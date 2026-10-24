Meghan Markle roppant kínos helyzetbe került Katalin hercegné előtt 

Egyetlen félreértés miatt romolhatott meg Meghan Markle és kedvenc divattervezője kapcsolata: a sussexi hercegné állítólag annyira megharagudott Roland Mouretra, hogy kijelentette, többé nem viseli a ruháit. A francia tervező most megjelenő memoárjában idézte fel azt a kínos esetet, amelynek még Katalin hercegné is részese volt.
Roland Mouret az I Am Roland Mouret: The Butcher’s Boy Who Dressed the World című memoárjában mesélte el, hogyan került konfliktusba a sussexi hercegnével. A tervező visszaemlékezése szerint még azelőtt kerültek közel egymáshoz, hogy Meghan Markle Harry herceggel való kapcsolata nyilvánosságra került volna. Majd amikor az akkor még színésznő elárulta neki, hogy egy brit férfival randizik, a divattervező hamar rájött, kiről lehet szó. Roland Mouret úgy gondolta, hogy Meghan Markle életében hamarosan jelentős változás következik, és a hercegi kapcsolat miatt számos hivatalos eseményen kell majd megjelennie. Ezért felajánlotta neki, hogy küld néhány ruhát, amelyek közül kiválaszthatja a számára megfelelő darabokat. A gesztusnak bizalmas szívességnek kellett volna maradnia, amely megkönnyíti Meghan Markle dolgát az új élethelyzetében. Csakhogy a tervező szerint egy munkatársa később olyan lépést tett, amelyből komoly félreértés kerekedett. A kollégája Katalin hercegné stylistját hívta fel, hogy egyeztessen a sussexi hercegné kölcsönadott ruhák visszaszolgáltatásáról. És bár a tervező szerint a munkatársat a jó szándék vezérelte, ez mégis teljesen másként csapódott le Meghan Markle-nél.
Sussex hercegnéje erre válaszul dühösen felhívta és keményen odadörgölt neki.
Fogalmad sincs, mit tettél! Kínos helyzetbe hoztál!
A tervező azonnal bocsánatot kért, és igyekezett elmagyarázni, hogy egyszerű hibáról volt szó, amelyet egy munkatársa követett el, nem pedig szándékos megszégyenítésről van szó. De Meghan Markle hajthatatlan volt, és kijelentette, hogy többet nem viseli a ruháit.
A történet azonban nem ért véget a veszekedéssel. A következő évben meglátott egy fényképet a hercegnéről, amelyen egy olyan ruhához hasonló darabot viselt, amelyet korábban ő tervezett. Felvette vele a kapcsolatot és arra biztatta, hogy térjen vissza hozzá. Meghan Markle pedig erre meglepő választ adott.
Azt hiszem, el kellene mennem hozzád.
És bár azt nem lehet tudni, hogy ezek után pontosan miként rendezték a nézeteltérésüket, a későbbi események azonban arra utalnak, hogy a kapcsolatuk nem szakadt meg véglegesen. Meghan Markle az évek során többször is viselte Roland Mouret ruháit, és 2018-ban még a Harry herceggel kötött esküvőjén is a meghívottak között volt.
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