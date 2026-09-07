„Nagyon fogsz hiányozni”– tragédia az ötcsillagos luxusszállodában: halálos áramütés ért egy 55 éves családapát

Megható üzenetekkel búcsúznak attól az 55 éves családapától, aki munka közben vesztette életét egy ötcsillagos tengerparti szállodában. A „valódi úriemberként” emlegetett Jason Gledhillt a vizsgálat eddigi megállapításai szerint halálos áramütés érhette.
A mentőket és a rendőrséget augusztus 13-án, csütörtökön riasztották a Hampshire-ben, Southamptonban található ötcsillagos Harbour Hotelhez, miután Jason munka közben súlyosan megsérült. A helyszínelés során rendőröket fényképeztek le, amint bizonyítékokat tartalmazó zsákokat vittek ki az épületből. A lefoglalt tárgyak között egy pár Adidas sportcipő, egy kulcscsomó, egy pénztárca és egy fúrógép is volt. Később a férfi holttestét elszállították a szállodából.
A haláleset körülményeit vizsgáló meghallgatáson most elhangzott, hogy Jason egyedül dolgozott a luxusszálloda egyik karbantartó helyiségében, amikor a jelek szerint áramütés érte.
Az 55 éves, Manchesterhez közeli Dentonból származó férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.
Jason tragikus halála után rengetegen fejezték ki részvétüket. A Denton St Lawrence Cricket Club tagjai is megemlékeztek róla, és olyan emberként jellemezték, aki a klub életének minden területéből kivette a részét, és akire mindig lehetett számítani.
A Denton St Lawrence Cricket Club szóvivője közleményben búcsúzott a férfitól.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy klubunk egyik szeretett és nagyra becsült tagja, Jason Gledhill augusztus 13-án, csütörtökön elhunyt. Jason igazi közösségi ember volt, akinek mindig jutott ideje másokra. Az évek során rengeteget tett a klubunkért, és számos területen meghatározó szerepet vállalt. De ami ennél is fontosabb: nagyon sokunk számára barát volt. Ismerős, barátságos arc, aki mindenkit szeretettel fogadott, és akire mi is hatalmas szeretettel fogunk emlékezni
– áll a klub megemlékezésében.
Távozása hatalmas veszteség a klub és mindazok számára, akiknek volt szerencséjük ismerni őt. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Nyugodj békében, Jason! Mindig igazi úriemberként fogunk emlékezni rád, és nagyon fogsz hiányozni a klub minden tagjának
– zárult a megemlékezés.
A klub részvétét fejezte ki Jason feleségének, Paulának, lányának, Georginának, valamint a férfi többi családtagjának és barátainak is.
A tragédia következtében a vízparti luxusszálloda telefonvonalai átmenetileg elérhetetlenné váltak, a vendégeket pedig arra kérték, hogy egy másik bejáraton keresztül közlekedjenek. A rendőrök lezárták a hotel bejáratát, amely előtt „Veszély” feliratú figyelmeztető táblákat helyeztek el.
A történtek után jelentős készenléti erőket vezényeltek a helyszínre: három tűzoltóautó, két mentőautó, egy mentőhelikopter, egy rendőrségi furgon és egy villamosenergia-ipari szakembereket szállító jármű is érkezett a szállodához.
A Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) egyik furgonja szintén megjelent a helyszínen, szakemberei pedig a jelek szerint az épület egyik kültéri gépészeti helyiségét vizsgálták át.
A rendőrök egy közelben parkoló piros Kia Proceedet is átvizsgáltak. A jármű csomagtartójából egy sárga létrát emeltek ki, majd az autót ponyvával takarták le – írja a The Sun.
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