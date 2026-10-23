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Meghalt Tom Skerritt, a Top Gun sztárja

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. október 23. 16:30
AlienTop GunJulia RobertsRidley Scott
Október 21-én elhunyt a Top Gun és az Alien - A nyolcadik utas: a Halál című filmek sztárja. Tom Skerritt 93 éves volt, halálhírét menedzsere jelentette be.
Fekete Ágnes
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Gyászba borult Hollywood! 93 éves korában meghalt a Top Gun és az Alien - A nyolcadik utas: a Halál sztárja. Tom Skerritt hat évtizedet átívelő karrierje során számtalan emlékezetes szerepben volt látható, a Kisvárosi rejtélyek című sorozatban nyújtott alakításáért pedig Emmy-díjat is kapott. A színész október 21-én, szerdán hunyt el 93 éves korában, családja közlése szerint természetes halállal.

Tom Skerritt 93 éves korában elhunyt
Tom Skerritt 93 éves korában elhunyt (Fotó: AdMedia / MediaPunch /  Northfoto)
  • Október 21-én meghalt a Top Gun és az Alien - A nyolcadik utas: a Halál sztárja 
  • Halálhírét menedzsere jelentette be, amelyben közölte Tom Skerritt halálának okát is
  • A 93 éves színész karrierje során számos nagy sikerű produkcióban szerepelt, és a Kisvárosi rejtélyek című sorozatban nyújtott alakításáért egy Emmy-díjat is nyert

Tom Skerritt, a Top Gun és az Alien sztárja 93 éves korában meghalt

Meghalt Tom Skerritt, akit a nézők elsősorban a Top Gun, az Alien - A nyolcadik utas: a Halál és a Kisvárosi rejtélyek című produkciókból ismerhettek. A színész 93 éves volt, halálát menedzsere jelentette be. A közlemény szerint október 21-én, szerdán, természetes halállal hunyt el. A család a gyászhírben megható szavakkal búcsúzott az Emmy-díjas színésztől.

Családunk mély szomorúsággal közli, hogy Tom Skerritt 2026. október 21-én természetes okokból elhunyt... Összetört a szívünk az ő elvesztése miatt.... Míg a világ Tomot kiemelkedő színészi karrierje révén ismerte, mi a humoráról, kíváncsiságáról, bölcsességéről, nagylelkűségéről és az életünkbe hozott szeretetéről ismertük.

A sztárvilág is gyászolja Tom Skerrittet

Tom Skerritt halála után nemcsak a családja, egykori kollégái is megható üzenetekben búcsúztak a legendás színésztől. Julia Roberts Instagram-oldalán egy régi fotóval emlékezett meg filmes édesapjáról, akivel az Acélmagnóliák című filmben játszott együtt. A közösségi oldalán tett bejegyzésben egy közös képet osztott meg, amelyhez azt írta, hogy:

Egy szelíd ember ragyogó fénye. Nyugodj békében.

De Kathy Baker és Lauren Holly is, akikkel a Kisvárosi rejtélyek című sorozatban szerepelt együtt is felidézték, hogy milyen nagyszerű ember volt a kamerákon kívül is a legendás színész. 

Tom Skerritt a Top Gun című filmben Mike 'Viper' Metcalf parancsnokot játszotta
Tom Skerritt a Top Gun című filmben Mike 'Viper' Metcalf parancsnokot játszotta (Fotó: ZUMAPRESS.com /  Northfoto)

Tom Skerritt karrierje

A 93 éves színész hat évtizedes pályafutása során több mint 170 filmes és televíziós produkcióban szerepelt, és még idős korában is aktív maradt. Tom Skerritt karrierjének egyik legfontosabb állomása talán az 1979-es Alien - A nyolcadik utas: a Halál című sci-fi horror volt. Ridley Scott filmjében a Nostromo űrhajó kapitányát, Arthur Dallast alakította. Az eggyel fiatalabb generáció számára pedig valószínűleg a Top Gun című filmben nyújtott alakításáról lehet ismert. Az 1986-os kasszasikerben Mike 'Viper' Metcalf parancsnokot játszotta Tom Cruise mellett. De a filmes szerepek mellett a televízióban nyújtott alakítása is kiemelkedő volt. A Kisvárosi rejtélyek című CBS-sorozatban Jimmy Brock seriffet alakította, amelyért 1993-ban Emmy-díjat nyert a legjobb drámai főszereplő kategóriában. 

 

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