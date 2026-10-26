JátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Dömötör névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sorozatos támadás éri a szülőket: már kilencévesen egyetemre járt a fiuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors egyetem
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 11:00
iskolacsodagyerektanulás
Nehéz döntést kellett meghoznia egy Minnesotában élő anyának és apának, miután ráébredtek, hogy a fiuk, Elliott más, mint a kortársai. A gyermekük ugyanis már óvodáskorában úgy számolt, mint egy negyedik osztályos, így előbb otthon kezdték el oktatni, majd amikor a fiú kilencéves lett, beiratkozott az egyetemre. Elliott ma már 18 éves, és Minnesotai Egyetem fizika szakán készül letenni a doktoriját.
H. A.
A szerző cikkei

A 18 éves Elliott Tanner egészen kicsi korában bebizonyította, más, mint a korabeli gyerekek: hogy mást ne mondjunk, míg mások kilencévesen még általános iskolába járnak, addigra ő már egyetemre. Édesanyja, Michelle Tanner elmondása szerint a férjével annak még nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget, amikor a gyermekük már az iskola előtt megtanult olvasni és jól számolt. Amikor azonban a matematika tudása egy negyedik osztályos szintjén járt és természettudományos könyvekbe mélyedt, mialatt nem tudott beilleszkedni a kortársai közé, a szülők arra jutottak, otthon fogják oktatni a fiukat, hogy a saját szintjén tanulhasson.

Már kilencévesen egyetemre járt a csodagyerek / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Már kilencévesen egyetemre járt a csodagyerek

Elliott ezután rohamosan kezdett el fejlődni, és csak úgy falta a könyveket, hiába igyekeztek a szülei időnként megfékezni őt.

Mindig próbáltam neki egy kitérőt adni, például: 'Ha abba akarod hagyni, eladjuk a házat, Kaliforniába költözünk, és holnaptól profi szörfös lehetsz'. De ő ezt akarta, nekünk pedig lépést kellett tartanunk

- mondta el Michelle.

Elliott nyolcéves korára befejezte a középiskolát: ekkor a szülei kissé elbizonytalanodtak a fiuk jövőjét illetően. Michelle egy barátja azt javasolta, írassák be egy közösségi főiskolára, ám az anya szerint nem voltak biztosak abba, mennyire jó ötlet bevezetni a gyermeküket egy olyan környezetbe, ahol kizárólag felnőttek veszik körül. Ennek ellenére Elliott és a vezetőség megbeszélést tartottak, ami olyan jól sikerült, hogy a szülők végül áldásukat adták a dologra.

A fiú kilencévesen kezdte el a főiskolát, ahol az előzetes aggodalmak dacára hamar sikerült beilleszkednie a nála jóval idősebb diákok közé. Elliott 11 évesen fejezte be a kétéves közösségi főiskolát, majd átiratkozott a Minnesotai Egyetemre alapképzésre. 13 évesen ezzel is végzett, majd ezután elkezdte a PhD-képzést, ahol elméleti fizikát tanul. A fiatal fiú jelenleg abban bízik, hogy miután befejezte a doktoriját, fizikaprofesszor lehet. 

Mialatt Michelle a közösségi médiában osztja meg a fia történetét, számtalan kéretlen megjegyzést és bírálatot kap, miszerint a férjével ők kényszerítették a gyereküket arra, hogy annyira fiatalon máris iskolába járjon, emiatt pedig elvesztette a gyermekkorát. Ezek a reakciók azonban csak még inkább arra késztették Michelle-t, hogy megadja az Elliotthoz hasonló gyerekeknek azokat a lehetőségeket, amelyeket neki is felajánlottak.

A tehetséges emberek mentális egészsége óriási jelentőséggel bír. Ha meg tudjuk hozni az áldozatot ahhoz, hogy egészséges, boldog és jó mentális beállítottságú maradjon, akkor mindent meg fogunk tenni, amit ehhez szükséges

- jelentette ki Michelle, kiemelve, Elliottnak megadtak minden olyan lehetőség megadtak a szórakozásra – például moziba vagy vidámparkba jártak –, amiket mások is élveznek az ő korában: egyszerűen csak közben a szíve végig a tankönyvek felé húzott - írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu