Hároméves kisfiú tűnt el egy játszótérről – tragikusan ért véget a hatalmas keresés

Virágok, plüssállatok és játékok borítják azt a suffolki játszóteret, ahol utoljára látták a hároméves kisfiút, Noah Woodsot. A gyermek kedden délután tűnt el a Brantham településen található Merriam Close játszóteréről, eltűnése után pedig példátlan összefogással indult meg a keresés.

Virágokkal és játékokkal emlékeznek a hároméves kisfiúra annál a játszótérnél, ahol utoljára látták

Fotó: NurPhoto via AFP / Illusztráció

A suffolki rendőrség tájékoztatása szerint Noah szeptember 15-én egy hozzátartozójával járt a játszótéren. A térfigyelő kamera felvétele alapján 14.37-kor látták ott utoljára, amikor elszakadt a vele lévő hozzátartozójától, majd a játszótér melletti sikátoron keresztül elfutott a közeli új építésű lakóövezet irányába.

Noah göndör, vörös hajú kisfiú volt, eltűnésekor fehér, Bluey-mintás pólót, rövidnadrágot és fehér sportcipőt viselt.

Több mint ezren keresték a hároméves kisfiút

A gyermek eltűnése után nagyszabású kutatás kezdődött Branthamben és környékén. A rendőrség speciális keresőegységeket és kutyákat vetett be, a munkát pedig helikopterek, a parti őrség, a tűzoltók és más mentőegységek is segítették.

A kereséshez rengeteg helybéli csatlakozott. A hatóságok becslése szerint mintegy 1300 civil vett részt a kutatásban. A település közösségi háza a keresés egyik központjává vált, innen irányították az önkénteseket a különböző területekre.

A beszámolók szerint Noah nem beszélt, és részleges halláskárosodással élt, ami tovább nehezítette a keresést.

Egy közeli tóban találtak holttestet

A több mint egy napig tartó keresés szerdán tragikus fordulatot vett. A rendőrségi búvárok egy gyermek holttestét emelték ki a Branthamben található egyik tóból.

A tó nincs messze attól a játszótértől, ahol Noah-t utoljára látták, és olyan útvonalon közelíthető meg, amely kapcsolódik ahhoz a sikátorhoz, amelyen a gyermek eltűnésekor elfutott.

A hatóságok értesítették Noah családját. A rendőrség közlése szerint a gyermek halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, idegenkezűségre utaló körülmény azonban nem merült fel.

Virágokkal és játékokkal emlékeznek a kisfiúra

A tragédia hírére rengetegen keresték fel a játszóteret, ahol Noah-t utoljára látták. A fakerítés mellett több mint száz virágcsokrot, plüssállatokat, játékautókat és Bluey-játékokat helyeztek el – számolt be róla a Daily Mail.

Többen személyes üzeneteket is hagytak Noah családjának, mások pedig gyertyákat gyújtottak a kisfiú emlékére.

A megemlékezések között olyanoktól származó üzenetek is voltak, akik személyesen nem ismerték Noah-t, de részt vettek a keresésében. A települést mélyen megrázta a tragédia, miután civilek százai órákon át abban reménykedtek, hogy a gyermeket épségben megtalálják.