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Borzalmas tragédiáról jött hír: gyalogosok közé hajtott egy autó, ketten meghaltak, négyen súlyosan megsérültek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 09:00
gázolásrendőrséggyalogosok
Szörnyű tragédia történt Doncasterben: egy Mitsubishi négy gyalogost ütött el, majd áttért az út másik oldalára, ahol további két autóval is összeütközött. Két ember a helyszínen életét vesztette, négy sérültet pedig kórházba szállítottak. A 30 éves sofőrt őrizetbe vették, a rendőrség pedig vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek tisztázására.
N.T.
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Két ember meghalt, négyen pedig súlyosan megsérültek, miután egy autó gyalogosok közé hajtott, majd áttért az út rossz oldalára, ahol több járművel is frontálisan ütközött.

Halálos tömegbaleset: gyalogosok közé hajtott egy autó, két ember meghalt
Halálos tömegbaleset: gyalogosok közé hajtott egy autó, két ember meghalt
Fotó: ChatGPT

Halálos tömegbaleset: gyalogosok közé hajtott egy autó, két ember meghalt

A mentőegységeket vasárnap délelőtt 11 óra körül riasztották a doncasteri White Rose Wayhez, miután több járművet érintő súlyos közlekedési balesetről érkezett bejelentés. 

A rendőrség eddigi vizsgálata szerint egy fekete Mitsubishi L200 haladt az úton, amikor elütött egy négyfős gyalogoscsoportot. A jármű ezután áttért az út túloldalára, ahol egy fekete Audival és egy ezüstszínű BMW-vel is összeütközött – közölte a rendőrség.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók és a mentők, valamint mentőhelikoptert is riasztottak. Két gyalogos életét azonban már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították őket. A rendőrség továbbra is dolgozik az áldozatok személyazonosságának megállapításán és hozzátartozóik értesítésén. További négy embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba, állapotuk azonban az eddigi információk szerint nem életveszélyes.

A Mitsubishi 30 éves sofőrjét a helyszínen őrizetbe vették. A férfit azzal gyanúsítják, hogy veszélyes vezetéssel két ember halálát, további két embernek pedig súlyos sérüléseket okozott, emellett vezetésre alkalmatlan állapotban ülhetett volán mögé. A sofőrt azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A súlyos baleset miatt az érintett útszakaszt mindkét irányban több mint 12 órára lezárták, azóta azonban ismét megnyitották a forgalom előtt.

A dél-yorkshire-i rendőrség vizsgálatot indított a tragédia pontos körülményeinek tisztázására. A hatóságok arra kérik a baleset szemtanúit, illetve azokat, akik fedélzeti kamerájukkal rögzíthették a történteket, hogy jelentkezzenek. A rendőrséget a 101-es telefonszámon vagy online lehet elérni, a 2026. szeptember 13-i 345-ös ügyszámra hivatkozva – írja a Daily Mail

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