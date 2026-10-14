„Ő a szökött menyasszony megtestesítője” – sorra ment férjhez a 34 éves nő, elképesztő, mire költötte a kicsalt milliókat

Börtönbüntetésre és próbaidőre ítéltek egy nőt, aki a beszámolók szerint több mint egy tucat férfihoz ment feleségül, hogy a tőlük kicsalt pénzből finanszírozza költséges kaszinószenvedélyét. A fondorlatos házassági csalás során gyanútlan férfiak sorát verte át.
A 34 éves Jiaying Chen férfiak sorát vezette az orruknál fogva: gyanútlan áldozataitól több ezer dollárt, vagyis akár több millió forintot is kicsalt, amit aztán Las Vegas-i kaszinókban vert el.
A nőt október 7-én, kedden ítélték el, miután júliusban két súlyos bűncselekményben is bűnösnek vallotta magát: többes házasságban és megtévesztéssel történő pénzszerzésben.
Az ügyészek szerint a csaló nő valóságos házasságkötési sorozatba kezdett az év elején: néhány hónap leforgása alatt öt különböző férfinak is kimondta a boldogító igent. A Las Vegas-i rendőrség letartóztatási jelentéséből kiderült, hogy Chen összesen 14 házasságkötési kérelmet nyújtott be Clark megye házassági engedélyeket kiállító hivatalához.
A Las Vegas Review-Journal beszámolója szerint a kérelmek nyomán hét hivatalos házassági anyakönyvi kivonatot is kiállítottak.
Ő a szökött menyasszony megtestesítője
– fogalmazott Austin Beaumont vezető helyettes kerületi ügyész a bíróságon.
Crystal Eller kerületi bíró szerint Chent súlyos szerencsejáték-függősége hajthatta, és figyelmeztetett: a nő csak akkor hagyhat fel az újabb áldozatok becserkészésével, ha megfelelő segítséget kap függősége leküzdéséhez.
Ha nem kap megfelelő kezelést, semmi esély arra, hogy ne kövesse el újra ugyanezt
– fogalmazott a bírónő.
Chent próbaidőre bocsátották, amelynek első évét a Clark megyei büntetés-végrehajtási intézetben kell töltenie. Büntetésébe ugyanakkor beszámítják azt a 125 napot, amelyet már előzetes letartóztatásban töltött.
Emellett kötelezően részt kell vennie a Névtelen Szerencsejátékosok önsegítő csoportjának találkozóin, függőségkezelésen kell átesnie, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és összesen 280 ezer dollár, vagyis mintegy 100 millió forint kártérítést kell fizetnie.
A rendőrség tájékoztatása szerint Chen a közösségi médiában szemelte ki áldozatait, akiket rövid ismeretség után igyekezett rávenni a házasságkötésre. Miután kimondták a boldogító igent, a nő szívszorító történetekkel állt elő, és azt állította, hogy sürgősen pénzre van szüksége egy Kínában élő, súlyosan beteg hozzátartozója megsegítésére.
A nyomozók azonban kiderítették, hogy a kicsalt pénz valójában nem a beteg rokonokhoz került, hanem a Las Vegas-i kaszinók nyerőautomatáiban és játékasztalainál kötött ki.
Megállapítottuk, hogy Chen az elmúlt egy évben több mint 300 ezer dollárt, (hozzávetőleg 110 millió forintot) veszített a Wynn kaszinóban. A jelek szerint a megszerzett pénzt szerencsejátékra költötte, nem pedig külföldön élő rokonainak küldte
– közölte a rendőrség.
A nő a csalássorozat során álneveket használt, hamis személyazonosító okmányokkal igazolta magát, és a hivatalos dokumentumokban is valótlan adatokat adott meg – írja a Daily Star.
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