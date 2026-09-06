Megrázó vallomások láttak napvilágot egy napköziben történt bántalmazásról

A kingstoni rendőrség szerint a nyomozás során kiderült, hogy Karen Rezendes, az otthonában működő Oh Nana’s Daycare tulajdonosa és üzemeltetője több kisgyermeket is fizikailag bántalmazhatott az elmúlt években.
A rendőrség szerint a nő állítólag földre lökött egy gyermeket, egy másikat bezárt a padlásra, egy gyereket konyhai eszközökkel ütött meg, egy másikat pedig a pulthoz csapott.
A nyomozati dokumentumok szerint az egyik kisgyermek azt mondta a hatóságoknak, hogy „nagy pukli” lett a fején. Egy másik gyerek pedig igennel válaszolt, amikor a nyomozók megkérdezték tőle, hogy „Nana megütött téged?”.
A szomszédok közül többen is aggódtak a nő viselkedése miatt. Egyikük arról számolt be, hogy korábban jelezte az eseteket az állami hatóságoknak. Egy másik szomszéd szerint Rezendes már korábban is olyan módon bánt a gyerekekkel, amit ő személyesen is
bántalmazónak és indokolatlannak tartott.
Az ügyben a rendőrség mellett a Massachusettsi Gyermek- és Családvédelmi Minisztérium, valamint a koragyermekkori oktatásért és gondozásért felelős állami hatóság is vizsgálatot indított. Az Oh Nana’s Daycare azóta elveszítette működési engedélyét.
A rendőrség augusztus 27-én elfogatóparancsot adott ki Rezendes ellen. A nő másnap önként jelentkezett a Plymouth-i kerületi bíróságon, ahol vádat emeltek ellene többek között kisgyermekek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés és veszélyes eszközzel elkövetett testi sértés miatt.
Rezendes nem vallotta magát bűnösnek. A következő bírósági meghallgatását szeptember 4-re tűzték ki.
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