Csonka András kendőzetlen véleménye a magukat nagyra tartó előadókról: „Az takarodjon el a pályáról...”

Csonka Andrással a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol András - vagy ahogyan a legtöbben ismerhetik, Csonka Pici - mesélt a Ding-Dong véget nem érő sikeréről, a színészkedésről, a televíziózásról. Mivel mind a három tevékenység szerves része András életének, ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy fér össze egy falunapi fellépés, a színházi előadással, vagy televíziós műsorvezetéssel. Erről pedig nyers és határozott véleményt nyilvánított Csonka András.

Csonka András színész-televíziós műsorvezető, a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján adott interjút (Fotó: Szabolcs László)

Csonka András véleménye a falunapi fellépésekről

A színész-műsorvezető nemrég egy új lemezt is kiadott, amelyen különböző feldolgozások szerepelnek. Csonka András ezeket a szerzeményeit előszeretettel adja elő a színpadon, és boldogan vállal akár falunapi fellépéseket is. Ez utóbbiról megosztó vélemények keringenek, hogy vajon egy befutott színésznek, televíziós műsorvezetőnek helye van-e egy falunapi fellépésen. András erre határozott kijelentéssel reagált kameránknak.