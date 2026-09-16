Borzalmas tragédiáról jött hír: gyalogosok közé hajtott egy autó, ketten meghaltak, négyen súlyosan megsérültek

Két ember meghalt, négyen pedig súlyosan megsérültek, miután egy autó gyalogosok közé hajtott, majd áttért az út rossz oldalára, ahol több járművel is frontálisan ütközött.
A mentőegységeket vasárnap délelőtt 11 óra körül riasztották a doncasteri White Rose Wayhez, miután több járművet érintő súlyos közlekedési balesetről érkezett bejelentés.
A rendőrség eddigi vizsgálata szerint egy fekete Mitsubishi L200 haladt az úton, amikor elütött egy négyfős gyalogoscsoportot. A jármű ezután áttért az út túloldalára, ahol egy fekete Audival és egy ezüstszínű BMW-vel is összeütközött – közölte a rendőrség.
A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. Két gyalogos életét azonban már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. A rendőrség továbbra is dolgozik az áldozatok személyazonosságának megállapításán és hozzátartozóik értesítésén. További négy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, állapotuk azonban az eddigi információk szerint nem életveszélyes.
A Mitsubishi 30 éves sofőrjét a helyszínen őrizetbe vették. A férfit azzal gyanúsítják, hogy veszélyes vezetéssel két ember halálát, további két embernek pedig súlyos sérüléseket okozott, emellett vezetésre alkalmatlan állapotban ülhetett volán mögé. A sofőrt azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
A súlyos baleset miatt az érintett útszakaszt mindkét irányban több mint 12 órára lezárták, azóta azonban ismét megnyitották a forgalom előtt.
A dél-yorkshire-i rendőrség vizsgálatot indított a tragédia pontos körülményeinek tisztázására. A hatóságok arra kérik a baleset szemtanúit, illetve azokat, akik fedélzeti kamerájukkal rögzíthették a történteket, hogy jelentkezzenek. A rendőrséget a 101-es telefonszámon vagy online lehet elérni, a 2026. szeptember 13-i 345-ös ügyszámra hivatkozva – írja a Daily Mail.
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