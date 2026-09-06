Megrázó vallomások láttak napvilágot egy napköziben történt bántalmazásról

A kingstoni rendőrség szerint a nyomozás során kiderült, hogy Karen Rezendes, az otthonában működő Oh Nana’s Daycare tulajdonosa és üzemeltetője több kisgyermeket is fizikailag bántalmazhatott az elmúlt években.

Nyomozás indult egy 51 éves nő ellen Fotó: Suzanne Tucker / Shutterstock

Nyomozás: kisgyerekeket bántalmazhatott egy amerikai napközi tulajdonosa

A rendőrség szerint a nő állítólag földre lökött egy gyermeket, egy másikat bezárt a padlásra, egy gyereket konyhai eszközökkel ütött meg, egy másikat pedig a pulthoz csapott.

A nyomozati dokumentumok szerint az egyik kisgyermek azt mondta a hatóságoknak, hogy „nagy pukli” lett a fején. Egy másik gyerek pedig igennel válaszolt, amikor a nyomozók megkérdezték tőle, hogy „Nana megütött téged?”.

A szomszédok közül többen is aggódtak a nő viselkedése miatt. Egyikük arról számolt be, hogy korábban jelezte az eseteket az állami hatóságoknak. Egy másik szomszéd szerint Rezendes már korábban is olyan módon bánt a gyerekekkel, amit ő személyesen is

bántalmazónak és indokolatlannak tartott.

Az ügyben a rendőrség mellett a Massachusettsi Gyermek- és Családvédelmi Minisztérium, valamint a koragyermekkori oktatásért és gondozásért felelős állami hatóság is vizsgálatot indított. Az Oh Nana’s Daycare azóta elveszítette működési engedélyét.

A rendőrség augusztus 27-én elfogatóparancsot adott ki Rezendes ellen. A nő másnap önként jelentkezett a Plymouth-i kerületi bíróságon, ahol vádat emeltek ellene többek között kisgyermekek sérelmére elkövetett súlyos testi sértés és veszélyes eszközzel elkövetett testi sértés miatt.

Rezendes nem vallotta magát bűnösnek. A következő bírósági meghallgatását szeptember 4-re tűzték ki.