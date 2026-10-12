"A rák volt az utolsó dolog, amire gondoltam volna" - egy véradás mentette meg az édesapa életét

Egy édesapa úgy érezte teljesen egészséges és tökéletes állapotban van, egészen addig, míg egy rutin vérvizsgálat aggasztó eredményeket nem hozott. Az 56 éves Nigel Chesterton ma már elmondhatja magáról, hogy rákmentes, azonban mindezt csak a korai diagnózisnak köszönheti.

Vashiány miatt nem adhatott vért az apa, majd jött a sokkoló diagnózis. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vashiány miatt nem adhatott vért az apa, majd jött a sokkoló diagnózis

A bedfordshire-i férfi 30 éven át zökkenőmentesen adományozott vért, majd 2025 októberében nem engedték neki, miután kiderült, hogy alacsony a vasszintje. Szerencsére a férfi ezt nem hagyta annyiban, december 19-én teljes körű egészségügyi vizsgálaton vett részt, és a hónap végére megkapta az eredményeket: székletmintájában vérnyomokat mutattak ki - ez pedig egy sor újabb vizsgálathoz vezetett.

Nigel január 5-én időpontot foglalt háziorvosához a teljes eredmény áttekintésére, aki sürgős kolonoszkópiára küldte, de azt mondta, hogy valószínűleg csak polipról van szó.

A rák volt az utolsó dolog, amire gondoltam volna. A családomban semmilyen rákos megbetegedés nem volt

- idézte fel az édesapa.

Azonban január 17-én a vizsgálat közben egy valószínűleg rákos daganatot találtak vastagbelén, ami sokként érte Nigelt.

Február 1-jén egy MRI-vizsgálat megerősítette a férfinak és családjának - köztük feleségének, az 54 éves Kirstennek, valamint lányainak, a 22 éves Connie-nak és a 21 éves Imogennek -, hogy első stádiumú vastagbélrákja van.

Ez volt a legnehezebb beszélgetés, amit valaha is folytattam a lányaimmal. Mindketten egyetértettek abban, hogy családként fogunk megküzdeni vele, bármi is legyen a kimenetel.

Szerencsére még időben elkapták a betegséget, így egy hónappal később műtéti úton részlegesen eltávolították a tumort, illetve vastagbele jobb oldalát.

Áprilisban kiderült, hogy a műtét sikeres volt, és a rák nem terjedt tovább testében, így nem volt szükség kemoterápiára. Május 20-án Nigel hivatalosan is rákmentesen hagyta el a kórházat.

Bár még vár rá novemberben egy rutinvizsgálat, Nigel rendkívül hálás azért, hogy időben észrevették a betegséget, és nem utolsósorban azért, hogy családja végig támogatta a küzdelme során - írta a Mirror.