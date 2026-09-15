JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Enikő, Melitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Csonka András kendőzetlen véleménye a magukat nagyra tartó előadókról: „Az takarodjon el a pályáról...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Csonka András
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 20:00
falunapkendőzetlen vélemény
Kifakadt a színész, miután arról kérdeztük, mit szól azokhoz, akik nem tartják méltónak a falunapi fellépéseket. Csonka András ezúttal nem finomkodott!
Boróka Noémi
A szerző cikkei

Csonka Andrással a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján volt szerencsénk interjút készíteni, ahol András - vagy ahogyan a legtöbben ismerhetik, Csonka Pici - mesélt a Ding-Dong véget nem érő sikeréről, a színészkedésről, a televíziózásról. Mivel mind a három tevékenység szerves része András életének, ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy fér össze egy falunapi fellépés, a színházi előadással, vagy televíziós műsorvezetéssel. Erről pedig nyers és határozott véleményt nyilvánított Csonka András.

Csonka András krémszínű öltöny szettben tart akezében egy süteményt.
Csonka András színész-televíziós műsorvezető, a Játékszín évadbemutató sajtótájékoztatóján adott interjút (Fotó: Szabolcs László)

Csonka András véleménye a falunapi fellépésekről

A színész-műsorvezető nemrég egy új lemezt is kiadott, amelyen különböző feldolgozások szerepelnek. Csonka András ezeket a szerzeményeit előszeretettel adja elő a színpadon, és boldogan vállal akár falunapi fellépéseket is. Ez utóbbiról megosztó vélemények keringenek, hogy vajon egy befutott színésznek, televíziós műsorvezetőnek helye van-e egy falunapi fellépésen. András erre határozott kijelentéssel reagált kameránknak.

Aki így gondolja, az hagyja abba, az takarodjon el a pályáról! Lebecsülni a közönséget? Lenézni a közönséget, hogy nem ide tartoznék? Dehogyis!

 – kezdte András, aki arra is kitért, hogy számára az jelenti a legnagyobb örömet, ha eggyé válhat a közönséggel:

Csonka András süteménnyel a kezében sétál be a sajtótájékoztatóra.
András szerint a legjobb érzés, amikor a közönséggel eggyé válhat (Fotó: Szabolcs László)

 A legcsodálatosabb érzés, amikor egy falunapon ott vannak testközelben az emberek. Ahol odajönnek, elmondják a véleményüket, megsimogatnak, szólnak hozzád, vagy aláírást kérnek. Ezért lettünk színészek! Akinek nem az volt a vágya, hogy megismerjék, megszeressék, akkor az miért jött erre a pályára? Ezeket a fanyalgásokat én nagyon nem bírom! Minden esetben oda kell tennie magát az embernek, mindegy, hogy többezren vannak, vagy csak nyolcvanan! 

Így tehát egy biztos: legyen szó egy komoly színházi darabról, vagy egy hétvégi falunapi fellépésről, Csonka András nem tesz különbéget, amikor a közönség szórakoztatása a cél!

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu