Hároméves kisfiú tűnt el egy játszótérről – tragikusan ért véget a hatalmas keresés

Virágok, plüssállatok és játékok borítják azt a suffolki játszóteret, ahol utoljára látták a hároméves kisfiút, Noah Woodsot. A gyermek kedden délután tűnt el a Brantham településen található Merriam Close játszóteréről, eltűnése után pedig példátlan összefogással indult meg a keresés.
A suffolki rendőrség tájékoztatása szerint Noah szeptember 15-én egy hozzátartozójával járt a játszótéren. A térfigyelő kamera felvétele alapján 14.37-kor látták ott utoljára, amikor elszakadt a vele lévő hozzátartozójától, majd a játszótér melletti sikátoron keresztül elfutott a közeli új építésű lakóövezet irányába.
Noah göndör, vörös hajú kisfiú volt, eltűnésekor fehér, Bluey-mintás pólót, rövidnadrágot és fehér sportcipőt viselt.
A gyermek eltűnése után nagyszabású kutatás kezdődött Branthamben és környékén. A rendőrség speciális keresőegységeket és kutyákat vetett be, a munkát pedig helikopterek, a parti őrség, a tűzoltók és más mentőegységek is segítették.
A kereséshez rengeteg helybéli csatlakozott. A hatóságok becslése szerint mintegy 1300 civil vett részt a kutatásban. A település közösségi háza a keresés egyik központjává vált, innen irányították az önkénteseket a különböző területekre.
A beszámolók szerint Noah nem beszélt, és részleges halláskárosodással élt, ami tovább nehezítette a keresést.
A több mint egy napig tartó keresés szerdán tragikus fordulatot vett. A rendőrségi búvárok egy gyermek holttestét emelték ki a Branthamben található egyik tóból.
A tó nincs messze attól a játszótértől, ahol Noah-t utoljára látták, és olyan útvonalon közelíthető meg, amely kapcsolódik ahhoz a sikátorhoz, amelyen a gyermek eltűnésekor elfutott.
A hatóságok értesítették Noah családját. A rendőrség közlése szerint a gyermek halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, idegenkezűségre utaló körülmény azonban nem merült fel.
A tragédia hírére rengetegen keresték fel a játszóteret, ahol Noah-t utoljára látták. A fakerítés mellett több mint száz virágcsokrot, plüssállatokat, játékautókat és Bluey-játékokat helyeztek el – számolt be róla a Daily Mail.
Többen személyes üzeneteket is hagytak Noah családjának, mások pedig gyertyákat gyújtottak a kisfiú emlékére.
A megemlékezések között olyanoktól származó üzenetek is voltak, akik személyesen nem ismerték Noah-t, de részt vettek a keresésében. A települést mélyen megrázta a tragédia, miután civilek százai órákon át abban reménykedtek, hogy a gyermeket épségben megtalálják.
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