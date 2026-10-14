„Ő a szökött menyasszony megtestesítője” – sorra ment férjhez a 34 éves nő, elképesztő, mire költötte a kicsalt milliókat

Börtönbüntetésre és próbaidőre ítéltek egy nőt, aki a beszámolók szerint több mint egy tucat férfihoz ment feleségül, hogy a tőlük kicsalt pénzből finanszírozza költséges kaszinószenvedélyét. A fondorlatos házassági csalás során gyanútlan férfiak sorát verte át.

Házassági csalás: több mint egy tucat férfit vert át a nő, milliókat csalt ki tőlük a szerencsejáték miatt

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Házassági csalás: több mint egy tucat férfit vert át a nő, milliókat csalt ki tőlük a szerencsejáték miatt

A 34 éves Jiaying Chen férfiak sorát vezette az orruknál fogva: gyanútlan áldozataitól több ezer dollárt, vagyis akár több millió forintot is kicsalt, amit aztán Las Vegas-i kaszinókban vert el.

A nőt október 7-én, kedden ítélték el, miután júliusban két súlyos bűncselekményben is bűnösnek vallotta magát: többes házasságban és megtévesztéssel történő pénzszerzésben.

Az ügyészek szerint a csaló nő valóságos házasságkötési sorozatba kezdett az év elején: néhány hónap leforgása alatt öt különböző férfinak is kimondta a boldogító igent. A Las Vegas-i rendőrség letartóztatási jelentéséből kiderült, hogy Chen összesen 14 házasságkötési kérelmet nyújtott be Clark megye házassági engedélyeket kiállító hivatalához.

A Las Vegas Review-Journal beszámolója szerint a kérelmek nyomán hét hivatalos házassági anyakönyvi kivonatot is kiállítottak.

Ő a szökött menyasszony megtestesítője

– fogalmazott Austin Beaumont vezető helyettes kerületi ügyész a bíróságon.

Crystal Eller kerületi bíró szerint Chent súlyos szerencsejáték-függősége hajthatta, és figyelmeztetett: a nő csak akkor hagyhat fel az újabb áldozatok becserkészésével, ha megfelelő segítséget kap függősége leküzdéséhez.

Ha nem kap megfelelő kezelést, semmi esély arra, hogy ne kövesse el újra ugyanezt

– fogalmazott a bírónő.

Chent próbaidőre bocsátották, amelynek első évét a Clark megyei büntetés-végrehajtási intézetben kell töltenie. Büntetésébe ugyanakkor beszámítják azt a 125 napot, amelyet már előzetes letartóztatásban töltött.

Emellett kötelezően részt kell vennie a Névtelen Szerencsejátékosok önsegítő csoportjának találkozóin, függőségkezelésen kell átesnie, elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és összesen 280 ezer dollár, vagyis mintegy 100 millió forint kártérítést kell fizetnie.