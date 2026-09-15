Csonka András kendőzetlen véleménye a magukat nagyra tartó előadókról: „Az takarodjon el a pályáról...”

Csonka Andrással a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol András - vagy ahogyan a legtöbben ismerhetik, Csonka Pici - mesélt a Ding-Dong véget nem érő sikeréről, a színészkedésről, a televíziózásról. Mivel mind a három tevékenység szerves része András életének, ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy fér össze egy falunapi fellépés, a színházi előadással, vagy televíziós műsorvezetéssel. Erről pedig nyers és határozott véleményt nyilvánított Csonka András.
A színész-műsorvezető nemrég egy új lemezt is kiadott, amelyen különböző feldolgozások szerepelnek. Csonka András ezeket a szerzeményeit előszeretettel adja elő a színpadon, és boldogan vállal akár falunapi fellépéseket is. Ez utóbbiról megosztó vélemények keringenek, hogy vajon egy befutott színésznek, televíziós műsorvezetőnek helye van-e egy falunapi fellépésen. András erre határozott kijelentéssel reagált kameránknak.
Aki így gondolja, az hagyja abba, az takarodjon el a pályáról! Lebecsülni a közönséget? Lenézni a közönséget, hogy nem ide tartoznék? Dehogyis!
– kezdte András, aki arra is kitért, hogy számára az jelenti a legnagyobb örömet, ha eggyé válhat a közönséggel:
A legcsodálatosabb érzés, amikor egy falunapon ott vannak testközelben az emberek. Ahol odajönnek, elmondják a véleményüket, megsimogatnak, szólnak hozzád, vagy aláírást kérnek. Ezért lettünk színészek! Akinek nem az volt a vágya, hogy megismerjék, megszeressék, akkor az miért jött erre a pályára? Ezeket a fanyalgásokat én nagyon nem bírom! Minden esetben oda kell tennie magát az embernek, mindegy, hogy többezren vannak, vagy csak nyolcvanan!
Így tehát egy biztos: legyen szó egy komoly színházi darabról, vagy egy hétvégi falunapi fellépésről, Csonka András nem tesz különbéget, amikor a közönség szórakoztatása a cél!
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