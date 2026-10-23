Meghalt Tom Skerritt, a Top Gun sztárja

Gyászba borult Hollywood! 93 éves korában meghalt a Top Gun és az Alien - A nyolcadik utas: a Halál sztárja. Tom Skerritt hat évtizedet átívelő karrierje során számtalan emlékezetes szerepben volt látható, a Kisvárosi rejtélyek című sorozatban nyújtott alakításáért pedig Emmy-díjat is kapott. A színész október 21-én, szerdán hunyt el 93 éves korában, családja közlése szerint természetes halállal.
Meghalt Tom Skerritt, akit a nézők elsősorban a Top Gun, az Alien - A nyolcadik utas: a Halál és a Kisvárosi rejtélyek című produkciókból ismerhettek. A színész 93 éves volt, halálát menedzsere jelentette be. A közlemény szerint október 21-én, szerdán, természetes halállal hunyt el. A család a gyászhírben megható szavakkal búcsúzott az Emmy-díjas színésztől.
Családunk mély szomorúsággal közli, hogy Tom Skerritt 2026. október 21-én természetes okokból elhunyt... Összetört a szívünk az ő elvesztése miatt.... Míg a világ Tomot kiemelkedő színészi karrierje révén ismerte, mi a humoráról, kíváncsiságáról, bölcsességéről, nagylelkűségéről és az életünkbe hozott szeretetéről ismertük.
Tom Skerritt halála után nemcsak a családja, egykori kollégái is megható üzenetekben búcsúztak a legendás színésztől. Julia Roberts Instagram-oldalán egy régi fotóval emlékezett meg filmes édesapjáról, akivel az Acélmagnóliák című filmben játszott együtt. A közösségi oldalán tett bejegyzésben egy közös képet osztott meg, amelyhez azt írta, hogy:
Egy szelíd ember ragyogó fénye. Nyugodj békében.
De Kathy Baker és Lauren Holly is, akikkel a Kisvárosi rejtélyek című sorozatban szerepelt együtt is felidézték, hogy milyen nagyszerű ember volt a kamerákon kívül is a legendás színész.
A 93 éves színész hat évtizedes pályafutása során több mint 170 filmes és televíziós produkcióban szerepelt, és még idős korában is aktív maradt. Tom Skerritt karrierjének egyik legfontosabb állomása talán az 1979-es Alien - A nyolcadik utas: a Halál című sci-fi horror volt. Ridley Scott filmjében a Nostromo űrhajó kapitányát, Arthur Dallast alakította. Az eggyel fiatalabb generáció számára pedig valószínűleg a Top Gun című filmben nyújtott alakításáról lehet ismert. Az 1986-os kasszasikerben Mike 'Viper' Metcalf parancsnokot játszotta Tom Cruise mellett. De a filmes szerepek mellett a televízióban nyújtott alakítása is kiemelkedő volt. A Kisvárosi rejtélyek című CBS-sorozatban Jimmy Brock seriffet alakította, amelyért 1993-ban Emmy-díjat nyert a legjobb drámai főszereplő kategóriában.
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