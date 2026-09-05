Vérfagyasztó sikolyok a bölcsődében: hipós forró víz égette össze a 10 hónapos kisfiút, még mentőt sem hívtak hozzá

Több ezer fontos bírságot szabtak ki egy brit bölcsődére, miután egy kisgyermek súlyos égési sérüléseket szenvedett a hipóval kevert forró víztől. Az akkor mindössze tíz hónapos Blake Nilssen másodfokú égési sérüléseket szenvedett, és a fájdalomtól elvesztette az eszméletét a skóciai Aberdeenben működő Little Dreams Nursery bölcsődében történt súlyos baleset után.

Súlyosan megégett egy 10 hónapos baba egy bölcsődében Fotó: unsplash.com

Súlyosan megégett egy 10 hónapos baba egy bölcsődében

A kisfiú 2021. november 4-én éppen megpróbált felállni a bölcsődében, amikor sikerült magára rántania egy takarításhoz használt vödröt, amelyben forró víz volt. Az intézmény most, közel öt évvel a történtek után elismerte bűnösségét az egészségügyi és biztonsági előírások megsértésében. Az ügyet augusztus 31-én, hétfőn tárgyalta az aberdeeni bíróság.

A bírósági iratok szerint Blake súlyos sérüléseihez az vezetett, hogy az intézmény nem rendelkezett megfelelő és kellően alapos kockázatértékeléssel a helyiségek takarítására vonatkozóan.

A bölcsődét 7500 font (mintegy 3,4 millió forint) pénzbírság megfizetésére kötelezték, emellett további 350 fontos (körülbelül 160 ezer forintos) áldozatvédelmi pótdíjat is kiszabtak rá.

Az ítélet után Blake családja úgy fogalmazott, hogy a történtek „védhetetlenek”. A Nilssen család a Digby Brown ügyvédi irodán keresztül kiadott közleményében azt írta:

Öt évet kellett várnunk arra, hogy a Little Dreams Nursery elismerje: az ő hibájukból történt mindaz, ami a fiunkkal történt. Ennek ellenére úgy érezzük, Blake sérüléseinek súlyosságát továbbra sem ismerték el kellőképpen. Rájuk bíztuk a fiunkat, abban a hitben, hogy vigyázni fognak rá. Egyszerűen védhetetlen, hogy egy tíz hónapos csecsemő ilyen súlyos sérüléseket szenvedhetett náluk.

„A helyzetet csak tovább súlyosbította, hogy a bölcsődében nem látták el megfelelően a sérüléseit, és nem gondoskodtak arról sem, hogy megkapja a szükséges orvosi segítséget. Az ezt követő hónapokban és években végig kellett néznünk, ahogy a fiunk egy olyan eset következményeivel küzd, amelyről egyáltalán nem tehetett.