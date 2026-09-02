"Azt hittem, a kamaszfiam csak kimerült a suli miatt – hónapokkal később elvitte a rák"

Noha a diagnózis után az orvosok azonnal összeállítottak egy életmentő hároméves tervet a kamaszfiú számára, sajnos 9 hónappal azután, hogy kiderült a betegsége, elhunyt a tini.
Fred Bennett mindössze 14 éves volt, amikor 2020 májusában örökre lehunyta a szemét. Az angliai Warwickshire-ben élő fiú mindössze 9 hónappal korábban tudta meg: rákos. Szülei azóta igyekeznek a lehető legtöbb ember figyelmét felhívni a gyermekkori rák veszélyeire. Mint a kamasz édesanyja, Louise felfedte: amikor látták, hogy fiuk fáradtabb, kimerültebb a szokásosnál, arra gondoltak, ez a korából fakad. Azt hitték, a suli merítette ki, illetve a hormonális változások. Ráadásul nem sokkal korábban egy sportbalesete is volt az általános iskolás fiúnak, amiben eltörte a vállát. Végül egy vérvizsgálat fedte fel: valami sokkalta súlyosabb áll a háttérben.
Amikor megszületett az akut limfoid leukémia diagnózisa, Fred szüleit valósággal sokkolta mindez. "Nem tudtam semmit a gyermekkori rákról olyan értelemben, hogy mire kell figyelni. Kívülről tudtam az agyhártyagyulladás tüneteit. Ismertem a vérmérgezést. Egy nappal azelőtt, hogy Fredet orvoshoz vittük, el is küldtem a férjemnek a szepszis tüneteit, annyira az járt a fejemben. A rákdiagnózisra egyáltalán nem számítottunk" - magyarázta a The Sun oldalának Louise.
Fred kemoterápiás gyógykezelése azonnal megkezdődött, azonban nem bizonyult hatékonynak. Épp egy erősebb szerre váltottak volna, amikor a fiú váratlanul elhunyt.
Olyan gyorsan történt minden, hogy nem is tudta, hogy haldoklik
- árulta el a kamaszfiú máig gyászoló édesanyja.
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