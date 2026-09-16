„Erre lehetetlen felkészülni" - A PamKutya Max Verstappennel fog versenyezni

Max Verstappen visszatér a gyökereihez: az Oracle Red Bull Racing négyszeres Forma-1-es világbajnok pilótája szeptember 16-án gokartba pattan a Silverstone-i versenypályán. No nem egy nosztalgiaautózás kedvéért teszi mindezt, hanem élete egyik legkomolyabb kihívásán vesz részt: 100 másik gokartos ellen fog versenyezni úgy, hogy a holland sztárpilóta indul majd az utolsó helyről – ez a Max vs. 100 kihívás. A PamKutya egyik tagja is részt vesz az eseményen.

A PamKutya is szerepel a versenyen Fotó: Red Bull

Bár az ellenfelek amatőr versenyzők lesznek, Verstappen szokatlan kihívással néz szembe, hiszen amíg általában a mezőny elején versenyez a dobogós helyekért a legnagyobb pilótákkal, addig most több mint 90 versenyzőt kell megelőznie minden idők legnagyobb gokartfutamán csak azért, hogy a dobogó közelébe kerülhessen. A szabályok egyszerűek: minden megelőzött versenyző kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt. Bár a gokartok teljesen egyformák, de egy előnyük mindenképp lesz a menekülőknek: a verseny első feléveb egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg Verstappennek erre csak a verseny második felében lesz majd lehetősége.

A PamKutya tagja is indul

Természetesen ez az őrült gokartverseny világszerte rengeteg ember fantáziáját megragadta, hiszen ki ne játszott volna el a gondolattal, hogy le tudna-e győzni egy Forma-1-es pilótát azonos feltételek mellett? Több mint ezren jelentkeztek a Max vs. 100-ra, a jó hírünk pedig az, hogy a kiválasztottak közé egy magyar is bekerült Osbáth Norbert (PamKutya) személyében! A népszerű tartalomgyártó ráadásul a mezőny „rutinosabb” felét fogja képviselni, ugyanis Norbi nem is olyan régen a Red Bull Ringen próbálhatta ki, milyen is egy Forma-4-es autót vezetni.

„Nagyon lelkesen várom a versenyt, és tényleg készültem, hogy jó eredményt érjek el” – mondta el Osbáth Norbi a verseny előtt. „Most, hogy már itt vagyok, és találkoztam a többi versenyzővel, kezdek aggódni, mert elég ügyesek a riválisok is. Évente egyszer el szoktam menni gokartozni a barátaimmal, és nagyon-nagyon szeretem. Amióta megtudtam, hogy indulhatok ezen a versenyen, el tudtam menni kétszer gokartozni profi versenyzőkkel is, akik felkészítettek, igyekeztek mindent elmondani. De azt hiszem, erre lehetetlen felkészülni, hogy száz ember ellen mész majd. Húsz ember ellen viszont már versenyeztem Kecskeméten, és egész jól ment. A Forma-4-es autó vezetése fantasztikus volt, de nagyon más, mint egy gokart. Az az autó annyira tapadt, hogy döbbenetes volt, a gokart annyira nem. Talán a bátorság részét tudom átvinni, hogy nyomhatom neki.