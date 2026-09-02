Majka rablás áldozata lett – az útlevele mentette meg a bajtól

Az útlevele mentette meg a nagyobb bajtól

A történetben azonban volt egy fontos részlet, ami miatt végül nem került még nagyobb bajba.

Az egyetlen szerencsém az az volt, hogy mielőtt leülsz játszani egy asztalhoz, a dealer elkéri az ID-dat, hogy zsetont adjon neked, meg hogy ki vagy, és miért ülsz le oda. És az útlevelet, amit kivettem, utána a zsebembe tettem vissza, nem a táskába, ahol volt eredetileg. És az benne volt a zsebemben – ez két nappal az indulás előtt történt. Úgyhogy gondold el, mehettem volna a Los Angeles-i nagykövetségre ideiglenes útlevélért, hogy haza tudjak jönni.

A táskával együtt ugyanis többek között a bankkártyái és személyes tárgyai is eltűntek.

Majka fellépés: A SZIN fesztiválon adott óriási koncertet (Fotó: Ripost)

Majka szerint az eset azért is volt különösen kellemetlen, mert egy kaszinóban az ember azt gondolná, hogy a kamerák miatt nehéz lenne észrevétlenül meglépni egy ilyen lopással. Felhívta a kaszinó biztonsági szolgálatát, hogy nézzék meg a felvételeket, azonban kiderült, hogy a procedúra nem olyan egyszerű és gyors, mint azt elsőre gondolhatta.

Végeztem hajnal fél kettőre, elmentem az office-ba, mondtam a csávónak, hogy én vagyok az. Akkor kijött, aláírtuk a papírt. Mondta: »Jó, akkor hívjunk-e rendőrséget?« Fél háromnál járunk, most már két és fél óra eltelt. Hívjunk rendőrséget. Mondom, mennyi idő, míg kijön a rendőrség? »Hát, az körülbelül ilyen 3-4 óra, mire megtörténik minden«. Utána 5:30, akkor még haza kell mennem, le kell feküdjek, és másnap 11 órakor jön a Day 2. Tehát vissza kell menjél oda viszonylag normálisan. És akkor mérlegelsz, hogy feladod

– fejtette ki Majka, aki végül letiltotta az összes bankkártyáját. A műsor alatt azonban egy gondolatot azért még megfogalmazott az elkövetőnek, aki állítása szerinte valószínűleg pontosan tudta, hogy így fog lezajlani az egésznek a folyamata: „Üzenem neki – bár úgyse érti és nem hallja, kivéve, ha nem valami magyar volt: rohadjon meg!”