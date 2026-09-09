Nem mindennapi bűntény: visszaeső fenékszagolgatót kaptak el a rendőrök

Egy regisztrált szexuális bűnözőt, akit korábban már többször letartóztattak nők fenekének szaglászása miatt, ismét elkaptak a rendőrök, miután két kaliforniai üzletből is hasonló viselkedésről érkeztek jelentések. Lajstromán már több bűntény is szerepel.
A 39 éves Calese Carron Crowdert augusztus 28-án tartóztatták le a feltételes szabadlábra helyezés szabályainak megsértése miatt. A glendale-i rendőrség 15:30 körül kapott hívást egy gyanús férfiról, aki állítólag embereket próbált szaglászni egy élelmiszerboltban a Glenoaks Boulevard 1500-as tömbjében. Körülbelül ugyanebben az időben a rendőrök hasonló bejelentést kaptak egy Marshalls üzletből is, a South Brand Boulevard és az East Broadway közelében.
A rendőrség áttekintette mindkét üzlet biztonsági felvételeit, és Crowdert azonosította gyanúsítottként. Az egyenruhások ezt követően a South Brand Boulevard 100-as tömbjében találták meg, és őrizetbe vették.
A biztonsági felvételek állítólag azt mutatják, hogy Crowder egy alkalmazott közelében kuporog, aki a diszkontáruházban töltötte fel a polcokat. Jimmy Koh üzletvezető elmondta, hogy Crowder állítólag korábban már kétszer is tanúsított hasonló viselkedést náluk.
Leguggol, ahogy általában szokott, körülnéz, és megpróbálja kihasználni az alkalmat, hogy beleszagoljon bármelyik nő fenekébe
- állította Koh.
A férfit óvadék nélkül tartják fogva a következő meghallgatásáig. A rendőrség az ügyet az ügyészség elé kívánja terjeszteni a vádemelés előkészítése érdekében.
Crowder, akit egyesek "fenékszagló banditának" neveznek, regisztrált szexuális bűnöző, akinek hasonló letartóztatási előzményei vannak Glendale-ben és Burbankben, 2021-ig visszamenőleg.
2025 júliusában letartóztatták, miután a rendőrök egy gyanús személyről szóló bejelentésre reagáltak, aki a burbanki Nordstrom Rack női részlegében ólálkodott. Bár elhagyta az üzletet az egyenruhások kiérkezéséig, később megtalálták.
A női részlegen a gyanúsított egy női vásárlót követett, a közelében leguggolt, és szeméremsértő viselkedést tanúsított azzal, hogy megszagolta a fenekét
- közölte a rendőrség.
Crowdert bűncselekmény elkövetésének szándékával való gyanús ólálkodással vádolták meg ekkor kapcsolatban. Kevesebb mint egy hónappal később ismét letartóztatták, miután állítólag egy másik nő fenekét szagolta meg egy burbanki Walgreensben.
2025 novemberében ismét bilincs kattant a csuklóján, miután állítólag több mint két hónapig nem teljesítette az éves szexuális bűnelkövetői regisztrációs kötelezettségét. Decemberben 99 nap börtönbüntetésre ítélték a feltételes szabadlábra helyezés megsértése miatt, majd 2026 áprilisában további 105 napot kapott.
A Kaliforniai Büntetés-végrehajtási és Rehabilitációs Hivatal nyilvántartása szerint Crowder korábban börtönbüntetést töltött kábítószer birtoklása, betörés és rablás miatt - írta a People.
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