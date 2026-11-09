Rémálommá vált Polyák Lilla és Gömöri András Máté költözése

Néhány évvel ezelőtt öt bőrönddel költöztek ki Kanadába, ám Polyák Lilla és Gömöri András Máté számára még az a nagy változás sem jelentett akkora kihívást, mint a mostani lakásváltásuk. A házaspár Torontón belül költözött egyik otthonából a másikba, ám a napokig tartó előkészületek ellenére valóságos rémálommá vált a folyamat.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté új lakásba költöztek (Fotó: hot! magazin/Archív)

Polyák Lilla férje vezette végül a teherautót

A történtekről egy TikTok-videóban meséltek, amelyben azt is megmutatták, milyen körülmények között próbálták átvészelni a megpróbáltatásokat.

Életünk legnehezebb, legsz*rabb költözésén vagyunk túl

– kezdte Máté, mire Lilla rögtön hozzátette, hogy korábban egy másik kontinensre is gond nélkül sikerült átköltözniük.

A probléma ezúttal az volt, hogy hiába foglaltak előre költöztetőket, fizettek előleget, és kaptak visszaigazolást, a brigád egyszerűen nem jelent meg. Ráadásul a régi lakást aznap kötelezően el kellett hagyniuk, így nem volt lehetőségük halasztani.

„Szabadságot vettünk ki mind a ketten” – idézte fel Lilla, Máté pedig elmondta, hogy mindössze egy órájuk maradt újratervezni az egész napot.

Végül barátaik segítségét kérték, Lilla pedig bérelt egy teherautót, amelyet Máté vezetett. Így szállították át a holmijukat, miközben a lefoglalt lift használatára szánt időből is alaposan kicsúsztak: a kétórás időablak helyett csak este kilenckor tudták igénybe venni.

„És magunk tulajdonképpen költöztetők nélkül átköltöztünk” – foglalta össze Lilla a kényszerű megoldást.

Polyák Lilla és Gömöri András Máté néhány éve Kanadában kezdtek új életet (Fotó: hot! magazin/DFP)

Polyák Lilla fia is végig segített

A nehézségek azonban itt sem értek véget. Amikor megérkeztek az új lakásba, kiderült, hogy a lefoglalt lift nem működik, ezért szerelőre kellett várniuk. A bérelt teherautó leadása is külön kalandnak bizonyult: a telephelyen annyi jármű sorakozott, hogy nem tudták visszavinni, végül az ügyfélszolgálattal egyeztetve az utcán hagyták.

„Mi még a Bulcsúval jöttünk két kört, amíg Máté éjszaka elkezdett szerelni, hogy legalább két ágy legyen, amin aludni lehet. Tehát hajnali háromkor fejeztük be” – mesélte Lilla.

Másnap Máté még a saját autójukkal is visszament a régi lakásba, hogy az ott maradt holmikat is átszállítsa.