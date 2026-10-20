"A háziorvosom a mosóporomat hibáztatta a tüneteimért: most a saját temetésemet tervezem!"

Egy kétgyermekes édesanya, a 39 éves Kimberley Brown először 2020 szeptemberében figyelt fel egy égő, viszkető érzésre a hónalja közelében, ami miatt orvoshoz fordult: mint mondta, a fájdalom akkor már nagyjából két hete fennállt a jobb mellében, és viszketett. Az angliai Devizesből származó nő elmondása szerint a háziorvosa erre annyit felelt, hogy le kellene cserélnie a mosószerét, és érzékeny bőrre való tusfürdőre kéne váltania.

Nem ismerte fel a háziorvos az édesanya betegségét / Fotó: GoFundMe

A mosószerre fogta a halálos betegség tünetét az orvos

Hetekkel később az édesanya egy csomóra lett figyelmes a jobb mellében: ezután meg sem állt a kórházig, ahol egy biopszia során kiderült, 3. stádiumú mellrákja van, aminél a rák már a közeli nyirokcsomókra is átterjedt. A nő ezt követően műtéten, valamint kemoterápián és sugárterápián is átesett, mielőtt 2021 márciusában azt közölték vele, hogy rákmentes, 2025 októberében pedig remisszióba került.

Az öröm azonban nem tartott sokáig: idén február elején Kimberly - aki egy zenekar énekese és futballedző is -,fejfájást és homályos látást kezdett tapasztalni, ezért visszament az onkológusához. Ezután lesújtó diagnózist kapott: a mellrákja nem csupán kiújult, de már a 4. stádiumba lépett, ami azt jelenti, hogy a teste más részeire is átterjedt. Augusztusban az MRI-vizsgálatok összesen tíz elváltozást mutattak ki a nő agyában, több elváltozást a májában, egy három centiméteres daganatot a tüdejében és hat másikat a medencéjében.

Kimberlynek jelenleg fogalma sincs, mennyi ideje maradt még hátra, ezért létrehozott egy GoFundMe-oldalt, ahol a temetés költségeire gyűjt adományokat, illetve arra, hogy minél több közös emléket szerezzen a fiaival. Az édesanya bízik benne, hogy a kezelés a lehető leghosszabb ideig működni fog, mialatt szeretné felhívni a figyelmet a mellrák kevésbé ismert tüneteire, köztük a viszkető kiütésekre, illetve, hogy a nők kortól függetlenül végezzenek önvizsgálatot - írja a The Sun.

My GP blamed my washing powder for rash but now I'm planning my own funeral https://t.co/80sYrAdC1G — SunHealth (@TheSunHealth) October 6, 2026



