A thai emberek minden évben apró, virágokkal és gyertyákkal díszített tutajokat bocsátanak a vízre, hogy kifejezzék hálájukat és elengedjék a múlt terheit.

A több évszázados hagyomány eredete legendákba burkolódzik, jelentősége azonban ma is meghatározó a thai kultúrában.

Az ünnep különlegességét a közös rituálék, a látványos fények és az újrakezdés szimbolikus üzenete adja.

Nem csupán hálát adnak, de jelképesen búcsút is intenek a rossz emlékeknek Thaiföld lakó: az idén november 24-én kezdődő Loi Krathong fesztivál egy különleges ünnep, egy elképesztően gyönyörű esemény, amely egyszerre vallási hagyomány, kulturális örökség és közösségi ünnep. Kár lenne elmulasztanod galériánk megtekintését!

A lótusz a Loi Krathong idején (is) a tisztaságot, a lelki megújulást és a Buddha előtti tiszteletadást jelképezi Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Így indult útjára a Loi Krathong fesztivál

A thai kultúrában a víz évszázadok óta az élet, a megélhetés és a természet tiszteletének fontos jelképe. A Loi Krathong fesztivált már több évszázada tartják Délkelet-Ázsiában. Egyes történetek a Szukhothaj Királyság idejére, a 13-14. századra vezetik vissza az ünnepet, más történészek szerint a szokás gyökerei még korábbi időkre nyúlhatnak vissza.

Az egyik legismertebb legenda Nang Noppamas nevéhez kapcsolódik, aki a történet szerint egy különleges, lótuszvirág formájú tutajjal lepte meg a szukhothaji uralkodót. Habár a történelmi hitelessége vitatott, a mai ünnepségeken is fontos szerepet kap a hozzá kapcsolódó hagyomány.

A rendezvény központi gondolata a víz iránti hála kifejezése. A résztvevők a víz istennőjének, Phra Mae Khongkhának ajánlják fel a kis tutajokat, megköszönve a természet által biztosított életfeltételeket, és bocsánatot kérve a vizek szennyezéséért.

Az emberek hálát adnak a víz istennőjének és jelképesen elengedik a balszerencsét, a haragot és a negatív energiákat a jó szerencse reményében. Fotó: JOHN MOO / AFP

Hogyan zajlik az ünneplés?

A fesztiválra a thai holdnaptár tizenkettedik hónapjának teliholdas éjszakáján kerül sor, ami novemberre esik. Ilyenkor az ország folyópartjai, tavai és csatornái megtelnek ünneplőkkel.

A legfontosabb kellék a krathong, vagyis a vízre bocsátott kis tutaj. Hagyományosan banánfa törzséből és banánlevelekből készül, majd virágokkal, többnyire lótusszal, füstölőkkel és gyertyával díszítik. A résztvevők meggyújtják a gyertyát, kívánnak valamit, majd óvatosan a vízre helyezik alkotásukat.

A babona szerint a vízen tovahaladó tutaj magával viszi a balszerencsét, a haragot és a negatív gondolatokat. Az ünnephez számos kísérőprogram kapcsolódik: a városokban kulturális előadásokat, szépségversenyeket, hagyományos táncbemutatókat és vásárokat rendeznek.