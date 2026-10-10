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„Összetört a szívem” – 52 évesen meghalt a tánclegenda felesége

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PUBLIKÁLÁS: 2026. október 10. 19:00
betegségfeleségtáncos
Tragikus hírt jelentett be Michael Flatley: mindössze 52 éves korában meghalt imádott felesége, Niamh, akivel húsz éve voltak házasok. A tánclegenda szívszorító sorokkal búcsúzott gyermekének édesanyjától és legjobb barátjától. Niamhet az elmúlt hetekben kórházban ápolták, Flatley pedig még nemrég arról beszélt, milyen különleges meglepetéssel készül a 20. házassági évfordulójukra.
N.T.
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Michael Flatley bejelentette, hogy mindössze 52 éves korában meghalt gyönyörű felesége, Niamh. A Lord of the Dance című táncshow-val világhírűvé vált tánclegenda azt mondta, összetört a szíve felesége elvesztése miatt.

Meghalt Michael Flatley felesége, a tánclegenda kedvese mindössze 52 éves volt
Meghalt Michael Flatley felesége, a tánclegenda kedvese mindössze 52 éves volt
Fotó: 123RF

Meghalt Michael Flatley felesége, a tánclegenda kedvese mindössze 52 éves volt

Michael megható bejegyzésben búcsúzott Niamhtől az Instagramon, ahol több fotót is megosztott néhai feleségéről. A hírek szerint a nő az elmúlt hetekben egészségi problémákkal küzdött.

Összetört a szívem. Elvesztettem gyönyörű feleségemet, Niamht, és egyben a legjobb barátomat is. Csodálatos menyasszonyom, akivel húsz évet tölthettem együtt, elment az Úrhoz a mennybe

– írta Michael Flatley.

Ő volt a legszeretőbb édesanya, feleség és ember, nélküle pedig az életünk már soha nem lesz ugyanolyan. Köszönjük mindazt a szeretetet és kedvességet, amelyet felénk tanúsítottatok. Kérlek benneteket, gondoljatok Niamhre, Michael St Jamesre és az egész családunkra, és imádkozzatok értünk

– zárta sorait Michael.

Michael Flatley szóvivője megerősítette, hogy Niamhet halála előtt kórházban ápolták.

A Flatley és az O’Brien család őszinte háláját fejezi ki a Beacon Hospital orvosainak, ápolóinak és valamennyi munkatársának, akik az elmúlt hetekben gondoskodtak Niamhről, valamint mindazoknak, akik együttérzésükkel és támogatásukkal a család mellett álltak” – közölte a szóvivő.

A közleményben hozzátették, hogy a temetés részleteiről később adnak tájékoztatást. Michael és Niamh 2006-ban kezdtek randevúzni. A nő a Lord of the Dance társulatának tagja volt. Még ugyanabban az évben összeházasodtak az írországi Cork megyében, 2007-ben pedig megszületett fiuk, Michael St James.

Michael az év elején még rajongva beszélt feleségéről, és azt is elárulta, hogy valami különlegessel készül a 20. házassági évfordulójukra.

Valami nagyon különlegeset tervezek a huszadik évfordulónkra: szeretném, ha megújítanánk a házassági fogadalmunkat. Ezt talán nem kellett volna elmondanom, mert így a feleségem már tudni fog róla! De azt nem árulom el, pontosan mit tervezek, és neki sem mondom meg. Én vagyok a legszerencsésebb férfi a világon” – mondta az RSVP-nek.

A legendás táncos akkor arról is beszélt, mennyire boldog a házasságában.

A megfelelő embert kell feleségül venni. Nagyon szerencsés vagyok: szerelmes vagyok a feleségembe, ő pedig belém. Van egy csodálatos fiunk. Nem is emlékszem rá, hogy valaha igazán rossz szavunk lett volna egymáshoz

– fogalmazott.

Michael Flatley az elmúlt években maga is súlyos egészségi problémákkal küzdött. 2023 januárjában a rák egy agresszív formája miatt kezelték, betegsége jelenleg remisszióban van – írja a Daily Star

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