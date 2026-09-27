Szörnyű tragédia: terepjáró ütötte el a hároméves kislányt, hiába küzdöttek az életéért

Bíróság elé kell állnia egy férfinak egy hároméves kislány tragikus halála miatt, akit a beszámolók szerint egy terepjáró ütött el. A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 15-én, kedden délután 14 óra 5 perc körül riasztották a mentőszolgálatokat Sydney Auburn nevű külvárosának egyik házához, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermeket elütött egy jármű.

Halálra gázolt egy terepjáró egy hároméves kislányt

Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Halálra gázolt egy terepjáró egy hároméves kislányt

Az Auburn körzeti rendőrkapitányság munkatársai a Normanby Roadon található ingatlanhoz vonultak. A helyszínen arról tájékoztatták őket, hogy a hároméves kislányt egy négykerék-meghajtású terepjáró ütötte el, miközben a jármű behajtott a ház kocsifelhajtójára.

A kislányt a mentők már a helyszínen ellátták, majd életveszélyes állapotban a közeli Westmead Kórházba szállították. A gyermek életét azonban az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni, később belehalt sérüléseibe.

A terepjárót vezető 27 éves férfi nem sérült meg a balesetben. A rendőrök az Auburn Kórházba vitték, ahol a jogszabályoknak megfelelően kötelező vizsgálatoknak vetették alá. Miután elhagyhatta a kórházat, rendőri őrizetbe került.

A férfit ezt követően az Auburn rendőrkapitányságra szállították, ahol halált okozó gondatlan vezetéssel vádolták meg. A 27 éves férfit feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és szeptember 16-án, szerdán kellett megjelennie a Burwood-i helyi bíróság előtt – írja a Daily Star.