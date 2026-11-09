Nicole Eggert számára nemcsak a mellrákkal való küzdelem jelentett óriási próbatételt: a kezelések miatt a munkáját is félre kellett tennie, miközben a számlák továbbra is érkeztek, és kétgyermekes édesanyaként a családjáról is gondoskodnia kellett. A Baywatch egykori sztárja most megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan sodorta szinte kilátástalan helyzetbe a betegsége.

A Baywatch sztárja, Nicole Eggert mellrákkal való küzdelme miatt anyagilag is padlóra került

(Fotó: AdMedia/Northfoto)

A Baywatch egykori bombázójánál 2023 decemberében 2. stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak

egykori bombázójánál 2023 decemberében 2. stádiumú emlőrákot diagnosztizáltak Nicole Eggert mellrákkal való küzdelme miatt anyagilag is padlóra került

mellrákkal való küzdelme miatt anyagilag is padlóra került A színésznőnél 2023-ban diagnosztizálták a mellrák egyik ritka fajtáját.

A Baywatch sztárja, Nicole Eggert betegsége miatt került nehéz helyzetbe

Nicole Eggert, akit a nézők elsősorban a Baywatch című sorozatból ismerhetnek, nehéz időszakon ment keresztül, miután 2023 decemberében mellrákot diagnosztizáltak nála. A színésznő most arról vallott, hogy a betegség nemcsak fizikailag és lelkileg viselte meg, hanem a pénzügyeit is komoly próbatétel elé állította. A PEOPLE magazinnak adott interjújában felidézte, hogy a helyzet különösen nehéz volt számára, hiszen egyedülálló anyaként kisebb lányáról is gondoskodnia kellett. És bár a nagyobbik lánya, a 28 éves Dilyn már önálló életet él, a 15 éves Keegan azonban még otthon lakik, és továbbra is számít a támogatására.

Nicole Eggert teljesen egyedül neveli gyermekét, a 15 éves Keegant

(Fotó: AdMedia /MediaPunch/Northfoto)

A kezelések miatt nem volt állandó jövedelme

Ráadásul a legnagyobb problémája az volt, hogy egyáltalán nem volt állandó jövedelme, ugyanis a vizsgálatok annyira sűrűn követték egymást, hogy a színésznőnek hetente legalább három-öt napon be kellett járnia a terápiákra. Ilyen körülmények között pedig nem tudott felelősséggel elköteleződni egyetlen produkció mellett sem. És bár a Baywatch sztárja tudta, hogy a pénzügyi problémáknak háttérbe kellene szorulnia, amikor valaki súlyos betegséggel küzd, de ő mégis úgy érezte, hogy ez az anyagi bizonytalanság hatalmas plusz terhet ró rá. Nicole Eggert úgy érezte, egyszerre szakadt a nyakába minden: a betegség, a kezelések költségei, a háztartás fenntartása és a gyerekneveléssel járó mindennapi kiadások.