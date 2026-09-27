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Erre ne keress rá: Google-kvíz a legnagyobb netes szörfözőknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors keresőmotor
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 27. 09:00
Googleszületésnapkvíz
A világ leglátogatottabb internetes oldala, amelyet emberek milliói használnak nap mint nap, mégsem tudják a legtöbben, honnan ered a neve, vagy éppen kik alapították. Te mindent tudsz a keresőmotorok királyáról? Google-kvízünkből kiderül!
K.B.
A szerző cikkei

Alig találni olyan embert a világon, akinek az évek során legalább egyszer ne a Google lett volna a webes nyitólapja. Ez nem véletlen: a villámgyors keresőmotor évek óta a világ leglátogatottabb internetes oldala, ahol bármilyen kérdésünkre kaphatunk választ. Habár a mesterséges intelligenciák térnyerésével kicsit háttérbe szorult a szivárványszínű weboldal, de továbbra is a legtöbben a Google-höz fordulnak, ha választ akarnak kapni egy-egy megoldandó problémára. Ma a weboldal születésnapja alkalmából készítettünk egy Google-kvízt, amelyben összeszedtük a keresőmotorral és annak alapításával kapcsolatos érdekességeket. Te hibátlanul ki tudod tölteni? Most kiderül!

Google-kvíz kitöltése okostelefonon
Te mindent tudsz a világ leglátogatottabb weboldaláról? Csavaros Google-kvízünkből kiderül!
Fotó: PJ McDonnell

Teszteld magad, mennyit tudsz az internetről! Jöhet a nagy Google-kvíz

A Stanford Egyetem két hallgatójának kutatási projektjéből induló vállalkozás néhány évtized alatt a világ egyik legértékesebb technológiai cégévé nőtte ki magát. A Google története tele van olyan meglepő részletekkel, amelyekről még a rendszeres felhasználók sem feltétlenül hallottak. Te tudod például, mi volt a Google eredeti neve? Vagy hogy hol volt a mára milliárdos értékűre nőtt cég első irodája? Ha a válasz igen, akkor a következő tesztet neked állítottuk össze! Most kiderül, hogy mennyit tudsz a Google-ről!

KVÍZ

Kvíz kérdést ábrázoló kép
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Kik alapították a Google-t?

Boldog születésnapot Google!

Habár a weboldal hivatalosan szeptember 27-én ünnepli a születésnapját, az igazi alapítása szeptember 4-hez kapcsolódik. A Google alapítói, Larry Page és Sergey Brin 1998. szeptember 4-én alapították és jegyezték be a Google Inc. vállatot. A 28 éves sikertörténet azóta is töretlen. Külön érdekesség, hogy miért pont ez lett a neve a vállalatnak, majd a weboldalnak: ha valaha is elgondolkodtál azon, mit jelent a Google neve, akkor eláruljuk, ez egy matematikai poén. A Google ugyanis a googol szóból ered, amely egy szinte végtelenül hosszú szám jelentése. Az alapítók ezzel akarták jelezni, hogy a keresőmotorjuk végtelen mennyiségű információt képes másodpercek alatt megtalálni.

Ha érdekelnek további részletek a Google alapításáról, akkor nézd meg ezt a videót:

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