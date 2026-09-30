Kihátrált Vilmos herceg az új Diana hercegné-film mögül: szinte már menekül a konfliktusok elől

Királyi források megerősítették, hogy Vilmos herceg nem szerepel majd a tévés dokumentumfilmben, amelyet elhunyt édesanyja, Diana hercegné halálának 30. évfordulója alkalmából készítenek.

Vilmos herceg kihátrált az új Diana hercegné-projektből Fotó: AGENCE / BESTIMAGE

Vilmos herceg kihátrált az új Diana hercegné-projektből

A walesi herceg, aki 15 éves volt, amikor édesanyja 1997 augusztusában autóbalesetben meghalt Párizsban, alaposan mérlegelte, hogy részt vegyen-e bármilyen műsorban. Több ajánlatot is kapott dokumentumfilmben való szereplésre, sőt a múlt héten a Kensington-palotában négyszemközt is tárgyalt Matt Brittinnel, a BBC főigazgatójával. A trónörökös végül úgy döntött, hogy nem vesz részt egy projektben sem, hogy elkerülje a további konfliktusokat testvérével, Harry herceggel

Vilmos állítólag nem szeretné, hogy őt és Harryt egymással szembeállítsák egy filmben, valamint továbbra is rendkívül érzékeny pont számára Diana halála.

Korábban már feltűntek a képernyőn a testvérek édesanyjukról nosztalgiázva

A fivérek legutóbb 2017-ben, Diana halálának 20. évfordulóján jelentek meg együtt az ITV csatorna Diana, Our Mother: Her Life And Legacy című dokumentumfilmjében. Akkor, a Kensington-palotában – ahol akkor még mindketten laktak – tartott elővetítés előtt Vilmos úgy nyilatkozott, hogy többé nem fognak ilyen nyíltan vagy nyilvánosan beszélni édesanyjukról. A hírek szerint trónörökös nehéz helyzetként éli meg a jövő évi évfordulót is, ugyanakkor úgy érzi, hogy a kilenc évvel ezelőtti tisztelgése egyfajta nyilvános katartikus lezárás volt a számára.

Harry a hírek szerint időközben megkereste Diana több barátját és rokonát, hogy szerepelnének-e egy emlékműsorban a kerek évforduló alkalmából. Köztük van Diana fivére, Spencer gróf is, aki nemrég egy mindent leleplező memoárt adott ki húgáról.

A sussexi herceg tervezett projektjét még nem erősítették meg hivatalosan, és a hírek szerint még mérlegeli, milyen módon tudna a legméltóbban megemlékezni édesanyja örökségéről - írta a Daily Mail.