Sokkoló tragédia: pár másodpercre hunyta le szemét a volán mögött, halálos balesetet okozott a férfi

Sokkoló felvétel örökítette meg, amint egy taxisofőr ásít, majd egy pillanatra elalszik a volán mögött - ezzel halálos balesetet okozva. A hatóságok jelentése szerint 3 nap alatt összesen 53 órát vezetett a férfi.

Halálos balesethez vezetett egy taxisofőr mikroalvási epizódja. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Halálos balesethez vezetett egy taxisofőr mikroalvási epizódja

A 45 éves Audi-sofőr, Kolawole Erunkulu tavaly augusztusban letért az A23-as autópályáról a surrey-i Mersthamben, és elütötte Philip Dray-t, miután mikroalvásba - néhány másodpercig tartó akaratlan, öntudatlan állapotba - esett vezetés közben. A rendőrség szerint a taxisofőr a balesetet megelőző három napban 53 órát vezetett, legfeljebb hétórás szünetekkel, így komoly "alvásadósságot" halmozott fel.

Az Erunkulu Audijának fedélzeti kamerája rögzítette, amint ásít egyet, mielőtt lehunyná a szemét. A surrey-i rendőrség szerint a délkelet-londoni Bexleyheathből származó férfi az egyik ilyen epizód során letért az útról, és ütközött Dray-jel, aki az út szélén, egy parkolóhelyen állt. Az 59 éves férfi azért parkolt le, hogy szünetet tartson, és éppen a vezetőoldali ajtót nyitotta ki, hogy visszaszálljon a Volkswagenjébe, amikor elgázolták. Dray a helyszínen életét vesztette.

Erunkulut, aki brit és nigériai állampolgár is, 2026 márciusában veszélyes vezetéssel okozott halálesettel vádolták meg. Júniusban bűnösnek vallotta magát a bíróságon, majd augusztus elején hat év börtönbüntetésre ítélték a Guildfordi Koronabíróságon, emellett nyolc évre eltiltották a vezetéstől.

A felvétel azt mutatja, hogy a vádlott rendkívül fáradt volt, és véleményem szerint tovább vezetett, miközben pontosan tudnia kellett volna, milyen állapotban van. Kereskedelmi célból vezetett. Annak ellenére, hogy épp nem volt utasa, ebben az állapotban semmiképpen sem lett volna szabad a volán mögé ülnie. Mindezt meg lehetett volna előzni, ha eleget alszik

- mondta Lees bíró asszony a történtekről.

Rob Baldwin megbízott nyomozó felügyelő kiemelte, hogy az eset szomorúan rávilágít a fáradt vezetés valós veszélyeire.

Dray családja tisztelettel adózva emlékének, csodálatos partnernek és embernek nevezte őt. A nővére szerint megbízható és szilárd volt: az a fajta ember, akire az emberek habozás nélkül támaszkodhattak. "Soha nem kereste a figyelmet, és csendesen élte az életét, de mélyen törődött másokkal, és tisztelettel és tisztességgel bánt velük. Egyszerűen jó ember volt" - mondta.

Philip gondos és lelkiismeretes sofőrként élte le életét, gondoskodva utasai és a többi közlekedő biztonságáról. Az a tény, hogy őt, aki minden nap mások biztonságáért dolgozott, ilyen módon vették el, még érthetetlenebbé és tragikusabbá teszi ezt a veszteséget.

A fáradt vezetés veszélyeire való rávilágítás érdekében a család beleegyezett abba, hogy nyilvánosságra hozzák a volánnál történt elalvásról készült videofelvételt. A rendőrség elemezte Erunkulu munkaadójának adatait, amiből kiderült, hogy a sofőr közvetlenül az ütközést megelőző időszakban is 12 órát dolgozott, minimális szünetekkel - írta a Mirror.