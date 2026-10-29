Világító éjszakai felhők jelentek meg Svédország felett

A NASA csillagászati képmagyarázata szerint a világító éjszakai felhők Svédország felett (fotó: ITT) augusztus elején jelentek meg. A Linköping közelében készült felvételen a kék felhők zöld mező és a horizonton kirajzolódó sötét fasor fölött láthatók.

Már éjszaka volt a földön, amikor felragyogtak a világító éjszakai felhők. Fotó: Anadolu via AFP

Világító éjszakai felhők ragyogtak a sötét égbolton

Naplementekor a Föld felszíne már árnyékba kerülhet, miközben a magasabb légrétegeket továbbra is eléri a napfény. Ezért fordulhat elő, hogy a földön már éjszaka van, a nagy magasságban lebegő felhők azonban még világítanak.

A noctilucent felhőket szaknyelven poláris mezoszférikus felhőknek nevezik. Ezek a legmagasabban kialakuló felhők, amelyek rendszerint túl halványak ahhoz, hogy észrevegyük őket.

Nyáron, röviddel napnyugta után azonban láthatóvá válhatnak, amikor a horizont alá bukott Nap alulról világítja meg őket. A naplemente után megvilágított felhők ilyenkor jellegzetes kékesfehér ragyogással tűnnek fel az égen.

A jelenségről az elmúlt két évtizedben sok új ismeretet szereztek a kutatók, kialakulásuk és változásuk részletei azonban továbbra is aktív tudományos vizsgálatok tárgyát képezik.