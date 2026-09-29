Kést fogott az idős asszony nyakához a fiatal: gyorsan megbukott a rablási terve

Egyetlen nap alatt lekapcsolták a kiskunhalasi rendőrök azt a 17 éves srácot, aki késsel akart kirabolni egy idős nőt. A terve ott bukott el, hogy áldozata nem ijedt meg olyan könnyen, mint azt gondolta.

Kést fogott áldozata nyakához a fiatal, de terve gyorsan kudarcot vallott. Fotó: Police.hu

Kést fogott áldozata nyakához a fiatal, de terve gyorsan kudarcot vallott

Szeptember 26-án este egy 78 éves nő tett bejelentést a rendőrségre. Elmondása szerint épp egy ismerősével beszélgetett az utcán, amikor a tinédzser többször elment mellettük, majd hirtelen akcióba lendült. A ruhájánál fogva megragadta az idős nőt, kést szorított a nyakához, és azzal fenyegette, hogy megöli. Az idős nő azonban nem ijedt meg: ahelyett, hogy pánikba esett volna, előkapta a zsebéből a gázspray-t, és közölte a támadóval, hogy azonnal hívja a rendőröket.

Végül a támadó inkább üres kézzel távozott a helyszínről, a nő pedig egy karcolás nélkül megúszta a történteket.

A fiatal nem tudott sokáig rejtve maradni az egyenruhások elől: a térfigyelő kamerák felvételei alapján pillanatok alatt azonosították. A 17 éves fiú az egyik rokonánál próbált elbújni, de a zsaruk kiszúrták a rejtekhelyét, elfogták, és rablási kísérlet miatt őrizetbe vették. A házkutatás során ráadásul a fenyegetőzéshez használt kés is előkerült - olvasható a rendőrség oldalán.