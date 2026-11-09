Szívszorító hírt közölt a Harry Potter Ginny Weasley-je: öt hetes fia hatodjára került kórházba

Szívszorító hírt osztott meg rajongóival a Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je. Bonnie Wright Instagram-oldalán árulta el, hogy alig öt hetes kisfia már hatodjára került kórházba. És bár a család már a kisfiú születése előtt tudta, hogy a babának egészségügyi problémával kell majd megküzdenie, a kezelések és a kórházi látogatások így is rendkívül megterhelő időszakot jelentenek számukra.
November 7-én, szombaton Bonnie Wright Instagram-oldalán számolt be kisfia egészségi állapotáról: a Harry Potter-filmek Ginny Weasley-jének öt hetes fia hatodjára került kórházba. A 35 éves színésznő a bejegyzéshez egy olyan kórházi fotót is megosztott, amelyen karjában tartja az újszülött Aster nevű gyermekét, melyet megható sorokkal egészített ki.
A mi édes kis Asterünk életének első 5 hetében már hatszor járt kórházban.
És bár a Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je közösségi oldalán tett bejegyzésében nem árulta el, pontosan milyen betegséggel küzd a gyermeke, azt azonban hangsúlyozta, hogy Aster rendkívül erős és nyugodt baba, ami a nehézségek ellenére is erőt ad a családnak.
Bonnie Wright Aster egészségügyi problémájáról annyit árult el, hogy a család már a baba világra jövetele előtt tisztában volt azzal, hogy a kisfiúnak kezelésekre lesz szüksége. A szülők nem teljesen váratlanul szembesültek a helyzettel, így is az első hetekben meglepően sok kórházi látogatáson kellett átesniük.
A Harry Potter-filmek Ginny Weasley-je bejegyzésében inkább arra helyezte a hangsúlyt, mennyire hálás azért, hogy a nehéz időszakban nem maradtak egyedül. Barátaik és családtagjaik folyamatosan segítik őket, ami különösen sokat jelent egy olyan helyzetben, amikor az újszülött ellátása mellett a nagyobbik gyermekről is gondoskodni kell. Bonnie Wright Instagram-oldalán meghatóan írt arról, hogy a környezetük milyen sokat tesz értük és mennyit segítenek nekik a nagyobb gyermekük, Elio ellátásában is.
Bonnie Wright férjével, Andrew Lococóval szeptember 28-án, három évvel az első fiuk, Elio születése után köszöntötték második gyermeküket. A kisfiú érkezését azonban csak hetekkel később, október 17-én jelentették be nyilvánosan. A színésznő akkor több fényképet is megosztott az újszülöttről, és azt is elárulta, hogy a baba az Aster Sky Wright Lococo nevet kapta.
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