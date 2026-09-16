Most mindenki Heidi Klum 21 éves fiát irigyli: nem semmi, milyen ajándékkal lepték meg Henry-t

Heidi Klum nem akármilyen ajándékkal lepte meg 21 éves fiát, Henry-t. A modell és férje, Tom Kaulitz egy élénkpiros Ferrari F430-ast adott a fiú születésnapjára. De nem pusztán fényűzésből, a méregdrága sportautót egy évekkel korábban kötött fogadás miatt vásárolták neki.

Heidi Klum Ferrarit ajándékozott 21 éves fiának (Fotó: JACOVIDES-MOREAU/BESTIMAGE/Northfoto)

Heidi Klum egy piros Ferrari F430- assal lepte meg fiát, Henry -t 21. születésnapja alkalmából

egy piros assal lepte meg fiát, -t 21. születésnapja alkalmából A nagyvonalú ajándékot a modell férje, Tom Kaulitz vásárolta meg egy fogadás miatt

vásárolta meg egy fogadás miatt A Victoria's Secret modell az Instagram-oldalára a meglepetés pillanatairól és magáról a fogadásról is feltöltött egy-egy videót.

Heidi Klum Ferrarit ajándékozott 21 éves fiának

A Victoria's Secret modell fia egy egészen elképesztő ajándékot, egy piros Ferrari F430-ast kapott a 21. születésnapjára. Heidi Klum Instagram-oldalán is megosztotta az ajándékozás pillanatait. A videón pedig jól látható, hogy Henry-t mostohaapja, Tom Kaulitz kísérte ki a bejárati ajtón, ahol a feljárón már várta az arany masnival ellátott különleges sportautó. Az ünnepelt teljesen ledöbbent, amikor meglátta az ajándékát, és láthatóan nehezen találta a szavakat.

Egy Mario Kart fogadás miatt kapta a sportautót

A történet különlegessége, hogy Heidi Klum fia nem egyszerűen azért kapta meg a Ferrarit, mert betöltötte a 21. életévét. A sportautó egy régi fogadás miatt járt neki, amiről a modell egy másik Instagram-videót is megosztott. A felvételen jól látható, hogy évekkel ezelőtt Henry és Tom Kaulitz Mario Kart-ozás előtt fogadást kötöttek. A fiatal fiú számára komoly tétje volt a mérkőzésnek, ugyanis ha veszít, három hónapig nem videójátékozhatott volna, és egy festményt is kellett volna készítenie magáról, amelyen vezet. Csakhogy végül ő nyerte a játékot. Ezzel pedig Tom Kaulitznak egy piros Ferrarit kellett vennie a 21. születésnapjára. Az ígéret pedig nem merült feledésbe, és Heidi Klum férje most teljesítette is a fogadás rá eső részét.

Heidi Klum férje, Tom Kaulitz egy fogadás miatt vásárolta a sportautót a modell 21 éves fiának (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Tom Kaulitz egy évig titokban tartotta a meglepetést

A Tokio Hotel gitárosa elárulta, hogy már egy évvel korábban megvásárolta a Ferrarit, majd egészen Henry 21. születésnapjáig elrejtette a garázsban. Heidi Klum fia pedig hónapokon keresztül nem is tudta, hogy hamarosan megkapja azt a sportautót, amit mostohaapja évekkel ezelőtt megígért neki.