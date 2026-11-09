Rémálommá vált Polyák Lilla és Gömöri András Máté költözése

Néhány évvel ezelőtt öt bőrönddel költöztek ki Kanadába, ám Polyák Lilla és Gömöri András Máté számára még az a nagy változás sem jelentett akkora kihívást, mint a mostani lakásváltásuk. A házaspár Torontón belül költözött egyik otthonából a másikba, ám a napokig tartó előkészületek ellenére valóságos rémálommá vált a folyamat.
A történtekről egy TikTok-videóban meséltek, amelyben azt is megmutatták, milyen körülmények között próbálták átvészelni a megpróbáltatásokat.
Életünk legnehezebb, legsz*rabb költözésén vagyunk túl
– kezdte Máté, mire Lilla rögtön hozzátette, hogy korábban egy másik kontinensre is gond nélkül sikerült átköltözniük.
A probléma ezúttal az volt, hogy hiába foglaltak előre költöztetőket, fizettek előleget, és kaptak visszaigazolást, a brigád egyszerűen nem jelent meg. Ráadásul a régi lakást aznap kötelezően el kellett hagyniuk, így nem volt lehetőségük halasztani.
„Szabadságot vettünk ki mind a ketten” – idézte fel Lilla, Máté pedig elmondta, hogy mindössze egy órájuk maradt újratervezni az egész napot.
Végül barátaik segítségét kérték, Lilla pedig bérelt egy teherautót, amelyet Máté vezetett. Így szállították át a holmijukat, miközben a lefoglalt lift használatára szánt időből is alaposan kicsúsztak: a kétórás időablak helyett csak este kilenckor tudták igénybe venni.
„És magunk tulajdonképpen költöztetők nélkül átköltöztünk” – foglalta össze Lilla a kényszerű megoldást.
A nehézségek azonban itt sem értek véget. Amikor megérkeztek az új lakásba, kiderült, hogy a lefoglalt lift nem működik, ezért szerelőre kellett várniuk. A bérelt teherautó leadása is külön kalandnak bizonyult: a telephelyen annyi jármű sorakozott, hogy nem tudták visszavinni, végül az ügyfélszolgálattal egyeztetve az utcán hagyták.
„Mi még a Bulcsúval jöttünk két kört, amíg Máté éjszaka elkezdett szerelni, hogy legalább két ágy legyen, amin aludni lehet. Tehát hajnali háromkor fejeztük be” – mesélte Lilla.
Másnap Máté még a saját autójukkal is visszament a régi lakásba, hogy az ott maradt holmikat is átszállítsa.
A házaspár azért igyekszik a pozitívumokra koncentrálni: új otthonuk ugyanis minden kellemetlenség ellenére igazán ígéretes. A nyolcadik emeleten található lakásból gyönyörű kilátás nyílik az Ontario-tóra, a teraszról pedig a CN Tower is látható. Az épületben edzőterem, szauna és úszómedence is van, ezért úgy érzik, hosszú távon nagyon jól választottak. Egyelőre azonban még rengeteg doboz vár kipakolásra, és a lakás berendezése is előttük áll.
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