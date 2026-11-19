Christa Pike és jogi képviselői sürgősségi indítványt nyújtottak be, amelyben azt állítják, hogy a sikertelen kivégzési kísérletet követően a nőt „elszigetelték”, miután visszaszállították a börtönbe.
Szeptember 30-án Pike lett az első halálraítélt, aki túlélte a méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet. A nő napokig eszméletlenül, kritikus állapotban feküdt, miután túlélte a pentobarbitál két adagjának beadását, amelyhez állítólag legalább tíz injekciós tűt használtak.
Pike-ot azonnal kórházba szállították. Október 5-én ügyvédei már azt hitték, hogy beállt nála az agyhalál, és arra számítottak, hogy másnap lekapcsolják az életfenntartó berendezésekről. A nő azonban magához tért, és teljes mondatokban kezdett beszélni.
Tíznapos kórházi kezelés után, október 9-én Pike-ot visszaszállították a Debra K. Johnson büntetés-végrehajtási intézetbe.
A sajtóértesülések szerint Pike és jogi képviselői most azzal vádolják a Tennessee állam büntetés-végrehajtásáért felelős hatóságát (TDOC), hogy a nőt elszigetelték a többi fogvatartottól, ezzel pedig megsértették a fogvatartási körülményeinek megváltoztatásáról szóló, 2024-ben kötött egyezséget.
A megállapodás célja az volt, hogy véget vessen Pike 28 éve tartó magánelzárásának, és lehetővé tegye, hogy a többi elítélttel együtt helyezzék el az egyesült államokbeli Nashville külvárosában található büntetés-végrehajtási intézetben.
Pike ügyvédei azzal érvelnek, hogy a sikertelen kivégzési kísérletet követő, továbbra is fennálló elszigeteltsége sérti ezt a megállapodást. Az állami hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy a nő elkülönítése egészségügyi ellátási szükségletei, valamint a legmagasabb biztonsági fokozatú besorolása miatt indokolt.
A sürgősségi indítványban azzal vádolják a Tennessee állam büntetés-végrehajtásáért felelős hatóságát, hogy „határozatlan ideig elkülönítve tartják Pike-ot a börtön egészségügyi részlegén”, ahol a nő „a többi fogvatartottól elszigetelve” tölti a napjait – számolt be róla a People magazin.
Az amerikai lap birtokába került indítvány szerint Pike ügyvédei úgy vélik, hogy a hatóságok azzal sértik meg a megállapodást, hogy megfosztják a nőt „attól a lehetőségtől, hogy az intézetben más női fogvatartottakkal együtt dolgozzon, étkezzen vagy egyéb módon társas kapcsolatot létesítsen”. Emellett elutasítják azt az „észszerű kérését” is, hogy más, átmeneti orvosi ellátásban részesülő nőkkel együtt helyezzék el.
Azért nyújtottuk be sürgősséggel az indítványt, mert minden egyes elszigeteltségben töltött nap további károkat okoz Pike-nak
– tették hozzá a Mirror szerint a Bass, Berry & Sims ügyvédi iroda jogászai, Angie Bergman, Brian Roark és Hannah Webber.
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