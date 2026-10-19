"A meztelen melleimet az arcába nyomom és könyörgök, hogy legyen rossz fiú - erre ő csak tévézni akar"

Az internetes szakértők segítségét kérte egy fiatal nő, aki már megőrül új párja viselkedésétől. A férfi ugyanis nemrég vált el, de ahelyett, hogy élné az életét, csak a tévét bámulja.

Fotó: Oleg Magni

"A jóképű új pasim nem hajlandó velem szexelni. Tavaly májusban elvált a feleségétől. A válóperük folyamatban van, és a felesége már egy új férfival van együtt. Ami engem illet, mindketten tisztességesek vagyunk. Nem miattam váltak el.

De bűntudat gyötri. Azt mekegi, hogy ha szexel velem, akkor megszegi a házassági fogadalmát, pedig a felesége már továbblépett. Annyira tetszik. Nem én voltam a felelős a szakításukért, és a szexuális frusztrációmtól már a falra mászom.

Múlt hónapban költözött ide. Természetesen azt feltételeztem, hogy egy rendes kapcsolatot akar, de ő a kanapén ül, miközben én bolondnak érzem magam. Bármit teszek, mindig visszautasít. A minap este harisnyában, nadrágtartóban és magas sarkú cipőben jöttem ki a hálószobámból. A meztelen melleimet az arcába nyomtam, és könyörögtem neki, hogy legyen rossz fiú, és tegyen velem, amit csak akar. Nem tett mást, mint hogy megkért, álljak félre, mert tévét nézett. Soha életemben nem éreztem magam még ennyire kiábrándultan.

Mindeközben a volt felesége mindenféle képet posztol magáról és az új pasijáról a közösségi médiában. A húgom azt hiszi, hogy csak ingyen albérletnek használja a lakásomat, de ezt nem hiszem el. Folyton azt hajtogatja, hogy mennyire sokat jelentek neki, de ő a megfelelő módon és sorrendben akarja csinálni a dolgokat.

Más szóval, nem fog velem lefeküdni, amíg a válás véglegessé nem válik – és az összes pénzügyet el nem rendezik –, de ez egy örökkévalóságig eltarthat. Elfogadom, hogy neki még mindig fáj, de mi van velem?

Muszáj, hogy ez működjön. Elegem van abból, hogy a családom és a barátaim a szerelem vesztesének bélyegeznek. Hogyan győzzem meg arról, hogy a felesége már nem számít, mert én vagyok a jövője?" - tette fel a kérdést.

A szakértő nem kertelt. "Odavagy az új pasidért, de úgy tűnik, jobban szereti a kényelmes kanapédat és a nagy tévét, mint hogy sikoltozásra késztessen. Fizeti a lakbért és hozzájárul a rezsidhez?