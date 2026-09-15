JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A női orgazmus titka: tényleg segít a vörösbor, vagy mindez csak tévhit?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vörösbor
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 21:00
orgazmusalkohol
Kellemes vacsora, halk zene, gyertyafény és egy üveg minőségi ital – sokak számára mindez egyet jelent a ráhangolódással. De vajon csak a hangulat miatt kerül elő olyan gyakran egy randi alkalmával, vagy tényleg van valami benne, ami a női orgazmust is befolyásolhatja?

A vörösbor évtizedek óta összekapcsolódik a romantikával és az érzékiséggel. Ennek részben pszichológiai oka van: egy kevés alkohol oldhatja a gátlásokat, csökkentheti a szorongást, és segíthet abban, hogy kevésbé figyeljünk arra, hogyan néz ki vagy mit gondol rólunk a másik, vagy vajon mindent jól csinálunk-e. Márpedig a női szexuális élményben a lelkiállapotnak különösen nagy szerepe lehet. De vajon tényleg segíti az ital az orgazmus elérését?

Tényleg segíti a vörösbor a női orgazmust?
Tényleg segíti a vörösbor a női orgazmust?
Fotó: shutterstock

Valóban a vörösbor a legjobb kedvcsináló?

Egy 2009-ben publikált olasz kutatásban közel 800, 18 és 50 év közötti nő alkoholfogyasztását és szexuális működését vizsgálták. A kutatók érdekes összefüggést találtak: a mérsékelt vörösborfogyasztók bizonyos területeken jobb eredményeket mutattak, mint azok, akik egyáltalán nem ittak alkoholt. A különbség elsősorban a szexuális vágy és a testi izgalomhoz kapcsolódó reakciók terén jelentkezett, az orgazmus gyakoriságában azonban nem találtak egyértelmű előnyt. Vagyis hiába hangzik jól az elképzelés, hogy egy pohár cabernet a tökéletes estéhez nemcsak hangulatot, hanem garantált boldogságot is ad, a tudomány ennél óvatosabban fogalmaz.

Női orgazmus: lehet, hogy nem is az ital a lényeg

A magyarázat egyik része meglepően hétköznapi lehet: egy korty alkohol egyeseknél csökkentheti a feszültséget és a gátlásokat. Márpedig ha valaki kevésbé foglalkozik azzal, hogy hogyan néz ki, vajon megfelel-e a másiknak, vagy éppen jól teljesít-e, könnyebben tud a pillanatra figyelni. Ez pedig a nőknél különösen fontos, ugyanis egy stresszes nap, a munkahelyi problémák, a telefonról érkező értesítések vagy akár egy egyszerű rossz hangulat is pillanatok alatt elronthatja a ráhangolódást. Egy pohár bor ilyenkor nem feltétlenül azért működik, mert valamilyen különleges hatóanyag varázsütésre mindent megváltoztat, hanem mert segíthet átváltani a hétköznapi üzemmódból egy lazább állapotba.

A több az vajon jobb?

Itt azonban érdemes megállni egy pillanatra, az alkoholnál ugyanis nagyon könnyű átesni a ló túloldalára. Ami kis mennyiségben lazító hatású lehet, nagyobb dózisban már tompíthatja az érzékelést és ronthatja a szexuális reakciókat. Egy 2023-as metaanalízis több mint 50 ezer nő adatait vizsgálva arra jutott, hogy a jelentősebb alkoholfogyasztás összefüggésbe hozható olyan női szexuális problémák kialakulásával, mint a csökkent vágy, az izgalmi állapot nehezebb kialakulása vagy az orgazmus elérésének nehézsége. A kutatók ezért arra jutottak, hogy a mérsékelt fogyasztás és a túlzott alkoholfogyasztás szexuális hatása között jelentős különbség lehet.

De miért pont ez a fajta igazi?

A vörösbor különleges szerepét gyakran a benne található polifenolokkal, például a rezveratrollal magyarázzák. Ezek a növényi vegyületek régóta a kutatások középpontjában állnak, többek között a szív- és érrendszerrel kapcsolatban. Fontos megjegyezni azonban, hogy nem érdemes várni, hogy a rezveratrol lesz a hálószoba új csodaszere: jelenleg nincs meggyőző bizonyíték arra, hogy maga a vörösbor közvetlenül gyakoribb vagy intenzívebb orgazmust okozna - írja a Fanny magazin.

Talán ez az igazi titkos összetevő?

Lehet, hogy a vörösbor körüli egész mítoszban éppen ez a legérdekesebb. Egy pohár bor ugyanis sokszor nem önmagában jelenik meg, hanem egy egész rituálé részeként: finom vacsora, kellemes illatok, lágy zene, beszélgetés, telefonok nélkül töltött este – ezek pedig mind azt üzenik az agynak, hogy most egy kicsit lelassíthatunk és szabadon élvezhetjük egymás társaságát. A vörösbor tehát lehet a romantikus este kellemes kelléke, de nem érdemes csodaszerként tekinteni rá. Ha valami igazán közelebb vihet a tökéletes élményhez, az sokkal inkább a bizalom, a megfelelő hangulat, a kommunikáció és az, hogy ne teljesítményként tekintsünk az orgazmusra. A bor pedig? Maradhat a pohárban – csak ne tőle várjuk a varázslatot!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu