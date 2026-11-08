A halálbüntetés 27 amerikai államban legális, köztük Floridában, Tennessee-ben, Kansasben és Utah-ban. Ez már régóta vita tárgya az országban - különösen a kivégzések végrehajtásának módja. A halálos injekciók a közelmúltban újból a figyelem középpontjába kerültek, miután Christa Pike kivégzési kísérlete kudarcba fulladt.

Kitálalt az egykori börtönőr: ez történik egy kivégzés előtt 72 órával. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az elítélt bűnözőt, aki már három évtizede siralomházban ül, szeptember 30-án kellett volna kivégezni, de az orvosi csapatnak nem sikerült megfelelően bejuttatnia a halálos szereket a véráramába. Túlélte a megrázkódtatást, és végül kórházba kellett szállítani. Több mint egy hónappal később Pike már újra a börtönben van, és lábadozik az átéltekből.

Ez történik egy kivégzés előtt 72 órával

Amerikában már több száz éve létezik halálbüntetés, ennek ellenére az emberekre gyakorolt hatása mélyreható. David, egy volt börtönőr, aki a Kevin Lanning által vezetett Rise Above podcastban beszélt, feltárta, hogy egy kivégzés nemcsak a siralomházban lévő elítéltre van hatással.

A férfi tizennégy hónapig dolgozott egy börtönben, és ez idő alatt egy foglyot végeztek ki.

Egy elítéltet végeztek ki, miközben ott voltam, és az egész részleg megváltozott az azt megelőző néhány hétben, valamint az utána lévő körülbelül egy hétben. Minden csendes volt, már-már kísértetiesen. Az emberek nem töltötték le a szabadidős idejüket. Nagyon feszült, rendkívül stresszes helyzet volt abban az időszakban

- idézte fel David.

A férfi ezután rátért arra, mi történik a kivégzésre váró elítélttel a halála előtti 72 órában.

72 órával a kivégzés előtt felviszik őt az úgynevezett gyengélkedőre. Ez alapvetően az orvosi központjuk, és ott két őr, valamint egy tizedes fogja felügyelni, az egészségügyi személyzet pedig 3-4 óránként ellenőrzi őt. Lényegében egy egész csapat figyeli őt a kivégzését megelőző 72 órában. Emberek ülnek ott, és a nap 24 órájában csak figyelik.

A David történetében szóban forgó elítélt még a gyengélkedőre szállítása előtt kapta meg a hírt az ügyvédjén keresztül, hogy a fellebbezései nem jártak sikerrel, és a kormányzó sem fog közbelépni, hogy leállítsa a kivégzést.

Vad volt látni egy olyan embert, aki épp most kapta meg ezt a hírt. Nem volt erőszakos, dühös, zaklatott vagy ilyesmi; olyan volt, mintha már elment volna. A teste ott volt, de mentálisan teljesen kijelentkezett.

Az egykori börtönőr elmondása szerint ez elítélt tudta, hogy mindennek vége, és elkezdte szétosztani a holmijait a fogolytársai között - írta az Unilad.