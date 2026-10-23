Cookynak és családjának a Fradival telik a hosszú hétvége

Cookyéknál az ősz sem a semmittevésről szól. Kevin és Nátán szeptember óta iskola, tanulás és sport között ingázik, így az őszi szünet végre nekik is hoz egy kis fellélegzést. A család ezúttal nem indul útnak, inkább otthon pihennek, közösen programoznak, és természetesen a Fradi sem maradhat ki a hosszú hétvégéből.

Cooky fia Nátán a Fradiban focizik (Fotó: MW arhív)Ke

Fradi-meccs, edzés és pihenés: így telik Cookyéknál a hosszú hétvége

Cooky lapunknak mesélt arról, hogy bár náluk most nem a külföldi utazásé lesz a főszerep, így sem telik eseménytelenül a hosszú hétvége. Nagyobbik fia, Kevin ugyanis a Fradiban focizik, ezért a sport most is meghatározza a család programját.

Kevin focizik a Fradiban, szóval edzése plusz mérkőzése is lesz: Október 23-án pedig egy nagy torna. Most nem fogunk a hosszú hétvége alatt sehova utazni, mert munka van, Debi is dolgozik. Nyilván mi is meg a fiúk is örülünk a szünetnek, és hogy lehet kicsit pihizni. A szeptemberi iskolakezdés óta ez már a 7. hét, ami sulival, tanulással és edzéssel telik nekik, úgyhogy most jó lesz nekik egy kis szabadság

– mondta Cooky.

A munka mellett edzsés, meccs, és pihenés lesz a fókusz a hosszú hétvégén (Fotó: Szabolcs László)

A rádiós korábban is büszkén mesélt arról, hogy Kevin komolyan veszi a futballt, és egyre fontosabb szerepet tölt be a mindennapjaiban a sport. A család életében ráadásul nemcsak a foci, hanem a mozgás más formái is jelen vannak: míg Kevin a Fradi csapatában rúgja a labdát, öccse, Nátán teniszezéssel tölti az idejét.