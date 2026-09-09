Nem mindennapi bűntény: visszaeső fenékszagolgatót kaptak el a rendőrök

Egy regisztrált szexuális bűnözőt, akit korábban már többször letartóztattak nők fenekének szaglászása miatt, ismét elkaptak a rendőrök, miután két kaliforniai üzletből is hasonló viselkedésről érkeztek jelentések. Lajstromán már több bűntény is szerepel.

Nem hétköznapi bűntény miatt kapták már el többször is a férfit. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

Nem hétköznapi bűntény miatt kapták el a férfit

A 39 éves Calese Carron Crowdert augusztus 28-án tartóztatták le a feltételes szabadlábra helyezés szabályainak megsértése miatt. A glendale-i rendőrség 15:30 körül kapott hívást egy gyanús férfiról, aki állítólag embereket próbált szaglászni egy élelmiszerboltban a Glenoaks Boulevard 1500-as tömbjében. Körülbelül ugyanebben az időben a rendőrök hasonló bejelentést kaptak egy Marshalls üzletből is, a South Brand Boulevard és az East Broadway közelében.

A rendőrség áttekintette mindkét üzlet biztonsági felvételeit, és Crowdert azonosította gyanúsítottként. Az egyenruhások ezt követően a South Brand Boulevard 100-as tömbjében találták meg, és őrizetbe vették.

A biztonsági felvételek állítólag azt mutatják, hogy Crowder egy alkalmazott közelében kuporog, aki a diszkontáruházban töltötte fel a polcokat. Jimmy Koh üzletvezető elmondta, hogy Crowder állítólag korábban már kétszer is tanúsított hasonló viselkedést náluk.

Leguggol, ahogy általában szokott, körülnéz, és megpróbálja kihasználni az alkalmat, hogy beleszagoljon bármelyik nő fenekébe

- állította Koh.

A férfit óvadék nélkül tartják fogva a következő meghallgatásáig. A rendőrség az ügyet az ügyészség elé kívánja terjeszteni a vádemelés előkészítése érdekében.

Visszaeső bűnözőként már csak "fenékszagló banditaként" ismerik a környéken

Crowder, akit egyesek "fenékszagló banditának" neveznek, regisztrált szexuális bűnöző, akinek hasonló letartóztatási előzményei vannak Glendale-ben és Burbankben, 2021-ig visszamenőleg.

2025 júliusában letartóztatták, miután a rendőrök egy gyanús személyről szóló bejelentésre reagáltak, aki a burbanki Nordstrom Rack női részlegében ólálkodott. Bár elhagyta az üzletet az egyenruhások kiérkezéséig, később megtalálták.

A női részlegen a gyanúsított egy női vásárlót követett, a közelében leguggolt, és szeméremsértő viselkedést tanúsított azzal, hogy megszagolta a fenekét

- közölte a rendőrség.