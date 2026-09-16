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Megőrült az időjárás: 26 fokos meleg csap le az országra, de estére már érkezik a fordulat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. szeptember 16. 07:00
ködcsapadékszeptember
Alaposan rákapcsol a szeptemberi nyár: a reggeli köd és rétegfelhőzet feloszlása után szerdán ismét a napsütésé lesz a főszerep, délután pedig többfelé 25–26 fokot mutathatnak a hőmérők. A kellemes, száraz idő azonban nem mindenhol tart ki estig: északnyugat felől növekedni kezd a csapadék esélye, ráadásul helyenként az erős szél is beleszólhat az időjárásba.
N.T.
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A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerda reggeltől szerda éjfélig: a köd és rétegfelhőzet feloszlását követően ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol- és gomolyfelhő.

Időjárás: 26 fokos meleg jön, de már közeleg a fordulat
Időjárás: 26 fokos meleg jön, de már közeleg a fordulat Fotó:  Unsplash

Időjárás: 26 fokos meleg jön, de már közeleg a fordulat

A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati országrészben megélénkül, Győr-Moson-Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek. 

A legmelegebb órákban általában 25, 26 fok köré melegszik fel a levegő.

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