelen átrohant a szobán, majd festékes tenyerét a fotós kopasz fejére nyomta. A gyerekek hangos nevetésben törtek ki, ahogy egy hatalmas lila kéznyom jelent meg a fotós fején.

Megvagy!

- jelentette ki sussexi herceg.

Arthur benne volt a tréfában, de utána, miközben lemosták a festéket, úgy döntött, megkérdezi a herceget, mi váltotta ki a meglepetésszerű támadást: "Ezt meg miért csináltad, Harry?"

Azért, mert ma reggel bementél a tévébe, és mindenkinek elmondtad, hogy kopaszodom.

- válaszolta a herceg.

Arthur tisztázta, hogy csupán azt ismételte meg, amit maga a herceg mondott egy nőnek az előző napon egy whanganui séta során. A nő azt mondta Harrynek: "Úgy nézel ki, mint az apád." Erre a herceg csak annyit válaszolt:

Kopaszodom, mint az apám.

Harry ezután elárulta, miért neheztelt a fotósra, amiért megosztotta ezt a párbeszédet a televíziónézőkkel. "Ezt mondtam a hölgynek, de nem akartam az egész világnak elmondani!"

Arthur egy könnyed megjegyzéssel reagált a közös helyzetükre, és azt mondta a hercegnek: "Üdv a klubban." A fotós felidézte, hogy Harry ezután szeretetteljesen megdörzsölte a fejét, mielőtt elsütött egy újabb viccet a saját jövőbeli külsejéről.

Be fog következni, nem sokkal maradok le mögötted.

A királyi fotós elmondta, nagyra értékelte, hogy Harry a kínos körülmények ellenére is elég nyugodtan érezte magát mellette ahhoz, hogy elsüsse ezt a tréfát.