„Kemoterápiára és őssejt-transzplantációra volt szükségem, miután egy vérfoltot találtam a párnámon”

Egy nő azt hitte, egyszerűen megkarcolta magát álmában, amikor vérfoltot talált a párnáján – később azonban kiderült, hogy egy életveszélyes betegség első jele volt.
A berkshire-i Bracknellben élő, 61 éves Dora Winsletnél 2021-ben diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát (AML), miután szokatlan vérzéseket és véraláfutásokat tapasztalt magán.
A tünetek már egy évvel korábban elkezdődtek. Egyik reggel Dora egy vérfoltra ébredt a párnáján, ám akkor még nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Később vérhólyagok jelentek meg a szájában, gyakran alakultak ki rajta véraláfutások, bőre sápadttá vált, és légszomjjal is küzdött, de ezeket a figyelmeztető jeleket sem vette komolyan.
Csak 2021 januárjában, az éves orvosi kontrollján kezdett arra gyanakodni, hogy komolyabb probléma állhat a háttérben, miután megmutatta háziorvosának a szájában kialakult vérhólyagokat.
2020 vége felé történt, hogy egyik reggel egy nagyjából egyfontos érme méretű vérfoltot találtam a párnámon
– idézte fel Dora.
„Azt gondoltam, talán álmomban megvakartam a fülemet, ezért nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Később azonban egyre gyakrabban jelentek meg vérhólyagok a számban. A fogorvosom szerint akár valamilyen autoimmun probléma is állhatott a háttérben, ezért azt tanácsolta, hogy minél hamarabb keressem fel a háziorvosomat.
A fogorvostól egyenesen motorral mentem az orvoshoz, aki úgy ítélte meg, hogy sürgősen vérvizsgálatra van szükségem. Onnan rögtön a kórházba mentem, hogy elvégezzék a vizsgálatot”.
Két nappal később Dorát felhívta a Wrexham Park Kórház hematológusa, és közölte vele a diagnózist: akut mieloid leukémiában (AML), a vérrák egyik agresszív típusában szenved.
A Leukaemia UK adatai szerint az Egyesült Királyságban évente csaknem 3100 embernél diagnosztizálnak AML-t, és az érintettek közel 80 százaléka nem éli túl a diagnózist követő öt évet.
Dora 2017-ben már megküzdött a mellrákkal, ezért egyáltalán nem számított arra, hogy néhány évvel később újabb súlyos daganatos betegséggel kell szembenéznie. A diagnózis őt és férjét, Grahamet is lesújtotta. Március elején befeküdt a kórházba, hogy azonnal megkezdhessék a kezelését. Két kemoterápiás kúrán esett át, amelyek egyenként egy hónapig tartottak.
A férjem sírva fakadt. Én kissé bénultnak éreztem magam, ugyanakkor eltökélt voltam. Készen álltam arra, hogy felvegyem a harcot ezzel a betegséggel, ahogyan korábban a mellrákkal is tettem. Minél hamarabb el akartam kezdeni a kezelést, amíg még volt hozzá erőm
– mondta.
„Mindkét kemoterápiás kezelés nagyon megviselt. Kiütések jelentek meg rajtam, amelyek eleinte a napégéshez hasonlítottak, később pedig csúnya, foltos elszíneződésekké váltak. A második kezelés volt a legrosszabb, akkor voltam a leggyengébb, és további két hétre volt szükségem, hogy valamennyire felépüljek.
Emlékszem, többször is összeestem. Oxigént kellett kapnom, és még a legegyszerűbb dolgok elvégzéséhez is az ápolók segítségére szorultam”.
Dora kezelésének jelentős részét elszigetelten töltötte, mivel mindez a koronavírus-járvány idején történt. Elmondása szerint szeretett uszkárjáról, Ozról készült fénykép adott neki erőt a legnehezebb időszakban. 2021 augusztusában egy harmadik kemoterápiás kezelést kapott, amelyet egy újabb intenzív, kétnapos kezelés követett, hogy szervezetét felkészítsék az őssejt-transzplantációra.
A beavatkozás után gyorsan javult az állapota, és mindössze két héttel a transzplantációt követően hazatérhetett. A hétköznapi feladatok azonban komoly nehézséget jelentettek számára: járni is alig tudott, a lépcsőn pedig csak négykézláb tudott feljutni.
Doránál később graft versus host betegség (GvHD), vagyis a transzplantáció egyik súlyos szövődménye alakult ki, emellett emésztési problémákkal is küzdött, ezért többször vissza kellett térnie a kórházba. Négy hónapon keresztül kéthetente vérátömlesztésre is szüksége volt, mivel időbe telt, mire vörösvérsejtjeinek száma visszatért a normális szintre. Idővel azonban visszanyerte az erejét, és ismét hódolhatott nagy szenvedélyének, a motorozásnak.
Dora még Ozt is megtanította arra, hogy vele tartson a motoron: az uszkár egy biztonságosan rögzített, kutyák számára kialakított tanktáskában utazik, méghozzá saját speciális védőszemüvegében –írja a Mirror.
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