„Kemoterápiára és őssejt-transzplantációra volt szükségem, miután egy vérfoltot találtam a párnámon”

Egy nő azt hitte, egyszerűen megkarcolta magát álmában, amikor vérfoltot talált a párnáján – később azonban kiderült, hogy egy életveszélyes betegség első jele volt.

Vérfoltot talált a párnáján, de nem törődött vele: később lesújtó diagnózist kapott a 61 éves nő Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Vérfoltot talált a párnáján, de nem törődött vele: később lesújtó diagnózist kapott a 61 éves nő

A berkshire-i Bracknellben élő, 61 éves Dora Winsletnél 2021-ben diagnosztizáltak akut mieloid leukémiát (AML), miután szokatlan vérzéseket és véraláfutásokat tapasztalt magán.

A tünetek már egy évvel korábban elkezdődtek. Egyik reggel Dora egy vérfoltra ébredt a párnáján, ám akkor még nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. Később vérhólyagok jelentek meg a szájában, gyakran alakultak ki rajta véraláfutások, bőre sápadttá vált, és légszomjjal is küzdött, de ezeket a figyelmeztető jeleket sem vette komolyan.

Csak 2021 januárjában, az éves orvosi kontrollján kezdett arra gyanakodni, hogy komolyabb probléma állhat a háttérben, miután megmutatta háziorvosának a szájában kialakult vérhólyagokat.

2020 vége felé történt, hogy egyik reggel egy nagyjából egyfontos érme méretű vérfoltot találtam a párnámon

– idézte fel Dora.

„Azt gondoltam, talán álmomban megvakartam a fülemet, ezért nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Később azonban egyre gyakrabban jelentek meg vérhólyagok a számban. A fogorvosom szerint akár valamilyen autoimmun probléma is állhatott a háttérben, ezért azt tanácsolta, hogy minél hamarabb keressem fel a háziorvosomat.

A fogorvostól egyenesen motorral mentem az orvoshoz, aki úgy ítélte meg, hogy sürgősen vérvizsgálatra van szükségem. Onnan rögtön a kórházba mentem, hogy elvégezzék a vizsgálatot”.

Két nappal később Dorát felhívta a Wrexham Park Kórház hematológusa, és közölte vele a diagnózist: akut mieloid leukémiában (AML), a vérrák egyik agresszív típusában szenved.

A Leukaemia UK adatai szerint az Egyesült Királyságban évente csaknem 3100 embernél diagnosztizálnak AML-t, és az érintettek közel 80 százaléka nem éli túl a diagnózist követő öt évet.

Dora 2017-ben már megküzdött a mellrákkal, ezért egyáltalán nem számított arra, hogy néhány évvel később újabb súlyos daganatos betegséggel kell szembenéznie. A diagnózis őt és férjét, Grahamet is lesújtotta. Március elején befeküdt a kórházba, hogy azonnal megkezdhessék a kezelését. Két kemoterápiás kúrán esett át, amelyek egyenként egy hónapig tartottak.

A férjem sírva fakadt. Én kissé bénultnak éreztem magam, ugyanakkor eltökélt voltam. Készen álltam arra, hogy felvegyem a harcot ezzel a betegséggel, ahogyan korábban a mellrákkal is tettem. Minél hamarabb el akartam kezdeni a kezelést, amíg még volt hozzá erőm

– mondta.