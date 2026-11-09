A Baywatch sztárja, Nicole Eggert mellrákkal való küzdelme miatt anyagilag is padlóra került

Nicole Eggert számára nemcsak a mellrákkal való küzdelem jelentett óriási próbatételt: a kezelések miatt a munkáját is félre kellett tennie, miközben a számlák továbbra is érkeztek, és kétgyermekes édesanyaként a családjáról is gondoskodnia kellett. A Baywatch egykori sztárja most megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogyan sodorta szinte kilátástalan helyzetbe a betegsége.
Nicole Eggert, akit a nézők elsősorban a Baywatch című sorozatból ismerhetnek, nehéz időszakon ment keresztül, miután 2023 decemberében mellrákot diagnosztizáltak nála. A színésznő most arról vallott, hogy a betegség nemcsak fizikailag és lelkileg viselte meg, hanem a pénzügyeit is komoly próbatétel elé állította. A PEOPLE magazinnak adott interjújában felidézte, hogy a helyzet különösen nehéz volt számára, hiszen egyedülálló anyaként kisebb lányáról is gondoskodnia kellett. És bár a nagyobbik lánya, a 28 éves Dilyn már önálló életet él, a 15 éves Keegan azonban még otthon lakik, és továbbra is számít a támogatására.
Ráadásul a legnagyobb problémája az volt, hogy egyáltalán nem volt állandó jövedelme, ugyanis a vizsgálatok annyira sűrűn követték egymást, hogy a színésznőnek hetente legalább három-öt napon be kellett járnia a terápiákra. Ilyen körülmények között pedig nem tudott felelősséggel elköteleződni egyetlen produkció mellett sem. És bár a Baywatch sztárja tudta, hogy a pénzügyi problémáknak háttérbe kellene szorulnia, amikor valaki súlyos betegséggel küzd, de ő mégis úgy érezte, hogy ez az anyagi bizonytalanság hatalmas plusz terhet ró rá. Nicole Eggert úgy érezte, egyszerre szakadt a nyakába minden: a betegség, a kezelések költségei, a háztartás fenntartása és a gyerekneveléssel járó mindennapi kiadások.
Nicole Eggert betegségét 2024 januárjában hozta nyilvánosságra. Akkor elmondta, hogy 2023-ban az orvosok az emlőrák második stádiumú, ritka formáját, úgynevezett cribriform carcinomát állapították meg nála. A Baywatch sztárja ezután masztektómián, vagyis emlőeltávolító műtéten és ezzel egyidőben egy helyreállító beavatkozáson is átesett. Nicole Eggert mellrákkal való küzdelme azonban nem állt meg ennyinél, 2026-ban teljes méheltávolításon esett át, miután a vizsgálatok a további daganatos elváltozások korai jeleit mutatták. A színésznő azóta is a gyógyulás útján van, és minden tőle telhetőt megtesz, hogy végleg rendbe jöjjön.
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