JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

130-féleképpen kelt életre ugyanaz a dal – több ezer gyereket mozgatott meg a SPAR Zenei Kihívása

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Spar
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 09:27
járai márkzenevideoklipgyerekkihívás
Új zenei kihívás ötletével állt elő az egyik hazai kiskereskedelmi lánc. Ennek keretében több mint 130 osztály, mintegy 3000 általános iskolás gyermek adta elő saját videóklipben ugyanazt a dalt, hogy végül közülük 175 egy újabb videóklipet készítsen.
Bors
A szerző cikkei

A Spar tavaly 10 ismert hazai előadót kért fel, hogy a Superar gyermekkórusával közösen készítsen dalokat, amelyeket 2025 őszén a Superalbum by SPAR keretében Budapest Parkban megrendezett nagykoncerten adtak elő. A dalok közül az egyik, a „Réteken” társszerzője a Halott pénz együttes zenésze, Járai Márk szerzőtársával Bereményi Gézával azonban tovább vitte a projektet. 

Járai Márk
Járai Márk Fotó: SPAR

A terv az volt, hogy általános iskolai osztályok és kórusok kapják meg ugyanazt a dalt, amelyet saját elképzeléseik szerint kelthettek életre. A Spar Zenei Kihívásra végül több mint 130 osztály jelentkezett az ország különböző pontjairól, és összesen több mint 3000 gyermek vett részt a kezdeményezésben. A gyerekek tanáraikkal együtt tanulták meg a „Réteken” című dalt, majd elkészítették saját videóklipjüket, így volt, aki az iskolaudvart választotta helyszínül, mások a természetbe vitték ki a produkciót, megint mások tánccal, humorral vagy éppen teljesen saját ötletekkel tették egyedivé a feldolgozást. Nem született két egyforma feldolgozás.

A Spar Zenei Kihívásra végül több mint 130 osztály jelentkezett az ország különböző pontjairól
A Spar Zenei Kihívásra végül több mint 130 osztály jelentkezett az ország különböző pontjairól Fotó: SPAR

A Zenei Kihívás nem énekverseny, bár voltak díjak is. A cél sokkal inkább az volt, hogy a gyermekek közösen hozzanak létre valamit, együtt zenéljene és együtt dolgozzanak egy kreatív alkotáson.

A több hónapos közös munka végül egy különleges forgatási nappal zárult. A közönségszavazás és a zsűri által kiválasztott 175 gyermek a budapesti Városligetben Járai Márkkal közösen forgatott le a „Réteken” című dalból egy újabb klipjét. Az ország különböző pontjairól érkező gyerekek addig saját osztályukkal, saját iskolájukban gyakorolták ugyanazt a dalt, ezen a napon azonban egyszer csak ott álltak egymás mellett - és együtt énekelték. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu