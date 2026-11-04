Már a sikertelen kivégzése előtt tudták: ritka rákbetegséggel küzd a halálraítélt Christa Pike

A tennessee-i halálraítélt Christa Pike-nál a vérrák egy ritka formáját diagnosztizálták hónapokkal azelőtt, hogy túlélte a sikertelen kivégzési kísérletet.

Ritka rákbetegséggel küzd a halálraítélt Christa Pike. Fotó: HANDOUT/ Tennessee Department of Correction

A korábban benyújtott bírósági dokumentumok szerint Pike jogi csapata már csaknem kilenc hónappal a 2026. szeptember 30-ára kitűzött kivégzés előtt figyelmeztette a tisztviselőket, hogy az 50 éves nő mieloproliferatív betegségben - a vérsejtek termelődését érintő ritka daganatos betegségben - szenved.

Ügyvédei azzal érveltek, hogy az alapbetegség jelentősen növeli a tennessee-i méreginjekciós protokoll miatti súlyos szövődmények kockázatát. Figyelmeztették az államot, hogy a szerek beadása "szükségtelen és fokozott fájdalmat, szenvedést és terrort" okozhat.

Az év elején benyújtott keresetben Pike védelme kifejtette, hogy állapota miatt akut tüdőödéma veszélye áll fenn - ez egy olyan állapot, amikor a rab kivégzése közben folyadék árasztja el a tüdőt.

A tüdőödéma nem egyszerűen fájdalmas vagy kellemetlen; a fuldoklás vagy a megfulladás érzését keltheti, amelyet a szakértők a vízbefojtásos kínzás gyakorlata által szándékosan kiváltott érzéshez hasonlítottak, ami a nyílt kínzás egyértelmű formája

- állt a jogi beadványban.

Az orvosi figyelmeztetések ellenére az állam szeptember 30-án végrehajtotta a kivégzést. Az eljárás kudarcba fulladt, amikor a kivégzőcsoport tagjai nehezen tudták bekötni az infúziót, és a jelentések szerint körülbelül 10 tűszúrást ejtettek Pike-on, miközben megpróbálták beadni a pentobarbitált.

Pike túlélte a halálos méreg két különálló dózisát, és válságos állapotban szállították kórházba. Napokig eszméletlen volt, lélegeztetőgépen tartották, miközben mindkét karján súlyos duzzanatok és kémiai égési hólyagok keletkeztek.

Miért ítélték el Christa Pike-ot?

A nőt, aki letartóztatásakor 18 éves volt, 1995-ben ítélték halálra 19 éves osztálytársa, Colleen Slemmer meggyilkolásáért Knoxville-ben. A lányt brutális módon egy elhagyatott helyre csalta, majd egy 30-60 percig tartó, elhúzódó támadás során bántalmazta. Később egy kővel bezúzta a fejét, és még az áldozat koponyájának egy darabját is magával vitte. A börtönben töltött ideje alatt további 25 évet kapott, miután megpróbálta megfojtani egyik fogvatartott társát.