Riadót fújt Harry herceg biztonsági csapata: paparazzókat szúrtak ki Archie herceg és Lilibet hercegnő iskolájánál

A beszámolók szerint két paparazzót is észrevettek Archie és Lilibet iskolája előtt, ami újabb biztonsági riadalmat okozott Harry herceg és Meghan Markle családja körül. Amerikai sajtóértesülések szerint a külföldi fotósokat a sussexi hercegi pár biztonsági emberei szúrták ki a gyerekek új iskolájának közelében.
A Newsweek azt írja, Harry herceg és Meghan Markle testőrei feljegyezték annak az autónak a rendszámát, amelyet a fotósok használtak, később azonban kiderült, hogy bérelt járműről van szó. Az eset állítólag hétfőn történt, és tovább fokozhatta a sussexi herceg és hercegné gyermekeik biztonságával kapcsolatos aggodalmait.
Harry és Meghan az Egyesült Államokból való elköltözésük óta többször is hangot adtak biztonsági aggályaiknak. Korábban éppen ezek a félelmek vezettek ahhoz, hogy Archie herceget és Lilibet hercegnőt kivették az eredetileg választott új iskolájukból. A döntést azután hozták meg, hogy az oda tartó konvoj járművei a nagy forgalomban elszakadtak egymástól.
A brit belügyminisztérium eközben továbbra is vizsgálja, hogy a család jogosult lehet-e az adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelemre. Harry ezt már többször is megpróbálta elérni, amióta 2020-ban – a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepétől való visszalépését követően – elveszítette az államilag finanszírozott védelmét.
Úgy tudni, hogy a fotósok által készített képeket egyetlen brit sajtóorgánum sem közölte.
Diana hercegné öccse, Charles Spencer nemrég Harryről beszélve párhuzamot vont a sussexi hercegi pár és néhai nővére sajtó általi kezelése között.
Ami a sajtó általános viselkedését illeti, még azok a legrosszabb szerkesztők is, akik annak idején fizettek a paparazzóknak azért, hogy üldözzék Dianát, egészen addig az utolsó párizsi alagútig, évekkel később tanultak a történtekből. Néhányan közülük be is ismerték, hogy tudják: nekik is szerepük volt a halálában. Ezzel együtt élni hatalmas teher lehet, és úgy gondolom, mindez változtatott a viselkedésükön. Ma már nem olyan rossz a helyzet
– mondta a CNN-nek.
Spencer ennek ellenére úgy véli, Harrynek és Meghannak megfelelő biztonsági védelemben kellene részesülnie. A lap megkereste a sussexi hercegi pár szóvivőjét is, hogy kommentálja a történteket – írja a Daily Star.
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