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Cookynak és családjának a Fradival telik a hosszú hétvége

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fradi
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 13:00
hosszú hétvégeCooky
Nagy meccsre készül Cooky és családja. A rádiós a Borsnak elárulta, hogy bár a hosszú hétvégén nem utaznak el, a pihenés mellett így is bőven lesz programjuk: nagyobbik fia, Kevin a Fradi színeiben készül tornára.
Boróka Noémi
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Cookyéknál az ősz sem a semmittevésről szól. Kevin és Nátán szeptember óta iskola, tanulás és sport között ingázik, így az őszi szünet végre nekik is hoz egy kis fellélegzést. A család ezúttal nem indul útnak, inkább otthon pihennek, közösen programoznak, és természetesen a Fradi sem maradhat ki a hosszú hétvégéből.

Cooky nagyobbik fia Nátán a Fradiban focizik.
Cooky fia Nátán a Fradiban focizik (Fotó: MW arhív)Ke

Fradi-meccs, edzés és pihenés: így telik Cookyéknál a hosszú hétvége

Cooky lapunknak mesélt arról, hogy bár náluk most nem a külföldi utazásé lesz a főszerep, így sem telik eseménytelenül a hosszú hétvége. Nagyobbik fia, Kevin ugyanis a Fradiban focizik, ezért a sport most is meghatározza a család programját.

Kevin focizik a Fradiban, szóval edzése plusz mérkőzése is lesz: Október 23-án pedig egy nagy torna. Most nem fogunk a hosszú hétvége alatt sehova utazni, mert munka van, Debi is dolgozik. Nyilván mi is meg a fiúk is örülünk a szünetnek, és hogy lehet kicsit pihizni. A szeptemberi iskolakezdés óta ez már a 7. hét, ami sulival, tanulással és edzéssel telik nekik, úgyhogy most jó lesz nekik egy kis szabadság

 – mondta Cooky.

Cooky focizik a kertjükben.
A munka mellett edzsés, meccs, és pihenés lesz a fókusz a hosszú hétvégén (Fotó: Szabolcs László)

A rádiós korábban is büszkén mesélt arról, hogy Kevin komolyan veszi a futballt, és egyre fontosabb szerepet tölt be a mindennapjaiban a sport. A család életében ráadásul nemcsak a foci, hanem a mozgás más formái is jelen vannak: míg Kevin a Fradi csapatában rúgja a labdát, öccse, Nátán teniszezéssel tölti az idejét.

Most azonban az edzések és a meccsek mellett végre a pihenésre is jut idő. A hosszú hétvége így ugyan nem lesz teljesen programmentes, de Cookyék nem is bánják, hogy ezúttal nem kell útra kelniük. Ráadásul már következő hétvégére is van programjuk. Cooky elárulta, hogy október 31-én valószínűleg halloweent is tarthatnak a gyerekekkel:

Az is lehetséges, hogy október 31-én halloweent is tartunk, ezt az egyik kedves szülővel beszéltük az iskolából. Én amúgy Franciaországba se voltam oda ezért, mert én az olyasfajta ünnepeket szeretem, mint a karácsony, húsvét, születésnapok, de a gyerekek miatt ez nyilván egy jó kis szórakozás lehet

– mondta Cooky, akinél a hosszú hétvége most a sport, a család és a pihenés jegyében telik.

@borsonline

Cooky elvitte a gyermekeit Franciaországba! Cooky időről időre elviszi a gyermekeit Franciaországba, hiszen szeretné, ha a kis lurkók megismernék a gyökereiket. #bors #cooky #gyerekek #franciaország #kirándulás

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