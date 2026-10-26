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„Zavarban vagyok, elment az összes erőm” – Pápai Joci megtudta, kivel flörtölt eddig az Álarcos énekesben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Álarcos énekes
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 26. 20:00
vattacukorflörtPápai Jocileleplezés
A nyomozók újabb énekest lepleztek le tegnap este, ám a maszk alól nem éppen az bújt elő, akire a legtöbben számítottak. Pápai Jocinak volt néhány kellemetlen pillanata az Álarcos énekesben, amikor megtudta, kiről fantáziált mindeddig.
Balla Nikolett
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Vasárnap esténként újra a nyomozóké, na meg a furcsa jelmezekbe bújt előadóké a főszerep az RTL-en, hiszen ezerrel dübörög az Álarcos énekes 2026-os évada. A nyomozók, azaz Puskás Peti, Pápai Joci, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs tegnap azt derítették ki, hogy ki volt a Vattacukor maszkja alatt, és bizony nem éppen az, akire számítottak. Pápai Joci a műsor kezdete óta egy dögös énekesnőt képzelt a jelmez mögé, de a leleplezéskor csúnyán pofára esett.

Pápai Joci az Álarcos énekes Vattacukor jelmezbe bújt versenyzőjére vetett szemet.
Az Álarcos énekes Pápai Jocinak is okozott néhány kellemetlen pillanatot, mint már oly sokaknak korábban, hiszen végig egy pasival flörtölt (Fotó: RTL)

Az Álarcos énekes tegnapi adása Pápai Joci számára igen nagy csavarral ért véget, ugyanis a műsor alatt eddig folyton a „Vattacukorra” fájt a foga. A zenész többször elmondta, hogy ő bizony egy igazán szexi csajt vizionál a maszk mögé, akivel többször flörtölni próbált.

Nagyon finom vagy, baba! 

– mondta Joci, amikor besétált a Vattacukor jelmezbe bújt előadó.

„Kicsit ijesztő ez a kapcsolat” – állapította meg Ráskó Eszter.

„Ti már csak így, hogy baba? A hátunk mögött léptetek egy szintet kapcsolatilag a múltkori óta” – fűzte hozzá Sebestyén Balázs is, ami után az énekes vádliját elnézve Jocinak is kezdett gyanússá válni, hogy talán mintha kissé férfias lenne.

Ezt mondjuk neked folyamatosan, hogy ő egy férfi, de te annyira szerelmes vagy, hogy egyszerűen nem látod a fától az erdőt. Elvakít a rózsaszín köd 

– mondta Istenes Bence.

Vásáry André az Álarcos énekes tegnapi adásában leplezte le magát.
Vásáry André Vattacukorként hódította meg Pápai Joci szívét (Fotó: RTL)

Az Álarcos énekes zsűrije ledöbbent

A korábbi kijelentései miatt pedig fogta is a fejét Joci, amikor a talpig rózsaszínben parádézó versenyzőről kiderült, hogy mindvégig Vásáry André volt. Ráadásul a többiek sem hagyták annyiban, azonnal skandálni kezdték, hogy csókot várnak kettejüktől.

„Na gyere Jocikám” piszkálta a műsorvezető, majd André is adni kezdte alá a lovat.

Joci! Gyere a mamához! Gyere a szoknyám alá! Megfoghatsz mindenütt

 – ajánlgatta az énekes.

„Zavarban vagyok, elment az összes erőm” – reagált Joci pironkodva.

„Ezt most el kell majd magyarázni az asszonynak, csak mondom” – szúrta közbe Ráskó Eszti is.

Figyelj André, én lesz*rom, hogy mi voltál, nekem így is kellesz. Ez első látásra szerelem volt és az is marad 

– mondta ki végül Joci nevetve, majd felment a színpadra és megölelte a leleplezett versenyzőt.

 

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