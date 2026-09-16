„Ennél semmi sem fájhat jobban a világon” – felfoghatatlan tragédia: 28 évesen meghalt az ismert motokrosszversenyző, menyasszonya összetört a gyásztól

Mindössze 28 éves korában meghalt Jamie Wainwright motokrosszversenyző. Összetört menyasszonya szerint az élet „elképzelhetetlen” nélküle. Halálának pontos körülményeit egyelőre nem hozták nyilvánosságra, ugyanakkor úgy tudni, hogy a Leicestershire megyei Ashby-de-la-Zouchból származó sportoló egy múlt hónapban történt motorbalesetet követően vesztette életét.

Tragédia: mindössze 28 évesen meghalt Jamie Wainwright, az ismert motokrosszversenyző

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Tragédia: mindössze 28 évesen meghalt Jamie Wainwright, az ismert motokrosszversenyző

Wainwright tehetséges versenyző volt, életének meghatározó részét jelentette a motokrossz. Pályafutása során több neves csapat színeiben is versenyzett, köztük a Revo Seven Kawasaki és az Apex Motocross istállójában. A NeedToKnow beszámolója szerint KTM és Kawasaki motorokkal egyaránt rajthoz állt.

Menyasszonya, Hannah Murray, aki 13 éven át volt Wainwright párja, szívszorító sorokkal búcsúzott szerelmétől és legjobb barátjától.

Ennél semmi sem fájhat jobban a világon, és nélküled egyszerűen lehetetlennek tűnik tovább élni. A szívem millió darabra tört. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer olyan élettel kell szembenéznem, amelyben te már nem vagy mellettem

– írta Hannah.

„Mindennél jobban szeretlek. Te voltál a másik felem, a legjobb barátom, az az ember, akihez mindig, mindennel fordulhattam. Te nevettettél meg a nap minden percében, és te voltál a legcsodálatosabb ember kívül-belül. Te jelentetted nekem az egész világot. Az a 13 év, amit melletted tölthettem, életem legszebb időszaka volt.

Életem hátralévő részének minden egyes pillanatában hiányozni fogsz, és örökké szeretni foglak. Soha többé semmi nem lesz ugyanolyan. Nélküled ez a világ most rettenetesen ijesztő helynek tűnik.

Tudtad, hogy rajongásig szeretlek, és bármit megtettem volna érted ezen a világon. Úgy hittem, mi örökké összetartozunk. Remélem, továbbra is vigyázol rám odafentről, mert most mindennél nagyobb szükségem lesz rád”

– búcsúzott szerelmétől.

Jamie halálhíréről a Stinsons Independent Family Funeral Directors temetkezési vállalat is közleményt adott ki. „Mély fájdalommal tudatjuk James Wainwright, mindenki által Jamie-ként ismert fiatalember halálát, aki 2026. augusztus 26-án, szerdán, mindössze 28 éves korában hunyt el” – közölték.