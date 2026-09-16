Borzalmas tragédiáról jött hír: gyalogosok közé hajtott egy autó, ketten meghaltak, négyen súlyosan megsérültek

Két ember meghalt, négyen pedig súlyosan megsérültek, miután egy autó gyalogosok közé hajtott, majd áttért az út rossz oldalára, ahol több járművel is frontálisan ütközött.

Halálos tömegbaleset: gyalogosok közé hajtott egy autó, két ember meghalt

Fotó: ChatGPT

Halálos tömegbaleset: gyalogosok közé hajtott egy autó, két ember meghalt

A mentőegységeket vasárnap délelőtt 11 óra körül riasztották a doncasteri White Rose Wayhez, miután több járművet érintő súlyos közlekedési balesetről érkezett bejelentés.

A rendőrség eddigi vizsgálata szerint egy fekete Mitsubishi L200 haladt az úton, amikor elütött egy négyfős gyalogoscsoportot. A jármű ezután áttért az út túloldalára, ahol egy fekete Audival és egy ezüstszínű BMW-vel is összeütközött – közölte a rendőrség.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. Két gyalogos életét azonban már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. A rendőrség továbbra is dolgozik az áldozatok személyazonosságának megállapításán és hozzátartozóik értesítésén. További négy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, állapotuk azonban az eddigi információk szerint nem életveszélyes.