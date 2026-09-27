Erre ne keress rá: Google-kvíz a legnagyobb netes szörfözőknek

Alig találni olyan embert a világon, akinek az évek során legalább egyszer ne a Google lett volna a webes nyitólapja. Ez nem véletlen: a villámgyors keresőmotor évek óta a világ leglátogatottabb internetes oldala, ahol bármilyen kérdésünkre kaphatunk választ. Habár a mesterséges intelligenciák térnyerésével kicsit háttérbe szorult a szivárványszínű weboldal, de továbbra is a legtöbben a Google-höz fordulnak, ha választ akarnak kapni egy-egy megoldandó problémára. Ma a weboldal születésnapja alkalmából készítettünk egy Google-kvízt, amelyben összeszedtük a keresőmotorral és annak alapításával kapcsolatos érdekességeket. Te hibátlanul ki tudod tölteni? Most kiderül!

Te mindent tudsz a világ leglátogatottabb weboldaláról? Csavaros Google-kvízünkből kiderül!

Fotó: PJ McDonnell

Teszteld magad, mennyit tudsz az internetről! Jöhet a nagy Google-kvíz

A Stanford Egyetem két hallgatójának kutatási projektjéből induló vállalkozás néhány évtized alatt a világ egyik legértékesebb technológiai cégévé nőtte ki magát. A Google története tele van olyan meglepő részletekkel, amelyekről még a rendszeres felhasználók sem feltétlenül hallottak. Te tudod például, mi volt a Google eredeti neve? Vagy hogy hol volt a mára milliárdos értékűre nőtt cég első irodája? Ha a válasz igen, akkor a következő tesztet neked állítottuk össze! Most kiderül, hogy mennyit tudsz a Google-ről!