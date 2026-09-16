Megőrült az időjárás: 26 fokos meleg csap le az országra, de estére már érkezik a fordulat

A HungaroMet országos időjárás-előrejelzése szerda reggeltől szerda éjfélig: a köd és rétegfelhőzet feloszlását követően ismét napos, száraz időre van kilátás, főként hazánk északi felén fordulhat elő időszakosan kevés fátyol- és gomolyfelhő.

Időjárás: 26 fokos meleg jön, de már közeleg a fordulat Fotó: Unsplash

Időjárás: 26 fokos meleg jön, de már közeleg a fordulat

A csapadék valószínűsége csupán késő estétől kezd el növekedni északnyugat felől. A délies szél az északnyugati országrészben megélénkül, Győr-Moson-Sopronban olykor akár erős lökések is lehetnek.

A legmelegebb órákban általában 25, 26 fok köré melegszik fel a levegő.