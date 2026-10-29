Ismét nekimentek Harry hercegnek: "Teljességgel siralmasan fest!"

Amióta maga mögött hagyta a királyi családot feleségével, Meghan Markle-lel, Harry herceg nem egyszer fogalmazott meg kritikát a rokonságával kapcsolatban, de ő maga is részesült lesújtó ítéletekben. Nemrég a Daily Mail Palace Confidential című műsorában szólalt meg a nagyra becsült királyi életrajzíró, Hugo Vickers, aki párhuzamot vont a sussexi herceg és ük-üknagybátyja, a korábbi VIII. Eduárd király - aki lemondása után Windsor hercege lett -, között, mialatt rámutatott arra, a kötelességek teljesítése hosszú távon mindig boldogabbá tesz.

Kemény kritika érte Harry herceget / Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Kemény kritika érte Harry herceget

Az előadásokon néha mutatok egy képet a windsori hercegről, akinek mondhatni halott, szomorú szemei ​​voltak 70 évesen. Egyszer találkoztam vele Marina görög és dán hercegnő temetésén: még soha nem láttam ilyen szomorú, mélyen a lélekbe hatoló tekintetű embert

- ecsetelte Vickers, majd rámutatott arra, a néhai II. Erzsébet királynőnek ezzel szemben még 88 évesen is csillogtak a szemei, mialatt megnyitotta a parlamentet.

Az egyik, aki teljesítette a kötelességét, és a másik, aki a vélt boldogságot választotta. Amennyiben a kettő között kell választanod, a kötelesség hosszú távon mindig boldogabbá tesz

- vonta le a királyi szerző a következtetést, majd rátért Harry hercegre, akiről kimondottan lesújtó ítéletet fogalmazott meg.

Harry hercegnél is ezt látjuk. Más utat választott, és teljességgel siralmasan fest!

VIII. Eduárd 1936 januárjában lépett trónra édesapja, V. György király halálát követően, az uralkodása azonban kevesebb, mint egy évig tartott, ami így az egyik legrövidebb lett a brit történelemben. Az oka ennek az volt, hogy Eduárd ragaszkodott hozzá, hogy feleségül vehesse Wallis Simpsont, egy amerikai társasági hölgyet, aki már elvált az első férjétől, és épp folyamatban volt a második válása is. Mind a brit kormány, mind az anglikán egyház, amelynek az uralkodó a legfelsőbb kormányzója, elfogadhatatlannak tartotta egy kétszeresen elvált nővel kötött házasságot, akinek ráadásul még élnek az előző házastársai, így Eduárd végül a szerelmet választotta a kötelesség helyett. 1936. december 10-én hivatalosan is aláírta a lemondási okiratot, majd egy híressé vált rádióadásban bejelentette a nemzetnek, lehetetlennek tartja a királyi feladatainak ellátását „a szeretett nő segítsége és támogatása nélkül”. Eduárd távozása gyökeresen változtatta meg a brit monarchia sorsát. A trónon az öccse követte, VI. György király néven, majd utána az idősebb lánya, a későbbi II. Erzsébet királynőt koronázták meg, aki Nagy-Britannia leghosszabb ideig hatalmon lévő uralkodójává vált - írja a Daily Express.