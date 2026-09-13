„Mindössze öt napot tölthettünk otthon a kisbabánkkal” – szülei a kedvenc dalát énekelték neki, miközben örökre lehunyta a szemét

Meghalt egy kisbaba, mindössze néhány nappal azután, hogy csaknem három hónapnyi kórházi kezelés után végre hazatérhetett családjához. Luca Hayes hét héttel a kiírt időpont előtt, május 26-án jött világra egy ritka fejlődési rendellenességgel, úgynevezett gastroschisisszel, amely körülbelül minden háromezer csecsemőből egyet érint. Ennél az állapotnál a baba egyes szervei a hasfalon kívül fejlődnek ki, Luca esetében a beleket érintette a rendellenesség.
Szülei, Demi Duffin és Charlie Hayes korábban felidézték azt a megrázó pillanatot is, amikor kisfiuk szívverés nélkül született meg. Az orvosoknak azonban sikerült újraéleszteniük a csecsemőt. Az angliai Kentben, Sittingbourne-ben élő pár ezután életük „leghosszabb óráját” élte át, miközben arra vártak, hogy Luca átesett az első életmentő műtétjén.
Luca ezt követően további három műtéten esett át a londoni King's College Hospitalban. Összesen 83 napot töltött kórházban, mire szülei végre megkapták a régóta várt hírt: kisfiuk elég jól van ahhoz, hogy hazatérhessen. Az öröm azonban tragikusan rövid ideig tartott. Mindössze öt nappal később, augusztus 22-én Lucának három alkalommal is leállt a légzése – mondta édesapja. A kisbabát a Medway Maritime Hospitalba szállították, ahol állapotának romlása miatt elaltatták.
Luca hasa rendkívüli módon felpuffadt, a lábaiban pedig romlani kezdett a vérkeringés a szepszis miatt. Ekkor vált teljesen egyértelművé, hogy nagyon súlyos az állapota
– idézte fel Charlie.
Demi elmondása szerint a fertőzés következtében Luca szíve is leállt. Az orvosoknak végül sikerült annyira stabilizálniuk az állapotát, hogy visszaszállíthassák a King's College Hospitalba.
A csecsemő a gyermekintenzív osztályra került, ám egy újabb műtét során többször is leállt a szíve. Szülei ezután kapták meg a lesújtó hírt kisfiuk állapotáról. Luca augusztus 23-án, nem sokkal éjfél után meghalt. Mindössze két hónapos és 28 napos volt.
Luca úgy ment el, hogy az anyukája és az apukája végig ott volt mellette. Elénekeltük neki a kedvenc dalát, és elmondtuk, mennyire nagyon szeretjük. Összetört a szívünk, még mindig képtelenek vagyunk felfogni, hogy ez valóban megtörtént. Öt napot tölthettünk vele otthon. Mindössze öt rövidke napot. De ezt az öt napot életünk végéig őrizni fogjuk az emlékeinkben
– mesélte Charlie.
A szülők adománygyűjtést indítottak, hogy méltó módon búcsúzhassanak el kisfiuktól, és megadhassák neki „a lehető legszebb búcsút”. A gyűjtés célösszege 2600 font (mintegy 1,2 millió forint). Charlie elmondta, Luca hosszú kórházi kezelése alatt egyikük sem tudott dolgozni, ezért most olyan segítséget kénytelenek kérni másoktól, amelyről soha nem gondolták volna, hogy szükségük lesz rá.
Ő volt a leggyönyörűbb kisbaba, akit valaha láttunk. Mivel Luca három hónapon át kórházban volt, nem tudtunk dolgozni. Most olyasmit teszünk, amit bárcsak soha nem kellene megtennünk: a segítségeteket kérjük. Ha tehetitek, kérlek, támogassatok minket, és osszátok meg a gyűjtést a barátaitokkal és a családotokkal. Szeretünk, drága Luca, a mi édes, édes kisfiunk
– idézi az édesapa búcsúját a Mirror.
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