Riadót fújt Harry herceg biztonsági csapata: paparazzókat szúrtak ki Archie herceg és Lilibet hercegnő iskolájánál

A beszámolók szerint két paparazzót is észrevettek Archie és Lilibet iskolája előtt, ami újabb biztonsági riadalmat okozott Harry herceg és Meghan Markle családja körül. Amerikai sajtóértesülések szerint a külföldi fotósokat a sussexi hercegi pár biztonsági emberei szúrták ki a gyerekek új iskolájának közelében.

Paparazzók jelentek meg Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek iskolájánál

Fotó: PA / Northfoto

Paparazzók jelentek meg Harry herceg és Meghan Markle gyerekeinek iskolájánál

A Newsweek azt írja, Harry herceg és Meghan Markle testőrei feljegyezték annak az autónak a rendszámát, amelyet a fotósok használtak, később azonban kiderült, hogy bérelt járműről van szó. Az eset állítólag hétfőn történt, és tovább fokozhatta a sussexi herceg és hercegné gyermekeik biztonságával kapcsolatos aggodalmait.

Harry és Meghan az Egyesült Államokból való elköltözésük óta többször is hangot adtak biztonsági aggályaiknak. Korábban éppen ezek a félelmek vezettek ahhoz, hogy Archie herceget és Lilibet hercegnőt kivették az eredetileg választott új iskolájukból. A döntést azután hozták meg, hogy az oda tartó konvoj járművei a nagy forgalomban elszakadtak egymástól.

A brit belügyminisztérium eközben továbbra is vizsgálja, hogy a család jogosult lehet-e az adófizetők pénzéből finanszírozott rendőri védelemre. Harry ezt már többször is megpróbálta elérni, amióta 2020-ban – a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepétől való visszalépését követően – elveszítette az államilag finanszírozott védelmét.

Úgy tudni, hogy a fotósok által készített képeket egyetlen brit sajtóorgánum sem közölte.