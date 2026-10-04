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Riadót fújt Harry herceg biztonsági csapata: paparazzókat szúrtak ki Archie herceg és Lilibet hercegnő iskolájánál

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 04. 09:00
gyerekekkelpaparazziMeghan Markleiskola
Újabb súlyos biztonsági incidens borzolja Harry herceg és Meghan Markle kedélyeit: a hírek szerint két paparazzót szúrtak ki Archie és Lilibet új iskolájának közelében. A sussexi pár testőrei azonnal léptek, miközben továbbra is kérdéses, kap-e a család ismét államilag finanszírozott védelmet. Diana öccse közben hátborzongató párhuzamot vont nővére tragédiája és Harryék helyzete között.
N.T.
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A beszámolók szerint két paparazzót is észrevettek Archie és Lilibet iskolája előtt, ami újabb biztonsági riadalmat okozott Harry herceg és Meghan Markle családja körül. Amerikai sajtóértesülések szerint a külföldi fotósokat a sussexi hercegi pár biztonsági emberei szúrták ki a gyerekek új iskolájának közelében.

Paparazzók jelentek meg Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek iskolájánál
Paparazzók jelentek meg Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek iskolájánál
Fotó: PA /  Northfoto

Paparazzók jelentek meg Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek iskolájánál

A Newsweek azt írja, Harry herceg és Meghan Markle testőrei feljegyezték annak az autónak a rendszámát, amelyet a fotósok használtak, később azonban kiderült, hogy bérelt járműről van szó. Az eset állítólag hétfőn történt, és tovább fokozhatta a sussexi herceg és hercegné gyermekeik biztonságával kapcsolatos aggodalmait.

Harry és Meghan az Egyesült Államokból való elköltözésük óta többször is hangot adtak biztonsági aggályaiknak. Korábban éppen ezek a félelmek vezettek ahhoz, hogy Archie herceget és Lilibet hercegnőt kivették az eredetileg választott új iskolájukból. A döntést azután hozták meg, hogy az oda tartó konvoj járművei a nagy forgalomban elszakadtak egymástól.

A brit belügyminisztérium eközben továbbra is vizsgálja, hogy a család jogosult lehet-e az adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelemre. Harry ezt már többször is megpróbálta elérni, amióta 2020-ban – a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepétől való visszalépését követően – elveszítette az államilag finanszírozott védelmét.

Úgy tudni, hogy a fotósok által készített képeket egyetlen brit sajtóorgánum sem közölte.

Diana hercegné öccse, Charles Spencer nemrég Harryről beszélve párhuzamot vont a sussexi hercegi pár és néhai nővére sajtó általi kezelése között.

Ami a sajtó általános viselkedését illeti, még azok a legrosszabb szerkesztők is, akik annak idején fizettek a paparazzóknak azért, hogy üldözzék Dianát, egészen addig az utolsó párizsi alagútig, évekkel később tanultak a történtekből. Néhányan közülük be is ismerték, hogy tudják: nekik is szerepük volt a halálában. Ezzel együtt élni hatalmas teher lehet, és úgy gondolom, mindez változtatott a viselkedésükön. Ma már nem olyan rossz a helyzet

– mondta a CNN-nek.

Spencer ennek ellenére úgy véli, Harrynek és Meghannak megfelelő biztonsági védelemben kellene részesülnie. A lap megkereste a sussexi hercegi pár szóvivőjét is, hogy kommentálja a történteket – írja a Daily Star

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