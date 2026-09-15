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"Fájdalom töltötte ki az utolsó napjait" – cserbenhagyták az orvosok: szepszis végzett a tündéri kétéves kisfiúval

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szepszis
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 15. 20:30
kártérítésorvosi hiba
Két évbe telt, mire a kórház elismerte: hibázott. Székrekedéssel küldték haza az orvosok a családot, napokkal később szepszis végzett a gyermekkel.

Felfoghatatlan fájdalommal küzd évek óta egy fiatal család: gyermekük mindössze kétéves volt, amikor szepszis következtében elhunyt. Ráadásul úgy érzik: az orvosok megmenthették volna az életét, vagy legalábbis tehettek volna valamit, hogy ne fájdalmak közt élje le rövidke élete utolsó napjait. A kisfiú halála kapcsán most született döntés, amely kimondta: a kórház valóban hibázott. A kártérítés azonban soha nem hozhatja vissza a tündéri gyermeket, és a fájdalmat sem enyhítheti.

Hudson Cole Perrins szepszis miatt vesztette életét
Hudson Cole Perrins szepszis miatt vesztette életét
Fotó: Courtesy of Family / SWNS / Northfoto

Az angliai Wolverhamptonban élő Hudson Cole Perrinst 2024. június 23-án kora reggel vitte kórházba az édesapja, miután a kisfiúnak fájt a hasa és kemény is volt a hasa tapintása. Noha a gyermeknek korábban számos egészségügyi problémája volt – veleszületett szívbetegsége miatt például már hét hónapos korában szívműtéten esett át, emellett a veséje sem volt egészséges, és a hugyhójagjaival is volt baj –, a dokik a leghétköznapibb, legáltalánosabb diagnózis mellett döntöttek, noha azt nem támasztotta alá semmilyen komolyabb vizsgálat. Azt mondták: a kisfiúnak csak székrekedése van, és kétféle hashajtóval haza is küldték a családot.

Pár nap alatt vitte el a szepszis a kisfiút

Ekkor még senki sem tudta azt, amit később, a gyermek halála után elvégzett vizsgálatok kimutattak: Hudsonnak hugyúti fertőzés következtében kialakult szepszise volt, ami miatt egyenként álltak le a szervei. A gyermek végül a helyi kórház intenzív osztályán hunyt el 2024. június 27-én, négy nappal azt követően, hogy az orvosok megnyugtatták a családot: csak egyszerű székrekedéssel állnak szemben. Édesanyja, Kayleigh Taundry 18 évig dolgozott nővérként, kisfia halála után azonban otthagyta hivatását. Mint fogalmazott, nem tudott volna azoknak dolgozni, akik cserbenhagyták a gyermekét.

Szörnyű belegondolni, hogy Houstonnak fájdalom töltötte ki az utolsó napjait, amikor ennek nem kellett volna megtörténnie

 – magyarázta a The Sun oldalának. Noha a család most ismeretlen összegű kártérítést kapott a gyermek halála ügyében indított vizsgálat lezárásaként. Ez természetesen csak egy apró győzelem a felfoghatatlan mértékű veszteséget követően.

"Remélem, hogy ez a döntés, és az, hogy a hibák napvilágra kerültek, azt jelenti, hogy tényleg tanultak belőle, és más családoknak már nem kell azon keresztülmenniük, amin nekünk" – húzta alá az édesanya.

Még mindig tagadásban élünk. Ezt nem lehet szavakba önteni. Gyönyörű kisfiú volt. Egy hónappal később töltötte volna be a hármat

 – mondta a máig gyászoló asszony.

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