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Már a sikertelen kivégzése előtt tudták: ritka rákbetegséggel küzd a halálraítélt Christa Pike

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PUBLIKÁLÁS: 2026. november 04. 15:00
halálraítéltrák
Christa Pike-ot még 1995-ben ítélték halálra 19 éves osztálytársa, Colleen Slemmer meggyilkolásáért. A ma már 50 éves nőt idén szeptember 30-án próbálták meg kivégezni, azonban túlélte a méreginjekciót. Most kiderült, hogy egy ritka rákkal küzd, amiről az orvosok és az ügyvédei már a sikertelen kivégzési kísérlet előtt is tudtak.”

A tennessee-i halálraítélt Christa Pike-nál a vérrák egy ritka formáját diagnosztizálták hónapokkal azelőtt, hogy túlélte a sikertelen kivégzési kísérletet.

Ritka rákbetegséggel küzd a halálraítélt Christa Pike
Ritka rákbetegséggel küzd a halálraítélt Christa Pike. Fotó: HANDOUT/ Tennessee Department of Correction

A korábban benyújtott bírósági dokumentumok szerint Pike jogi csapata már csaknem kilenc hónappal a 2026. szeptember 30-ára kitűzött kivégzés előtt figyelmeztette a tisztviselőket, hogy az 50 éves nő mieloproliferatív betegségben - a vérsejtek termelődését érintő ritka daganatos betegségben - szenved.

Ügyvédei azzal érveltek, hogy az alapbetegség jelentősen növeli a tennessee-i méreginjekciós protokoll miatti súlyos szövődmények kockázatát. Figyelmeztették az államot, hogy a szerek beadása "szükségtelen és fokozott fájdalmat, szenvedést és terrort" okozhat.

Az év elején benyújtott keresetben Pike védelme kifejtette, hogy állapota miatt akut tüdőödéma veszélye áll fenn - ez egy olyan állapot, amikor a rab kivégzése közben folyadék árasztja el a tüdőt.

A tüdőödéma nem egyszerűen fájdalmas vagy kellemetlen; a fuldoklás vagy a megfulladás érzését keltheti, amelyet a szakértők a vízbefojtásos kínzás gyakorlata által szándékosan kiváltott érzéshez hasonlítottak, ami a nyílt kínzás egyértelmű formája

- állt a jogi beadványban.

Az orvosi figyelmeztetések ellenére az állam szeptember 30-án végrehajtotta a kivégzést. Az eljárás kudarcba fulladt, amikor a kivégzőcsoport tagjai nehezen tudták bekötni az infúziót, és a jelentések szerint körülbelül 10 tűszúrást ejtettek Pike-on, miközben megpróbálták beadni a pentobarbitált.

Pike túlélte a halálos méreg két különálló dózisát, és válságos állapotban szállították kórházba. Napokig eszméletlen volt, lélegeztetőgépen tartották, miközben mindkét karján súlyos duzzanatok és kémiai égési hólyagok keletkeztek.

Miért ítélték el Christa Pike-ot?

A nőt, aki letartóztatásakor 18 éves volt, 1995-ben ítélték halálra 19 éves osztálytársa, Colleen Slemmer meggyilkolásáért Knoxville-ben. A lányt brutális módon egy elhagyatott helyre csalta, majd egy 30-60 percig tartó, elhúzódó támadás során bántalmazta. Később egy kővel bezúzta a fejét, és még az áldozat koponyájának egy darabját is magával vitte. A börtönben töltött ideje alatt további 25 évet kapott, miután megpróbálta megfojtani egyik fogvatartott társát.

A kudarcba fulladt méreginjekció után Pike nemrég megtörte a csendet, és ügyvédjén keresztül nyilatkozatot adott ki, amelyben leírta a történtek utóhatásait.

Néhány nappal később egyedül ébredtem fel egy kórházban, zavartan és fájdalmak között. Attól az éjszakától kezdve nem volt egyetlen pillanat sem, hogy ne fájt volna valami. Fáj a testem. Fájnak a karjaim. Fájnak a kezeim. Fáj a torkom. Még mindig nehezen beszélek.

Mivel Pike már visszakerült a Debra K. Johnson Rehabilitációs Központba, a védelme arra kéri a bíróságokat, hogy a sikertelen kivégzésre és az alapul szolgáló egészségügyi állapotára hivatkozva változtassák a halálos ítéletét életfogytig tartó börtönbüntetésre. Érvelésük szerint egy újabb kísérlet az alkotmányellenes kegyetlen és szokatlan büntetésnek minősülne. Az állam azonban egyelőre nem hozott döntést az ügyben - írja az Unilad.

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