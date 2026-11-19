Christa Pike és jogi képviselői sürgősségi indítványt nyújtottak be, amelyben azt állítják, hogy a sikertelen kivégzési kísérletet követően a nőt „elszigetelték”, miután visszaszállították a börtönbe.

Túlélte a méreginjekciós kivégzést Christa Pike, most elszigetelve tartják ügyvédei szerint

Fotó: HANDOUT/ Tennessee Department of Correction

Túlélte a méreginjekciós kivégzést Christa Pike, most elszigetelve tartják ügyvédei szerint

Szeptember 30-án Pike lett az első halálraítélt, aki túlélte a méreginjekcióval végrehajtott kivégzési kísérletet. A nő napokig eszméletlenül, kritikus állapotban feküdt, miután túlélte a pentobarbitál két adagjának beadását, amelyhez állítólag legalább tíz injekciós tűt használtak.

Pike-ot azonnal kórházba szállították. Október 5-én ügyvédei már azt hitték, hogy beállt nála az agyhalál, és arra számítottak, hogy másnap lekapcsolják az életfenntartó berendezésekről. A nő azonban magához tért, és teljes mondatokban kezdett beszélni.

Tíznapos kórházi kezelés után, október 9-én Pike-ot visszaszállították a Debra K. Johnson büntetés-végrehajtási intézetbe.

A sajtóértesülések szerint Pike és jogi képviselői most azzal vádolják a Tennessee állam büntetés-végrehajtásáért felelős hatóságát (TDOC), hogy a nőt elszigetelték a többi fogvatartottól, ezzel pedig megsértették a fogvatartási körülményeinek megváltoztatásáról szóló, 2024-ben kötött egyezséget.

A megállapodás célja az volt, hogy véget vessen Pike 28 éve tartó magánelzárásának, és lehetővé tegye, hogy a többi elítélttel együtt helyezzék el az egyesült államokbeli Nashville külvárosában található büntetés-végrehajtási intézetben.

Pike ügyvédei azzal érvelnek, hogy a sikertelen kivégzési kísérletet követő, továbbra is fennálló elszigeteltsége sérti ezt a megállapodást. Az állami hatóságok ugyanakkor azt állítják, hogy a nő elkülönítése egészségügyi ellátási szükségletei, valamint a legmagasabb biztonsági fokozatú besorolása miatt indokolt.