A női orgazmus titka: tényleg segít a vörösbor, vagy mindez csak tévhit?

A vörösbor évtizedek óta összekapcsolódik a romantikával és az érzékiséggel. Ennek részben pszichológiai oka van: egy kevés alkohol oldhatja a gátlásokat, csökkentheti a szorongást, és segíthet abban, hogy kevésbé figyeljünk arra, hogyan néz ki vagy mit gondol rólunk a másik, vagy vajon mindent jól csinálunk-e. Márpedig a női szexuális élményben a lelkiállapotnak különösen nagy szerepe lehet. De vajon tényleg segíti az ital az orgazmus elérését?

Tényleg segíti a vörösbor a női orgazmust?

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Valóban a vörösbor a legjobb kedvcsináló?

Egy 2009-ben publikált olasz kutatásban közel 800, 18 és 50 év közötti nő alkoholfogyasztását és szexuális működését vizsgálták. A kutatók érdekes összefüggést találtak: a mérsékelt vörösborfogyasztók bizonyos területeken jobb eredményeket mutattak, mint azok, akik egyáltalán nem ittak alkoholt. A különbség elsősorban a szexuális vágy és a testi izgalomhoz kapcsolódó reakciók terén jelentkezett, az orgazmus gyakoriságában azonban nem találtak egyértelmű előnyt. Vagyis hiába hangzik jól az elképzelés, hogy egy pohár cabernet a tökéletes estéhez nemcsak hangulatot, hanem garantált boldogságot is ad, a tudomány ennél óvatosabban fogalmaz.

Női orgazmus: lehet, hogy nem is az ital a lényeg

A magyarázat egyik része meglepően hétköznapi lehet: egy korty alkohol egyeseknél csökkentheti a feszültséget és a gátlásokat. Márpedig ha valaki kevésbé foglalkozik azzal, hogy hogyan néz ki, vajon megfelel-e a másiknak, vagy éppen jól teljesít-e, könnyebben tud a pillanatra figyelni. Ez pedig a nőknél különösen fontos, ugyanis egy stresszes nap, a munkahelyi problémák, a telefonról érkező értesítések vagy akár egy egyszerű rossz hangulat is pillanatok alatt elronthatja a ráhangolódást. Egy pohár bor ilyenkor nem feltétlenül azért működik, mert valamilyen különleges hatóanyag varázsütésre mindent megváltoztat, hanem mert segíthet átváltani a hétköznapi üzemmódból egy lazább állapotba.

A több az vajon jobb?

Itt azonban érdemes megállni egy pillanatra, az alkoholnál ugyanis nagyon könnyű átesni a ló túloldalára. Ami kis mennyiségben lazító hatású lehet, nagyobb dózisban már tompíthatja az érzékelést és ronthatja a szexuális reakciókat. Egy 2023-as metaanalízis több mint 50 ezer nő adatait vizsgálva arra jutott, hogy a jelentősebb alkoholfogyasztás összefüggésbe hozható olyan női szexuális problémák kialakulásával, mint a csökkent vágy, az izgalmi állapot nehezebb kialakulása vagy az orgazmus elérésének nehézsége. A kutatók ezért arra jutottak, hogy a mérsékelt fogyasztás és a túlzott alkoholfogyasztás szexuális hatása között jelentős különbség lehet.