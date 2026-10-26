Sorozatos támadás éri a szülőket: már kilencévesen egyetemre járt a fiuk

A 18 éves Elliott Tanner egészen kicsi korában bebizonyította, más, mint a korabeli gyerekek: hogy mást ne mondjunk, míg mások kilencévesen még általános iskolába járnak, addigra ő már egyetemre. Édesanyja, Michelle Tanner elmondása szerint a férjével annak még nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, amikor a gyermekük már az iskola előtt megtanult olvasni és jól számolt. Amikor azonban a matematika tudása egy negyedik osztályos szintjén járt és természettudományos könyvekbe mélyedt, mialatt nem tudott beilleszkedni a kortársai közé, a szülők arra jutottak, otthon fogják oktatni a fiukat, hogy a saját szintjén tanulhasson.

Már kilencévesen egyetemre járt a csodagyerek / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Már kilencévesen egyetemre járt a csodagyerek

Elliott ezután rohamosan kezdett el fejlődni, és csak úgy falta a könyveket, hiába igyekeztek a szülei időnként megfékezni őt.

Mindig próbáltam neki egy kitérőt adni, például: 'Ha abba akarod hagyni, eladjuk a házat, Kaliforniába költözünk, és holnaptól profi szörfös lehetsz'. De ő ezt akarta, nekünk pedig lépést kellett tartanunk

- mondta el Michelle.

Elliott nyolcéves korára befejezte a középiskolát: ekkor a szülei kissé elbizonytalanodtak a fiuk jövőjét illetően. Michelle egy barátja azt javasolta, írassák be egy közösségi főiskolára, ám az anya szerint nem voltak biztosak abba, mennyire jó ötlet bevezetni a gyermeküket egy olyan környezetbe, ahol kizárólag felnőttek veszik körül. Ennek ellenére Elliott és a vezetőség megbeszélést tartottak, ami olyan jól sikerült, hogy a szülők végül áldásukat adták a dologra.

A fiú kilencévesen kezdte el a főiskolát, ahol az előzetes aggodalmak dacára hamar sikerült beilleszkednie a nála jóval idősebb diákok közé. Elliott 11 évesen fejezte be a kétéves közösségi főiskolát, majd átiratkozott a Minnesotai Egyetemre alapképzésre. 13 évesen ezzel is végzett, majd ezután elkezdte a PhD-képzést, ahol elméleti fizikát tanul. A fiatal fiú jelenleg abban bízik, hogy miután befejezte a doktoriját, fizikaprofesszor lehet.

Mialatt Michelle a közösségi médiában osztja meg a fia történetét, számtalan kéretlen megjegyzést és bírálatot kap, miszerint a férjével ők kényszerítették a gyereküket arra, hogy annyira fiatalon máris iskolába járjon, emiatt pedig elvesztette a gyermekkorát. Ezek a reakciók azonban csak még inkább arra késztették Michelle-t, hogy megadja az Elliotthoz hasonló gyerekeknek azokat a lehetőségeket, amelyeket neki is felajánlottak.

A tehetséges emberek mentális egészsége óriási jelentőséggel bír. Ha meg tudjuk hozni az áldozatot ahhoz, hogy egészséges, boldog és jó mentális beállítottságú maradjon, akkor mindent meg fogunk tenni, amit ehhez szükséges

- jelentette ki Michelle, kiemelve, Elliottnak megadtak minden olyan lehetőség megadtak a szórakozásra – például moziba vagy vidámparkba jártak –, amiket mások is élveznek az ő korában: egyszerűen csak közben a szíve végig a tankönyvek felé húzott - írja a People.