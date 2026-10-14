JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Ő a szökött menyasszony megtestesítője” – sorra ment férjhez a 34 éves nő, elképesztő, mire költötte a kicsalt milliókat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 14. 17:00
szerencsejáték függőségszerencsejátékcsalásrendőrség
Valóságos házasságszédelgőként csapta be áldozatait a 34 éves Jiaying Chen, aki néhány hónap alatt öt férfihoz is hozzáment, majd megható történetekkel csalt ki tőlük pénzt. A férjek azt hitték, beteg rokonok megsegítésére adják a pénzüket, ám a nő valójában Las Vegas-i kaszinókban szórta el a vagyonokat. A döbbenetes házassági csalás végül lelepleződött, a bíróság pedig súlyos büntetést szabott ki a nőre.
N.T.
A szerző cikkei

Börtönbüntetésre és próbaidőre ítéltek egy nőt, aki a beszámolók szerint több mint egy tucat férfihoz ment feleségül, hogy a tőlük kicsalt pénzből finanszírozza költséges kaszinószenvedélyét. A fondorlatos házassági csalás során gyanútlan férfiak sorát verte át. 

Házassági csalás: több mint egy tucat férfit vert át a nő, milliókat csalt ki tőlük a szerencsejáték miatt
Házassági csalás: több mint egy tucat férfit vert át a nő, milliókat csalt ki tőlük a szerencsejáték miatt
Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Házassági csalás: több mint egy tucat férfit vert át a nő, milliókat csalt ki tőlük a szerencsejáték miatt

A 34 éves Jiaying Chen férfiak sorát vezette az orruknál fogva: gyanútlan áldozataitól több ezer dollárt, vagyis akár több millió forintot is kicsalt, amit aztán Las Vegas-i kaszinókban vert el.

A nőt október 7-én, kedden ítélték el, miután júliusban két súlyos bűncselekményben is bűnösnek vallotta magát: többes házasságban és megtévesztéssel történő pénzszerzésben.

Az ügyészek szerint a csaló nő valóságos házasságkötési sorozatba kezdett az év elején: néhány hónap leforgása alatt öt különböző férfinak is kimondta a boldogító igent. A Las Vegas-i rendőrség letartóztatási jelentéséből kiderült, hogy Chen összesen 14 házasságkötési kérelmet nyújtott be Clark megye házassági engedélyeket kiállító hivatalához.

A Las Vegas Review-Journal beszámolója szerint a kérelmek nyomán hét hivatalos házassági anyakönyvi kivonatot is kiállítottak.

Ő a szökött menyasszony megtestesítője

– fogalmazott Austin Beaumont vezető helyettes kerületi ügyész a bíróságon.

Crystal Eller kerületi bíró szerint Chent súlyos szerencsejáték-függősége hajthatta, és figyelmeztetett: a nő csak akkor hagyhat fel az újabb áldozatok becserkészésével, ha megfelelő segítséget kap függősége leküzdéséhez.

Ha nem kap megfelelő kezelést, semmi esély arra, hogy ne kövesse el újra ugyanezt

– fogalmazott a bírónő.

Chent próbaidőre bocsátották, amelynek első évét a Clark megyei büntetés-végrehajtási intézetben kell töltenie. Büntetésébe ugyanakkor beszámítják azt a 125 napot, amelyet már előzetes letartóztatásban töltött.

Emellett kötelezően részt kell vennie a Névtelen Szerencsejátékosok önsegítő csoportjának találkozóin, függőségkezelésen kell átesnie, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és összesen 280 ezer dollár, vagyis mintegy 100 millió forint kártérítést kell fizetnie.

A rendőrség tájékoztatása szerint Chen a közösségi médiában szemelte ki áldozatait, akiket rövid ismeretség után igyekezett rávenni a házasságkötésre. Miután kimondták a boldogító igent, a nő szívszorító történetekkel állt elő, és azt állította, hogy sürgősen pénzre van szüksége egy Kínában élő, súlyosan beteg hozzátartozója megsegítésére.

A nyomozók azonban kiderítették, hogy a kicsalt pénz valójában nem a beteg rokonokhoz került, hanem a Las Vegas-i kaszinók nyerőautomatáiban és játékasztalainál kötött ki.

Megállapítottuk, hogy Chen az elmúlt egy évben több mint 300 ezer dollárt, (hozzávetőleg 110 millió forintot) veszített a Wynn kaszinóban. A jelek szerint a megszerzett pénzt szerencsejátékra költötte, nem pedig külföldön élő rokonainak küldte

– közölte a rendőrség.

A nő a csalássorozat során álneveket használt, hamis személyazonosító okmányokkal igazolta magát, és a hivatalos dokumentumokban is valótlan adatokat adott meg – írja a Daily Star

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu