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Szörnyű tragédia: terepjáró ütötte el a hároméves kislányt, hiába küzdöttek az életéért

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors terepjáró
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 08:00
halálra gázoltagyereksofőr
Szörnyű tragédia történt Sydney egyik külvárosában: egy mindössze hároméves kislányt ütött el egy terepjáró, miközben a jármű egy ház kocsifelhajtójára hajtott be. A gyermeket életveszélyes állapotban szállították kórházba, ám az életét már nem tudták megmenteni. A volánnál ülő 27 éves férfit halált okozó gondatlan vezetéssel vádolták meg, és bíróság elé kell állnia.
N.T.
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Bíróság elé kell állnia egy férfinak egy hároméves kislány tragikus halála miatt, akit a beszámolók szerint egy terepjáró ütött el. A rendőrség tájékoztatása szerint szeptember 15-én, kedden délután 14 óra 5 perc körül riasztották a mentőszolgálatokat Sydney Auburn nevű külvárosának egyik házához, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy gyermeket elütött egy jármű.

Halálra gázolt egy terepjáró egy hároméves kislányt
Halálra gázolt egy terepjáró egy hároméves kislányt
Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Halálra gázolt egy terepjáró egy hároméves kislányt

Az Auburn körzeti rendőrkapitányság munkatársai a Normanby Roadon található ingatlanhoz vonultak. A helyszínen arról tájékoztatták őket, hogy a hároméves kislányt egy négykerék-meghajtású terepjáró ütötte el, miközben a jármű behajtott a ház kocsifelhajtójára.

A kislányt a mentők már a helyszínen ellátták, majd életveszélyes állapotban a közeli Westmead Kórházba szállították. A gyermek életét azonban az orvosok erőfeszítései ellenére sem sikerült megmenteni, később belehalt sérüléseibe.

A terepjárót vezető 27 éves férfi nem sérült meg a balesetben. A rendőrök az Auburn Kórházba vitték, ahol a jogszabályoknak megfelelően kötelező vizsgálatoknak vetették alá. Miután elhagyhatta a kórházat, rendőri őrizetbe került.

A férfit ezt követően az Auburn rendőrkapitányságra szállították, ahol halált okozó gondatlan vezetéssel vádolták meg. A 27 éves férfit feltételes óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és szeptember 16-án, szerdán kellett megjelennie a Burwood-i helyi bíróság előtt – írja a Daily Star

 

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