Nem csupán hálát adnak, de jelképesen búcsút is intenek a rossz emlékeknek Thaiföld lakó: az idén november 24-én kezdődő Loi Krathong fesztivál egy különleges ünnep, egy elképesztően gyönyörű esemény, amely egyszerre vallási hagyomány, kulturális örökség és közösségi ünnep. Kár lenne elmulasztanod galériánk megtekintését!
A thai kultúrában a víz évszázadok óta az élet, a megélhetés és a természet tiszteletének fontos jelképe. A Loi Krathong fesztivált már több évszázada tartják Délkelet-Ázsiában. Egyes történetek a Szukhothaj Királyság idejére, a 13-14. századra vezetik vissza az ünnepet, más történészek szerint a szokás gyökerei még korábbi időkre nyúlhatnak vissza.
Az egyik legismertebb legenda Nang Noppamas nevéhez kapcsolódik, aki a történet szerint egy különleges, lótuszvirág formájú tutajjal lepte meg a szukhothaji uralkodót. Habár a történelmi hitelessége vitatott, a mai ünnepségeken is fontos szerepet kap a hozzá kapcsolódó hagyomány.
A rendezvény központi gondolata a víz iránti hála kifejezése. A résztvevők a víz istennőjének, Phra Mae Khongkhának ajánlják fel a kis tutajokat, megköszönve a természet által biztosított életfeltételeket, és bocsánatot kérve a vizek szennyezéséért.
A fesztiválra a thai holdnaptár tizenkettedik hónapjának teliholdas éjszakáján kerül sor, ami novemberre esik. Ilyenkor az ország folyópartjai, tavai és csatornái megtelnek ünneplőkkel.
A legfontosabb kellék a krathong, vagyis a vízre bocsátott kis tutaj. Hagyományosan banánfa törzséből és banánlevelekből készül, majd virágokkal, többnyire lótusszal, füstölőkkel és gyertyával díszítik. A résztvevők meggyújtják a gyertyát, kívánnak valamit, majd óvatosan a vízre helyezik alkotásukat.
A babona szerint a vízen tovahaladó tutaj magával viszi a balszerencsét, a haragot és a negatív gondolatokat. Az ünnephez számos kísérőprogram kapcsolódik: a városokban kulturális előadásokat, szépségversenyeket, hagyományos táncbemutatókat és vásárokat rendeznek.
Nem szükséges hozzá vallási elköteleződés: mindenki a saját gondolataival, kívánságaival és reményeivel érkezhet a fesztiválra. A közös élmény generációkat kapcsol össze, miközben a hagyományok továbbadásáról is gondoskodik. Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap, hogy a tutajok környezetbarát, lebomló alapanyagokból készüljenek.
Észak-Thaiföldön a Loi Krathong időszakához gyakran kapcsolódik a Yi Peng ünnepe is. Chiang Mai városában ilyenkor papírból készült, világító lámpások emelkednek a magasba. A két hagyomány nem azonos, mégis szorosan összekapcsolódik a köztudatban. Míg a Loi Krathong során a vízre helyezett fények kerülnek a középpontba, addig a Yi Peng legismertebb látványelemei az ég felé szálló lámpások. Aki tehát novemberben ellátogat a térségbe olyan hagyományokba is betekintést nyerhet, amelyekben a természet tisztelete, a hála és az újrakezdés esszenciája találkozik.
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Gyönyörködj a csodás ünnepben:
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