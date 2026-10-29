Világító éjszakai felhők jelentek meg Svédország felett

A NASA csillagászati képmagyarázata szerint a világító éjszakai felhők Svédország felett (fotó: ITT) augusztus elején jelentek meg. A Linköping közelében készült felvételen a kék felhők zöld mező és a horizonton kirajzolódó sötét fasor fölött láthatók.
Naplementekor a Föld felszíne már árnyékba kerülhet, miközben a magasabb légrétegeket továbbra is eléri a napfény. Ezért fordulhat elő, hogy a földön már éjszaka van, a nagy magasságban lebegő felhők azonban még világítanak.
A noctilucent felhőket szaknyelven poláris mezoszférikus felhőknek nevezik. Ezek a legmagasabban kialakuló felhők, amelyek rendszerint túl halványak ahhoz, hogy észrevegyük őket.
Nyáron, röviddel napnyugta után azonban láthatóvá válhatnak, amikor a horizont alá bukott Nap alulról világítja meg őket. A naplemente után megvilágított felhők ilyenkor jellegzetes kékesfehér ragyogással tűnnek fel az égen.
A jelenségről az elmúlt két évtizedben sok új ismeretet szereztek a kutatók, kialakulásuk és változásuk részletei azonban továbbra is aktív tudományos vizsgálatok tárgyát képezik.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.