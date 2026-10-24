Egyetlen félreértés miatt romolhatott meg Meghan Markle és kedvenc divattervezője kapcsolata: a sussexi hercegné állítólag annyira megharagudott Roland Mouretra, hogy kijelentette, többé nem viseli a ruháit. A francia tervező most megjelenő memoárjában idézte fel azt a kínos esetet, amelynek még Katalin hercegné is részese volt.

Meghan Markle kínos helyzetbe került Katalin hercegné előtt

(Fotó: PA/Northfoto)

Meghan Markle roppant kínos szituációba keveredett Katalin hercegné előtt

roppant kínos szituációba keveredett előtt Roland Mouret memoárjában fedte fel a kellemetlen történetet

memoárjában fedte fel a kellemetlen történetet A sussexi hercegnének végül sikerült rendezni a kapcsolatot a divattervezővel és évekkel később újra viselte a kreációit.

Meghan Markle roppant kínos helyzetbe került Katalin hercegné előtt

Roland Mouret az I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World című memoárjában mesélte el, hogyan került konfliktusba a sussexi hercegnével. A tervező visszaemlékezése szerint még azelőtt kerültek közel egymáshoz, hogy Meghan Markle Harry herceggel való kapcsolata nyilvánosságra került volna. Majd amikor az akkor még színésznő elárulta neki, hogy egy brit férfival randizik, a divattervező hamar rájött, kiről lehet szó. Roland Mouret úgy gondolta, hogy Meghan Markle életében hamarosan jelentős változás következik, és a hercegi kapcsolat miatt számos hivatalos eseményen kell majd megjelennie. Ezért felajánlotta neki, hogy küld néhány ruhát, amelyek közül kiválaszthatja a számára megfelelő darabokat. A gesztusnak bizalmas szívességnek kellett volna maradnia, amely megkönnyíti Meghan Markle dolgát az új élethelyzetében. Csakhogy a tervező szerint egy munkatársa később olyan lépést tett, amelyből komoly félreértés kerekedett. A kollégája Katalin hercegné stylistját hívta fel, hogy egyeztessen a sussexi hercegné kölcsönadott ruhák visszaszolgáltatásáról. És bár a tervező szerint a munkatársat a jó szándék vezérelte, ez mégis teljesen másként csapódott le Meghan Markle-nél.

Meghan Markle és Katalin hercegné kapcsolata évek óta feszült

(Fotó: Stephen Lock/i-Images/Northfoto)

Meghan Markle dührohamot kapott

Sussex hercegnéje erre válaszul dühösen felhívta és keményen odadörgölt neki.

Fogalmad sincs, mit tettél! Kínos helyzetbe hoztál!

A tervező azonnal bocsánatot kért, és igyekezett elmagyarázni, hogy egyszerű hibáról volt szó, amelyet egy munkatársa követett el, nem pedig szándékos megszégyenítésről van szó. De Meghan Markle hajthatatlan volt, és kijelentette, hogy többet nem viseli a ruháit.