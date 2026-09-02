Majka rablás áldozata lett – az útlevele mentette meg a bajtól

Nem mindennapi történettel tért vissza ősszel a Jólvanezígy YouTube-csatorna: az új évad első vendége Majka volt, aki a beszélgetés során a Las Vegas-i World Series of Poker idei versenyéről is mesélt. Az énekes-műsorvezető két hetet töltött a kaszinóvárosban, és állítása szerint ez idő alatt egy kellemetlen incidens is történt vele, ellopták a táskáját egy kaszinóban.
Majka elmondása szerint a táskát a székre akasztotta, és mire észbe kapott, annak már nyoma sem volt.
Gyakorlatilag elrabolták a táskámat a kaszinóban. Felakasztottam a székre, és megkérdeztem a dealert egy szünetnél, hogy itt hagyhatom-e az asztalon, és elvitték. Egy viszonylag drágább táska volt, amiben benne volt egy kis táska, amiben a kis cuccaim vannak – azt mindet elvitték a kártyáimmal meg mindennel, meg volt benne egy-két személyes dolog, de azok teljesen pótolhatóak
– mondta a podcast műsorban.
A történetben azonban volt egy fontos részlet, ami miatt végül nem került még nagyobb bajba.
Az egyetlen szerencsém az az volt, hogy mielőtt leülsz játszani egy asztalhoz, a dealer elkéri az ID-dat, hogy zsetont adjon neked, meg hogy ki vagy, és miért ülsz le oda. És az útlevelet, amit kivettem, utána a zsebembe tettem vissza, nem a táskába, ahol volt eredetileg. És az benne volt a zsebemben – ez két nappal az indulás előtt történt. Úgyhogy gondold el, mehettem volna a Los Angeles-i nagykövetségre ideiglenes útlevélért, hogy haza tudjak jönni.
A táskával együtt ugyanis többek között a bankkártyái és személyes tárgyai is eltűntek.
Majka szerint az eset azért is volt különösen kellemetlen, mert egy kaszinóban az ember azt gondolná, hogy a kamerák miatt nehéz lenne észrevétlenül meglépni egy ilyen lopással. Felhívta a kaszinó biztonsági szolgálatát, hogy nézzék meg a felvételeket, azonban kiderült, hogy a procedúra nem olyan egyszerű és gyors, mint azt elsőre gondolhatta.
Végeztem hajnal fél kettőre, elmentem az office-ba, mondtam a csávónak, hogy én vagyok az. Akkor kijött, aláírtuk a papírt. Mondta: »Jó, akkor hívjunk-e rendőrséget?« Fél háromnál járunk, most már két és fél óra eltelt. Hívjunk rendőrséget. Mondom, mennyi idő, míg kijön a rendőrség? »Hát, az körülbelül ilyen 3-4 óra, mire megtörténik minden«. Utána 5:30, akkor még haza kell mennem, le kell feküdjek, és másnap 11 órakor jön a Day 2. Tehát vissza kell menjél oda viszonylag normálisan. És akkor mérlegelsz, hogy feladod
– fejtette ki Majka, aki végül letiltotta az összes bankkártyáját. A műsor alatt azonban egy gondolatot azért még megfogalmazott az elkövetőnek, aki állítása szerinte valószínűleg pontosan tudta, hogy így fog lezajlani az egésznek a folyamata: „Üzenem neki – bár úgyse érti és nem hallja, kivéve, ha nem valami magyar volt: rohadjon meg!”
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