„Nagyon fogsz hiányozni”– tragédia az ötcsillagos luxusszállodában: halálos áramütés ért egy 55 éves családapát

Megható üzenetekkel búcsúznak attól az 55 éves családapától, aki munka közben vesztette életét egy ötcsillagos tengerparti szállodában. A „valódi úriemberként” emlegetett Jason Gledhillt a vizsgálat eddigi megállapításai szerint halálos áramütés érhette.

Halálos áramütés érte az 55 éves családapát egy luxusszállodában

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Halálos áramütés érte az 55 éves családapát egy luxusszállodában

A mentőket és a rendőrséget augusztus 13-án, csütörtökön riasztották a Hampshire-ben, Southamptonban található ötcsillagos Harbour Hotelhez, miután Jason munka közben súlyosan megsérült. A helyszínelés során rendőröket fényképeztek le, amint bizonyítékokat tartalmazó zsákokat vittek ki az épületből. A lefoglalt tárgyak között egy pár Adidas sportcipő, egy kulcscsomó, egy pénztárca és egy fúrógép is volt. Később a férfi holttestét elszállították a szállodából.

A haláleset körülményeit vizsgáló meghallgatáson most elhangzott, hogy Jason egyedül dolgozott a luxusszálloda egyik karbantartó helyiségében, amikor a jelek szerint áramütés érte.

Az 55 éves, Manchesterhez közeli Dentonból származó férfi életét már nem lehetett megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

Jason tragikus halála után rengetegen fejezték ki részvétüket. A Denton St Lawrence Cricket Club tagjai is megemlékeztek róla, és olyan emberként jellemezték, aki a klub életének minden területéből kivette a részét, és akire mindig lehetett számítani.

A Denton St Lawrence Cricket Club szóvivője közleményben búcsúzott a férfitól.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy klubunk egyik szeretett és nagyra becsült tagja, Jason Gledhill augusztus 13-án, csütörtökön elhunyt. Jason igazi közösségi ember volt, akinek mindig jutott ideje másokra. Az évek során rengeteget tett a klubunkért, és számos területen meghatározó szerepet vállalt. De ami ennél is fontosabb: nagyon sokunk számára barát volt. Ismerős, barátságos arc, aki mindenkit szeretettel fogadott, és akire mi is hatalmas szeretettel fogunk emlékezni

– áll a klub megemlékezésében.

Távozása hatalmas veszteség a klub és mindazok számára, akiknek volt szerencséjük ismerni őt. Nagyon fog hiányozni mindannyiunknak. Nyugodj békében, Jason! Mindig igazi úriemberként fogunk emlékezni rád, és nagyon fogsz hiányozni a klub minden tagjának

– zárult a megemlékezés.