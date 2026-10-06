Egy puszi után került életveszélybe az újszülött baba– az anya most mindenkit figyelmeztet

Tilly-Rose Murtha decemberben hozta világra kisfiát, Vinnie-t. Alig néhány nappal azután, hogy hazavitték a kórházból, a baba állapota hirtelen romlani kezdett.

A baba szerencsére felépült a súlyos betegségből

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A baba mesterséges kómába került

Tilly-Rose rémülten hívott mentőt, amikor Vinnie légzése felgyorsult, és alig akart enni. Az orvosok megállapították, hogy a háromhetes kisbabának RSV-fertőzése van. Ez a légúti óriássejtes vírus gyakori oka a köhögésnek és megfázásos tüneteknek, de csecsemőknél súlyos betegséget is okozhat. Vinnie esetében mellkasi fertőzéshez, majd tüdőgyulladáshoz vezetett, amely miatt összeesett az egyik tüdeje. A kisfiú emellett vírusos agyhártyagyulladást is kapott. Az orvosok mesterségesen kómába helyezték, hogy apró szervezetének legyen esélye megküzdeni a fertőzésekkel.

Tilly-Rose, aki Shrewsburyből, Shropshire megyéből származik, így idézte fel a történteket:

Szörnyű volt. Légzéskimaradásai voltak, volt, amikor 16 másodpercig visszatartotta a levegőt, aztán nagyon gyorsan kezdett lélegezni. Mindössze egy hétig és két napig volt otthon, mielőtt újra kórházba került. Pozitív lett az RSV-re és az enterovírusra [amely vírusos agyhártyagyulladást okozott]. Azt mondták, ha fél órán belül nem javul az állapota, akkor intubálni fogják és életfenntartó kezelésre kapcsolják. Kevesebb mint fél óra alatt kiderült, hogy nem fog javulni, ezért bevitték egy kezelőhelyiségbe és intubálták.

Vinnie összesen három hónapot töltött kórházban. 2026. március 27-én engedték ki a kórházból, és azóta jól van. Édesanyja nem tudja biztosan, pontosan mikor kapta el a kisfiú az RSV-t, de szeretné felhívni a figyelmet arra, milyen veszélyeket rejthet a csecsemők megpuszilása - írja a Mirror.

Az édesanya hozzátette: