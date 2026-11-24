Nemi erőszak vádjával indult eljárás egy férfi ellen, aki a gyanú szerint a nyáron szexuálisan bántalmazott egy nőt az angliai Brighton tengerpartján. A húszas éveiben járó áldozat augusztus 4-én tett bejelentést a rendőrségen az i360 kilátótorony közelében történt támadásról.

Nemi erőszak egy népszerű tengerparton: letartóztattak egy 28 éves férfit

Fotó: Pexels (illusztráció)

Nemi erőszak egy népszerű tengerparton: letartóztattak egy 28 éves férfit

A sussexi rendőrség megerősítette, hogy másnap őrizetbe vették a londoni Stratfordban élő Oleksandr Bryndzeit. A 28 éves férfit a további nyomozás idejére bizonyos feltételek mellett óvadék ellenében szabadlábra helyezték, pénteken azonban ismét letartóztatták, és kétrendbeli nemi erőszakkal vádolták meg.

Bryndzei szombaton megjelent a brightoni kerületi bíróság előtt, ahol elrendelték az előzetes letartóztatását. A hatóságok tájékoztatása szerint a következő tárgyalását december 18-án tartják a lewesi koronabíróságon.

Caroline Jeffery, a személyek védelmével foglalkozó rendőrségi egység nyomozófelügyelője az üggyel kapcsolatban így nyilatkozott:

A nyomozás során számos vizsgálatot és adatgyűjtést végeztünk, amelyek eredményeként mostanra kétrendbeli nemi erőszak miatt vádat emeltek egy férfi ellen. A nőkkel és lányokkal szembeni erőszak semmilyen formáját nem tűrjük el. Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy felkutassuk, felelősségre vonjuk és bíróság elé állítsuk azokat, akik másoknak akarnak ártani. Brighton tengerpartján továbbra is jelentős erőfeszítéseket teszünk azért, hogy a környék mindenki számára biztonságos legyen. Folyamatosan új módszereket és intézkedéseket vezetünk be a közbiztonság javítása, a bűncselekmények megelőzése, valamint a nők és lányok védelme érdekében

– idézi a Daily Star.