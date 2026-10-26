„Zavarban vagyok, elment az összes erőm” – Pápai Joci megtudta, kivel flörtölt eddig az Álarcos énekesben

Vasárnap esténként újra a nyomozóké, na meg a furcsa jelmezekbe bújt előadóké a főszerep az RTL-en, hiszen ezerrel dübörög az Álarcos énekes 2026-os évada. A nyomozók, azaz Puskás Peti, Pápai Joci, Ráskó Eszter és Sebestyén Balázs tegnap azt derítették ki, hogy ki volt a Vattacukor maszkja alatt, és bizony nem éppen az, akire számítottak. Pápai Joci a műsor kezdete óta egy dögös énekesnőt képzelt a jelmez mögé, de a leleplezéskor csúnyán pofára esett.

Az Álarcos énekes Pápai Jocinak is okozott néhány kellemetlen pillanatot, mint már oly sokaknak korábban, hiszen végig egy pasival flörtölt (Fotó: RTL)

Az Álarcos énekes tegnapi adása Pápai Joci számára igen nagy csavarral ért véget, ugyanis a műsor alatt eddig folyton a „Vattacukorra” fájt a foga. A zenész többször elmondta, hogy ő bizony egy igazán szexi csajt vizionál a maszk mögé, akivel többször flörtölni próbált.

Nagyon finom vagy, baba!

– mondta Joci, amikor besétált a Vattacukor jelmezbe bújt előadó.

„Kicsit ijesztő ez a kapcsolat” – állapította meg Ráskó Eszter.

„Ti már csak így, hogy baba? A hátunk mögött léptetek egy szintet kapcsolatilag a múltkori óta” – fűzte hozzá Sebestyén Balázs is, ami után az énekes vádliját elnézve Jocinak is kezdett gyanússá válni, hogy talán mintha kissé férfias lenne.

Ezt mondjuk neked folyamatosan, hogy ő egy férfi, de te annyira szerelmes vagy, hogy egyszerűen nem látod a fától az erdőt. Elvakít a rózsaszín köd

– mondta Istenes Bence.

Vásáry André Vattacukorként hódította meg Pápai Joci szívét (Fotó: RTL)

Az Álarcos énekes zsűrije ledöbbent

A korábbi kijelentései miatt pedig fogta is a fejét Joci, amikor a talpig rózsaszínben parádézó versenyzőről kiderült, hogy mindvégig Vásáry André volt. Ráadásul a többiek sem hagyták annyiban, azonnal skandálni kezdték, hogy csókot várnak kettejüktől.

„Na gyere Jocikám” – piszkálta a műsorvezető, majd André is adni kezdte alá a lovat.

Joci! Gyere a mamához! Gyere a szoknyám alá! Megfoghatsz mindenütt

– ajánlgatta az énekes.

„Zavarban vagyok, elment az összes erőm” – reagált Joci pironkodva.

„Ezt most el kell majd magyarázni az asszonynak, csak mondom” – szúrta közbe Ráskó Eszti is.

Figyelj André, én lesz*rom, hogy mi voltál, nekem így is kellesz. Ez első látásra szerelem volt és az is marad

– mondta ki végül Joci nevetve, majd felment a színpadra és megölelte a leleplezett versenyzőt.