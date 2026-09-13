„Mindössze öt napot tölthettünk otthon a kisbabánkkal” – szülei a kedvenc dalát énekelték neki, miközben örökre lehunyta a szemét

Meghalt egy kisbaba, mindössze néhány nappal azután, hogy csaknem három hónapnyi kórházi kezelés után végre hazatérhetett családjához. Luca Hayes hét héttel a kiírt időpont előtt, május 26-án jött világra egy ritka fejlődési rendellenességgel, úgynevezett gastroschisisszel, amely körülbelül minden háromezer csecsemőből egyet érint. Ennél az állapotnál a baba egyes szervei a hasfalon kívül fejlődnek ki, Luca esetében a beleket érintette a rendellenesség.

Meghalt egy kisbaba: mindössze öt napot tölthetett otthon a családjával Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Luca hét héttel korábban, ritka fejlődési rendellenességgel született

83 napot töltött kórházban, és négy műtéten esett át

Mindössze öt napot tölthetett otthon a családjával

Súlyos fertőzés és szepszis miatt válságosra fordult az állapota

Szülei végig mellette voltak, és kedvenc dalát énekelték neki élete utolsó pillanataiban

Meghalt egy kisbaba: mindössze öt napot tölthetett otthon a családjával

Szülei, Demi Duffin és Charlie Hayes korábban felidézték azt a megrázó pillanatot is, amikor kisfiuk szívverés nélkül született meg. Az orvosoknak azonban sikerült újraéleszteniük a csecsemőt. Az angliai Kentben, Sittingbourne-ben élő pár ezután életük „leghosszabb óráját” élte át, miközben arra vártak, hogy Luca átesett az első életmentő műtétjén.

Luca ezt követően további három műtéten esett át a londoni King's College Hospitalban. Összesen 83 napot töltött kórházban, mire szülei végre megkapták a régóta várt hírt: kisfiuk elég jól van ahhoz, hogy hazatérhessen. Az öröm azonban tragikusan rövid ideig tartott. Mindössze öt nappal később, augusztus 22-én Lucának három alkalommal is leállt a légzése – mondta édesapja. A kisbabát a Medway Maritime Hospitalba szállították, ahol állapotának romlása miatt elaltatták.

Luca hasa rendkívüli módon felpuffadt, a lábaiban pedig romlani kezdett a vérkeringés a szepszis miatt. Ekkor vált teljesen egyértelművé, hogy nagyon súlyos az állapota

– idézte fel Charlie.

Demi elmondása szerint a fertőzés következtében Luca szíve is leállt. Az orvosoknak végül sikerült annyira stabilizálniuk az állapotát, hogy visszaszállíthassák a King's College Hospitalba.