Mindössze hónapokat adtak az apának: 1,5 kilós daganatot találtak a testében

Egy apának mindössze hónapokat adtak az orvosok, miután egy kisbaba méretű rákos daganatot találtak a veséjén. A ma már 66 éves Quentin Webb, aki feleségével, Helennel él a Hertfordshire megyei Rickmansworthben, 2006 októberében, 46 éves korában, előrehaladott veserák diagnózist kapott - ekkor fiuk, Oakley csupán kétéves volt. A család tudta, hogy egy rendkívüli küzdelem vár rájuk, ami csodával határos módon pozitív kimenetellel zárult.

1,5 kilós daganatot találtak az apa testében. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Másfél kilós daganatot találtak az apa testében

Quentin eleinte fáradtság és fogyás tüneteit tapasztalta, de ezt az általános élethelyzettel járó stressznek tulajdonította. Eleinte orvosai sem aggódtak, nem küldték el vér- és vizeletvizsgálatra.

2006 áprilisában a pár úgy döntött, hogy magánúton fizet egy második véleményért, de elmondásuk szerint Quentinnek azt mondták, hogy varicocele-ről van szó, azaz herevisszér-tágulatról.

A varicocelét a daganat mérete okozta. A kisbaba méretű tumor súlya ugyanis lenyomta a vénát. Így amikor az orvos műtétileg kivette a vénát, mondanom sem kell, hogy semmi sem javult, sőt a helyzet csak rosszabbodott

- magyarázta felesége.

Miután beszélt Helen nővérével, aki orvos, azt tanácsolta a párnak, hogy szorgalmazzák a vér-, karbamid- és elektrolitvizsgálatokat. Ez vezetett Quentin veserák-diagnózisához, valamint a 1,5 kilogrammos daganat felfedezéséhez 2006 októberében. Ekkorra már a rák átterjedt a tüdejére, így 8-12 hónapot adtak neki orvosai.

Soha nem fogadtam el, hogy meg fogok halni.

- mondta Quentin.

Egy műtét során eltávolították az édesapa tumorát, valamint bal veséjét és a bal mellékveséjét - az orvosoknak el kellett törniük a férfi bordáját, hogy hozzáférjenek a hatalmas daganathoz. Mivel azonban a betegség ebben a stádiumban már rendkívül előrehaladott volt, a hagyományos úton többet nem tehettek érte.

Egy alternatív gyógymód jelentette az utolsó reményt a család számára

Mivel fiuk, Oakley akkoriban mindössze kétéves volt, a pár a lehető legtöbbet akarta kihozni a hátralévő rövid időből, és úgy döntöttek, hogy 2007 júniusában vitorlázni mennek a Brit Virgin-szigetekre a Karib-térségben - Quentin számára ez egy bakancslistás utazás volt. Helen ezután elkezdte saját kutatásait alternatív kezelések után, és rábukkant az interleukin-2-re (IL-2), amelyet állítása szerint akkoriban Amerikában és Kanadában is használtak.